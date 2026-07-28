Sushi patří mezi nejoblíbenější jídla japonské kuchyně. Pro Čechy jde o nevšední lahůdku, kterou si mohou vychutnat ve špičkových restauracích i na palubách vybraných vlakových spojů. Stále více Čechů však dává přednost čerstvému sushi v běžných supermarketech.
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DÁNSKO-JAPONSKÝ FENOMÉN STICKS’N’SUSHI MÍŘÍ DO PRAHY
Na tento trend reagují i obchodní řetězce, které rozšiřují nabídku o sushi připravované přímo na prodejně. Tesco ve spolupráci se značkou YO! otevřelo na pražských pobočkách několik sushi kiosků. Čerstvé sushi nabízí také Lidl a Kaufland. Delmart v Praze láká jak na balené sushi v rámci konceptu Food to go, tak i na sushi pochoutky ve svých bistrech.
PŘEHLED Kde koupíte čerstvé sushi?
|Pobočky
|Tesco
|Veselská 663, Praha 9
Novodvorská 1800/136, Praha 4
Radlická 1/B, Praha 5
Přetlucká 3295/50, Praha 10
Skandinávská 144/25, Praha 5
|Lidl
|Evropská 866/71, Praha 6
Italská, Praha 3 – Žižkov
K Barrandovu 1247/3, Praha 5
Lhotecká 1015, Praha 12
Na Příkopě 854/14, Praha 1 – Staré Město
Nárožní 1359/11, Praha 5
Olbrachtova 1946/64, Praha 4
Počernická 708/60, Praha 10
Strakonická 63, Praha 5
Stroupežnického, Praha 5 – Smíchov
Tupolevova 722, Praha 18
Veletržní, Praha 7
Vinohradská 2405/190, Praha 3 – Vinohrady
Suchdolská 1065, Horoměřice
Brněnská 1342, Rosice u Brna
Jakuba Obrovského 228/1a, Brno
Kobližná 53/24, Brno-střed
Okružní 881, Brno-sever
Palackého třída 2980/152, Brno-Královo Pole
Šumavská 519/35, Brno-střed
Trnkova 3071/121, Brno-Líšeň
|Kaufland
|U Plynárny 1432/64, Praha 4
Střelničná 2270/46, Praha 8
V Třešňovce 232/2, Praha 9
|Delmart
|Nádražní 344/25, Praha 5
U Makra 123, Čestlice
V Celnici 10, Praha 1
Vinohradská 2828/151, Žižkov
Spálená 2121/22, Praha 1
Milady Horákové 116/109, Praha 6
Freyova 945/35, Praha 9
Veselská 663, Praha 9
Thámova 32, Praha 8 - Karlín
Lodžská 850/6, Praha 8
Na Pankráci 86, Praha 4
Veletržní 24, Praha 7-Holešovice
nám. Republiky 1078/1
Roztylská 2321/19, Praha 11-Chodov
Evropská 866/65, Praha 6
Tesco prodalo už více než 10 tisíc porcí
Tesco společně se značkou YO! dokončilo první fázi zavádění sushi kiosků v pražských prodejnách. Zákazníci je nově najdou v obchodních centrech Letňany, Novo Plaza, Nový Smíchov, Skalka a Zličín.
Koncept čerstvé přípravy sushi a dalších japonských specialit přímo na prodejně si rychle získal oblibu zákazníků. Od otevření prvního kiosku v červnu se prodalo více než deset tisíc porcí. Nejnovější kiosek byl otevřen 20. července v prodejně Tesco Praha Novo Plaza.
V nabídce zákazníci najdou oblíbené maki rolky, nigiri, sashimi, ale také poke bowls a spoustu teplých specialit inspirovaných japonskou kuchyní. Sushi kuchaři připravují každý den na prodejně přímo před zákazníkem.
V Kauflandu vám sushi připraví přímo na místě
Pokud sushi milujete, ale nemáte do Tesca cestu, nemusíte se bát. Japonské speciality koupíte i u jiných obchodních řetězců. V některých případech si je navíc můžete vychutnat přímo na místě.
Na třech pražských pobočkách Kauflandu funguje od roku 2025 kiosek od společnosti Sushi Circle. Kuchaři zde sushi připravují přímo na prodejně několikrát denně. V nabídce nechybí jak klasické druhy sushi jako maki rolky nebo nigiri, tak i spousta dalších asijských specialit.
Na čerstvé sushi si můžete zajít také do Lidlu, který v 16 prodejnách v Praze a 5 prodejnách v Brně a okolí nabízí denně ručně vyráběné sushi od značky KYŌ KYŌ. Vybrat si můžete hned z několika variant.
Sushi najdou zákazníci také v nabídce Delmartu, kde je součástí konceptu Food to go. Kromě baleného sushi s sebou si ho však můžete vychutnat i v bistru v pražských Letňanech nebo na pobočce Quadrio.
Sushi si můžete vychutnat i ve vlaku
Pokud byste náhodou dostali chuť na sushi během cestování, potěší vás, že ho do nabídky zařadili i vybraní vlakoví dopravci. Japonské speciality si vychutnáte například v RegioJetu nebo na palubě vlaků Leo Express.
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Dezert za deset korun, hlavní chod za šedesát. Otestovali jsme, jak se jí v českých vlacích
RegioJet nabízí sushi set s 12 kousky sushi, nakládaným zázvorem, wasabi a sójovou omáčkou za 90 korun. Leo Express nabízí set s 11 kousky za 139 korun, případně teriyaki poke s lososem za stejnou cenu nebo sushi snack Onigiri ve dvou variantách za 49 korun.