Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sytě červená barva mletého masa je jen trik. Skutečnou kvalitu prozradí etiketa

Autor:
  11:45

Mleté maso ze supermarketu | foto: Canva.com

Úhledná vanička a sytě červená barva ještě nezaručují kvalitní mleté maso. Rozhodující je název výrobku a jeho složení, které odhalí přidanou vodu, sůl, vlákninu i další látky.

Past ukrytá v chladicím boxu: Není mleté jako mleté

Když spěcháme na rodinný nákup, málokdy máme čas detailně studovat drobným písmem tištěné etikety na zadní straně obalů. Výrobci s tímto spotřebitelským chováním dopředu počítají. Právě zde totiž leží klíčový rozdíl, který rozděluje zdánlivě identické vaničky na dva naprosto odlišné světy.

V legislativě a potravinářství existuje přísná hranice mezi dvěma pojmy:

  • Mleté maso: Jedná se o 100% čisté maso, které bylo pouze rozemleto a zabaleno. Nesmí obsahovat nic jiného než maso a maximálně do 1 % soli (pokud je mírně přisoleno, což musí být jasně uvedeno).
  • Masný polotovar: Produkt, který jako mleté maso pouze vypadá. Výrobce do něj legálně přidal vodu, sůl, antioxidanty, stabilizátory a látky zvýrazňující chuť. Masový podíl zde může klesnout klidně na 80 % i méně.

Problém je, že v regálu leží vedle sebe. Vaničky vypadají stejně, cena bývá podobná (nebo u polotovaru zdánlivě výhodnější v akci) a běžný zákazník rozdíl nepozná, dokud maso nehodí na rozpálenou pánev. Tam se místo pečení začne okamžitě dusit ve vlastní vypuštěné vodě.

Jasně růžová barva jako prodejní trik

Lidské oko reaguje na vizuální podněty podvědomě. V případě masa máme zafixováno, že čím je růžovější, jasnější a zářivější, tím je čerstvější. U mletého masa ve vaničkách to však může být přesně naopak.

Čisté, doma namleté hovězí nebo vepřové maso přirozeně reaguje se vzdušným kyslíkem. Během několika desítek minut začne přirozeně tmavnout, získávat lehce našedlý či hnědavý odstín. To je zcela v pořádku - jde o přirozený oxidační proces myoglobinu, svalového barviva.

Pokud ale v obchodě vidíte mleté maso, které má i po dnech na pultu nepřirozeně jasnou, svítivě růžovou až jasně červenou barvu, je to varovný signál. S největší pravděpodobností se díváte na masný polotovar, do kterého byly přidány stabilizátory, antioxidanty (např. kyselina askorbová nebo askorban sodný) a regulátory kyselosti. Tyto látky mechanicky udržují barvu uměle čerstvou, aby produkt lákal ke koupi.

Za touto líbivou fasádou se však skrývá trik: chemie pomáhá v mase navázat vodu. Výrobce vezme masnou surovinu, přidá do ní vodu se solí a pomocí aditiv zajistí, že maso tekutinu nasákne jako houba a nepustí ji ven, dokud nezačne tepelná úprava. Vy tak na pokladně platíte plnou cenu masa za obyčejnou kohoutkovou vodu.

Jak číst etikety: Slova, která vás stojí peníze

Abyste se nenechali napálit, musíte ignorovat velká marketingová hesla na přední straně obalu typu „Čerstvá porce“ nebo „Naše kvalita“. Jediným zdrojem pravdy je zákonem povinné složení na zadní straně.

Pokud je na obalu napsáno „Mleté maso“ (např. Mleté maso hovězí, Mleté maso vepřové), legislativa garantuje čistotu. Ve složení najdete pouze procentuální vyjádření obsahu tuku a čistého masa.

Jakmile však na obalu stojí „Masný polotovar“, „Mletý masný polotovar“ nebo zavádějící názvy jako „Mletý mix“ či „Příprava na sekanou“, zbystřete. Složení takového produktu obvykle vypadá následovně:

Vepřové/hovězí maso (např. 82 %), voda, jedlá sůl, bambusová vláknina, antioxidanty (E300, E301), stabilizátory, koření.

Bambusová nebo jiná rostlinná vláknina se do těchto směsí nepřidává pro zdraví spotřebitele. Má jedinou funkci - funguje jako pojivo, které dokáže v balení udržet obrovské množství přidané vody, aniž by to na první pohled teklo z vaničky.

Velké srovnání: Co kupujete a kolik skutečně platíte

ParametrSkutečné mleté maso (100% maso)Mletý masný polotovar (s přísadami)
Obsah masa99–100 %Často jen 75–85 %
Přidaná vodaZakázána legislativouAno (běžně 10–15 % objemu)
Obsah soliPřirozený (nebo max. 1 % u soleného)Výrazně vyšší (běžně 1,5–2 % i více)
Přirozená barvaPo čase tmavne do hněda/šedaDlouho svítivě růžová/červená
Chování na pánviOpéká se, zlátne, drží objemPouští vodu, dusí se, drasticky se smrskne
Přídatné látky (E)ŽádnéAntioxidanty, regulátory, vláknina

Při přepočtu na čistou hmotnost masa zjistíte, že zdánlivě levnější masný polotovar v akci vás ve skutečnosti stojí více. Pokud koupíte 500g balení polotovaru s 80 % masa za 90 Kč, platíte za samotné maso efektivně mnohem vyšší částku, protože celých 100 gramů balení tvoří slaná voda a zahušťovadla.

Proč přidaná sůl a voda ničí kulinářský výsledek?

Kromě ekonomické ztráty přináší nákup masných polotovarů zásadní problém v kuchyni. Pokud se pokusíte z polotovaru nastaveného vodou udělat například domácí burger nebo poctivé ragú, narazíte na fyzikální zákony.

  1. Maso se opéká, polotovar se vaří: Aby maso získalo onu lahodnou, typickou chuť (díky tzv. Maillardově reakci), musí se opékat při vysoké teplotě. Když ale na pánev dáte masný polotovar, buněčná struktura narušená přidanou solí a chemií okamžitě uvolní veškerou vázanou vodu. Pánev se zaplaví tekutinou, teplota klesne na 100 °C a maso se začne vařit a šednout. Výsledkem je vysušená, gumová hmota bez chuti.
  2. Problém s dochucením: Masné polotovary jsou již z výroby silně přesolené, protože sůl pomáhá vázat vodu. Pokud jste zvyklí masovou směs kořenit podle svých standardních receptů, výsledný pokrm bude téměř nepoživatelný a přesolený. Nemáte navíc žádnou kontrolu nad tím, jaký typ soli a v jakém množství byl použit.

Ochranná atmosféra: Proč maso doma okamžitě mění barvu?

Možná jste si všimli dalšího fenoménu. Otevřete vaničku s krásně červeným masem, odeberete vrchní vrstvu a pod ní je maso zašedlé či nahnědlé. Nebo maso nespotřebujete celé, dáte ho do lednice a druhý den je zcela bez barvy.

Důvodem je balení v takzvané ochranné atmosféře (MAP). Do vaniček se před zatavením vhání speciální směs plynů - obvykle s vysokým podílem kyslíku (kolem 70–80 %) a oxidu uhličitého. Vysoká koncentrace kyslíku uměle udržuje svalové barvivo v jasně červeném stavu (oxymyoglobin).

Jakmile ale obal porušíte nebo pokud kyslík nepronikne hluboko do struktury natlačeného masa, přirozené procesy zvítězí a maso ztratí svůj prodejní lesk. Paradoxně, ono nevzhledné šedé maso uvnitř hroudy bývá často kvalitativně v lepším stavu než povrch vystavený agresivnímu oxidačnímu tlaku plynů v balení.

Jak nakupovat chytře a nenechat se napálit?

Pokud chcete mít jistotu, že vaše peníze jdou skutečně do kvality a ne do kapes vynalézavých výrobců, držte se při příštím nákupu těchto tří jednoduchých pravidel:

1. Sledujte název, ne obrázek

Hledejte na etiketě explicitní název Mleté maso (hovězí, vepřové, mix). Pokud uvidíte slovo „polotovar“, „přípravek“ nebo jakoukoli zmínku o přidané vodě či soli mimo povolené limity, nechte produkt v regálu.

2. Kontrolujte podíl masa

U poctivého mletého masa by měl být ve složení uveden pouze podíl tuku (např. „obsah tuku nižší než 20 %“) a poměr kolagenu k masným bílkovinám. Jakákoli procenta vyjadřující samotný podíl masa (např. „obsah masa 85 %“) u mletého masa značí, že zbytek tvoří balastní látky.

3. Využívejte řeznické pulty nebo vlastní mlýnek

Nejbezpečnější cestou je nechat si maso namlít přímo před vašimi očima u řeznického pultu. Sami si vyberete konkrétní kus hovězího krku nebo vepřového bůčku. Alternativou je pořízení domácího mlýnku - investice se vám vrátí nejen finančně (neplatíte za vodu), ale především na bezkonkurenční chuti vašeho jídla.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Polsku?

Polskou cestu zakončujeme ve Gdaňsku, jednom z nejkrásnějších měst severní...

Polsko láká Čechy na levnější potraviny, drogerii i nákupy ve velkých řetězcích. Ačkoliv to za hranicemi mnohdy vypadá téměř stejně, ne všechno funguje jako u nás. Vyznáte se v polských názvech...

Nenechte se napálit: vlak do Chorvatska překvapuje cenou, ale autem ušetříte balík

Cesty do Dubrovníku a na poloostrov Pelješač (na snímku) se nemusíte obávat.

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do...

Sytě červená barva mletého masa je jen trik. Skutečnou kvalitu prozradí etiketa

Mleté maso ze supermarketu

Úhledná vanička a sytě červená barva ještě nezaručují kvalitní mleté maso. Rozhodující je název výrobku a jeho složení, které odhalí přidanou vodu, sůl, vlákninu i další látky.

19. července 2026  11:45

Coca-Cola zavádí v Česku novinku, plechovka má jiný rozměr i design

Coca-Cola Original bude nově v červeno-bílém provedení. Coca-Cola Zero Cukru...

Nápojářský gigant Coca-Cola mění design obalů a na český trh uvádí i nové menší balení. Nápoje se nově objeví v plechovkách o objemu 200 mililitrů. Firma také představila nový vizuální styl svých...

19. července 2026  8:30

KVÍZ: Jste vinař jako zvon? Tento kvíz prověří, jak dobře znáte česká i světová vína

Podobně ovlivňuje spánek i víno.

Patříte mezi milovníky vína, nebo při výběru tápete a vybíráte podle líbivé etikety? Ať už je pro vás víno zpestřením dobrého jídla, nebo se považujete za pokročilého fajnšmekra, prověřte své...

vydáno 19. července 2026

Než koupíte česnek, otočte ho a mrkněte na podsedí. Prozradí kvalitu

Česnek ze supermarketu

Dokonale bílá palice ani seříznuté kořeny samy o sobě neprokazují chemické ošetření či nízkou kvalitu. Při nákupu česneku sledujte především zemi původu, pevnost stroužků, stav slupek a případné...

18. července 2026  15:20

Mistička rýže mezi oblečením ve skříni. Málokdo tuší, co tam celé léto dělá

Myska s rýží v šatní skříni

Letní vlhkost může v uzavřené skříni způsobit zatuchlý zápach a podpořit vznik plísní. Jednoduchým pomocníkem může být mistička se suchou rýží, která částečně pohltí vzdušnou vlhkost a pomůže udržet...

18. července 2026  11:45

Čokopiškoty mají mnoho podob. Které jsou nejdražší a které mají nejvíc cukru?

Jaffa cakes, jsou jednou z oblíbených pochoutek, bez kterých se neobejde žádná...

Čokopiškoty, známé též jako jaffa cakes, se u nás prodávají už řadu let. Vedle známé značky Figaro je dnes ale najdete i u privátních značek mnoha obchodních řetězců. Zvenku vypadají téměř stejně,...

18. července 2026  8:30

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

18. července 2026

Znáte temné vzorce e-shopů? Produkt si prohlíží 15 lidí a panika stoupá

Praktiky e-shopů

Blikající odpočty, umělý nedostatek a fiktivní zákazníci. E-shopy používají promyšlené temné vzorce, které útočí na naše podvědomí. Odhalte nejčastější manipulativní triky a zjistěte, jak se při...

17. července 2026  15:20

Kuřecí křídla v Mekáči? Na tuto novinku čekáme roky, cena nás ale šokovala

McDonald’s představil letní kuřecí novinky.

McDonald’s rozšiřuje své menu o několik novinek. Vedle kuřecích burgerů a wrapu s caesar omáčkou nově nabídne také smažená kuřecí křídla, která byla doposud doménou KFC a Popeyes. Novinka vypadá...

17. července 2026  11:45

Sprchy v úrovni podlahy se staly novým standardem. Firmám šetří čas i náklady

Ve spolupráci
Čím dál častěji nahrazují klasické sprchové vaničky moderní sprchy v úrovni...

U rekonstrukcí koupelen se postupně opouští od tradičních řešení. Důvodem není jen design, ale také snaha zkrátit dobu výstavby, omezit stavební rizika a usnadnit realizaci bezbariérových prostor....

17. července 2026  8:30

Kolagen a dlouhověkost. Vědci odhalují, kdy má užívání největší smysl

Kolagen není jen v prášku. Mezi potraviny bohaté na kolagen patří například...

Kolagen patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy kvůli pleti, kloubům, vlasům i nehtům. Lidé se s ním často setkávají také v kosmetice a krémech proti vráskám, ve skutečnosti ale jde o...

17. července 2026

Thriller o totálním kolapsu elektřiny. Bestseller Blackout jako e-kniha zdarma

Ze seriálu Blackout

Rakouský spisovatel Marc Elsberg nastínil ve svém oceňovaném thrilleru Blackout otřesný, ale realistický scénář o kolapsu evropských dodávek elektrické energie. Uživatelé iDNES Premium získají...

17. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.