Listopad tradičně patří svatému Martinovi. Restaurace zaplňují jídelní lístky pečenou drůbeží, zelím a různými druhy knedlíků.
V pražských Dejvicích se ovšem rozhodli pojmout letošní svatomartinské hodování trochu jinak. Pizzerie Diskoteka Pizza připravila speciální pizzu Oca Bianca, jejíž hlavní ingrediencí je právě husí maso.
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Maso pečou natřikrát, chuť doplňují hříbky
Základem pizzy je kváskové těsto, které doplňuje krém z artyčoků, hříbky a mozzarella. Kombinace surovin má propojit českou podzimní tradici s italskou kuchyní.
Zajímavý je také způsob přípravy masa. Husa se nejprve zhruba hodinu a půl pomalu peče při nízké teplotě. Poté se krátce opeče a spolu s dalšími ingrediencemi se dopeče přímo na pizze. Její kůže při tom uvolňuje tuk, který se propojuje s hříbky a artyčoky. Výslednou chuť doplňuje olivový olej s estragonem a černým pepřem.
Podnik si za pizzu účtuje 420 korun
Za speciální pizzu s názvem Oca Bianca (což v překladu do češtiny znamená bílá husa) zákazníci zaplatí 420 korun. Nabídka je však časově omezená. Zákazníci ji budou moci ochutnat pouze od 9. do 15. listopadu, a to v Diskoteka Pizza v Jaselské ulici v pražských Dejvicích.
„Naším cílem bylo převést svátek svatého Martina do jazyka pizzy, aby si hosté odnesli chuť, kterou znají, jen v jiné podobě. Pizza Oca Bianca kombinuje důraz Diskoteka Pizza na kvalitní suroviny, českou tradici a moderní gastronomii,“ přibližuje filozofii šéfkuchař Giuseppe Della Rocca.
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Podnik na českém trhu funguje teprve od září 2025 a zaměřuje se na neapolskou pizzu z kváskového těsta. V roce 2026 se dostal do výběru 50 Top Pizza Europa v kategorii Excellent Pizzerias, který představuje výběr evropských pizzerií. Jeho charakteristickým prvkem je kulovitá pec připomínající disko kouli, podle níž dostal podnik své jméno.