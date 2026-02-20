Syndrom suchého oka: Proč nás v zimě pálí oči u počítače

Pálení, řezání a pocit cizího tělesa v očích považuje většina Čechů pracujících u monitoru za běžnou daň moderní době. V zimních měsících se však tento problém mění v tichou epidemii. Kombinace mrazivého venkovního vzduchu, přetopených interiérů a expozice modrému světlu vede k rozvoji syndromu suchého oka. Pokud jsou vaše oči večer nepřirozeně zarudlé a vykazují známky chronického podráždění, tělo vám dává jasný signál, že ochranný slzný film vašeho zraku kolabuje. Ignorování těchto příznaků může vyústit v poškození rohovky či trvalé zhoršení zrakové ostrosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv Ursapharm

Neviditelný nepřítel v českých kancelářích

Zatímco v letním období představuje hlavní zátěž klimatizace, zimní měsíce vystavují lidské oko extrémním podmínkám. Průměrný obyvatel ČR stráví sledováním digitálních zobrazovacích zařízení více než 7 hodin denně. V momentě, kdy venkovní teploty klesají k bodu mrazu a v budovách se naplno spustí systémy vytápění, dochází k prudkému poklesu relativní vlhkosti vzduchu, často pod kritickou hranici 20 %. Pro optimální fyziologickou funkci oční sliznice je přitom vyžadována vlhkost v rozmezí 40–60 %.

Důsledkem tohoto stavu je akcelerované odpařování slzného filmu. Povrch oka není dostatečně zvlhčován, což způsobuje mikroskopické narušení integrity rohovky. Právě tyto mikrotrhliny vyvolávají nepříjemné pocity řezání a pálení. Častou reflexivní reakcí je mnutí očí, které však stav zhoršuje – dochází k mechanickému dráždění a zvyšuje se riziko zavlečení bakteriální infekce do spojivkového vaku.

Mechanismus vzniku digitální únavy zraku

Klíčovým faktorem rozvoje patologických stavů je tzv. digitální únava zraku. Při běžné interpersonální komunikaci dochází k mrkání přibližně 15× až 20× za minutu. Při intenzivním soustředění na monitor však frekvence mrkání klesá až o 60 %. Oko zůstává nechráněné příliš dlouho, slzný film nestabilizuje svůj povrch a dochází k jeho předčasnému roztržení.

V zimě je tento efekt umocněn zvýšenou prašností. Proudění teplého vzduchu z radiátorů víří jemné prachové částice a alergeny, které ulpívají na nechráněném povrchu oka. Pokud k tomu připočteme vliv modrého světla z monitorů, které negativně ovlivňuje cirkadiánní rytmy a produkci melatoninu, výsledkem je nejen zrakový diskomfort, ale i celková únava organismu a ranní otoky očních víček.

Farmakologická podpora: jak vybrat oční kapky

Výběr vhodného preparátu v lékárně vyžaduje znalost složení, neboť český trh nabízí široké spektrum produktů s odlišnými mechanismy účinku. Pro zimní období je zásadní rozlišovat dvě kategorie:

  1. Preparáty s obsahem konzervantů: Bývají cenově dostupnější a disponují delší dobou použitelnosti po otevření. Nicméně konzervanty (např. benzalkoniumchlorid) mohou při dlouhodobé aplikaci působit cytotoxicky, dráždit povrch oka a v konečném důsledku symptomy suchého oka prohlubovat.
  2. Preparáty bez konzervantů: Jsou šetrnější k očnímu povrchu a představují optimální volbu pro pacienty s citlivýma očima či nositele kontaktních čoček.

Při výběru se doporučuje zaměřit na produkty s obsahem kyseliny hyaluronové. Tato látka má vysokou viskoelasticitu a schopnost vázat vodu, čímž vytváří stabilní ochrannou vrstvu s dlouhou dobou setrvání na rohovce. V zimních měsících jsou indikovány kapky s vyšší koncentrací (0,2 % a více) nebo oční gely, které poskytují intenzivnější zvlhčování. Při silných ranních potížích lze aplikovat oční masti před spaním, protože pak eliminují vysychání oka během noci, kdy je sekrece slz fyziologicky nejnižší.

Modré světlo a ergonomie pracovního místa

Vysokoenergetické viditelné světlo, známé jako modré světlo, proniká hluboko do struktur oka až k sítnici. Dlouhodobá expozice bez adekvátní ochrany může urychlit degenerativní změny. V tuzemsku se stává standardem používání brýlových čoček s filtrem modrého světla. Tyto pomůcky selektivně odstiňují agresivní část světelného spektra, čímž snižují nároky na akomodaci a zmírňují únavu očního svalu.

Základní ergonomická pravidla pro práci v zimě

  • Pravidlo 20-20-20: Každých 20 minut se na 20 sekund zahleďte do dálky. Tímto dojde k uvolnění akomodačního svalstva.
  • Optimalizace polohy: Horní hrana monitoru by měla být fixována v úrovni očí ve vzdálenosti přibližně 60–80 cm.
  • Nastavení jasu: Intenzita jasu monitoru musí být v rovnováze s okolním osvětlením. Extrémní kontrast mezi tmavou místností a zářící obrazovkou je pro zrak vysoce zatěžující.

Prevence a úprava životního stylu

Práce v moderních administrativních budovách s centrální vzduchotechnikou často neumožňuje individuální regulaci teploty. Přesto lze prostředí ovlivnit lokálně, například použitím zvlhčovačů vzduchu nebo pravidelným větráním.

Důležitou roli hraje také nutrice. Pro stabilitu lipidové složky slzného filmu, která brání odpařování vodné složky, jsou klíčové omega-3 mastné kyseliny. Vzhledem k tomu, že v běžné české stravě je jich často deficit, je vhodné zařadit do jídelníčku mořské ryby nebo kvalitní doplňky stravy. Dostatečná hydratace organismu je rovněž nezbytná; nedostatečný příjem tekutin se u syndromu suchého oka projevuje velmi rychle.

Kdy je nezbytná odborná diagnostika?

Samoléčba má své limity. Pokud pociťujete světloplachost, chronické zarudnutí nebo dochází k epizodickému rozmazanému vidění, které neustupuje ani po aplikaci kapek, je nutné vyhledat oftalmologa. V České republice je běžná dostupnost očních optik pro měření refrakce, avšak diagnostiku poruchy slzného filmu musí provést lékař.

