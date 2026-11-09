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Svatý Martin by se divil. V Praze dávají husu na pizzu a chtějí za ni 420 korun

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  4:30
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Svatomartinská husa nemusí skončit jen na talíři s knedlíkem a zelím. Jedna...

Svatomartinská husa nemusí skončit jen na talíři s knedlíkem a zelím. Jedna pražská pizzerie se rozhodla tradiční listopadovou pochoutku přenést na italské těsto. Výsledkem je pizza s pomalu pečeným husím masem, hříbky a artyčoky. V nabídce bude však jen omezenou dobu a zákazníci si za ni pěkně připlatí. | foto: Diskoteka Pizza

Základem pizzy je kváskové těsto, které doplňuje krém z artyčoků, hříbky a...
Husa se nejprve zhruba hodinu a půl pomalu peče při nízké teplotě. Poté se...
Charakteristickým prvkem podniku je kulovitá pec připomínající disko kouli,...
Charakteristickým prvkem podniku je kulovitá pec připomínající disko kouli,...
8 fotografií
Svatomartinská husa nemusí skončit jen na talíři s knedlíkem a zelím. Jedna pražská pizzerie se rozhodla tradiční listopadovou pochoutku přenést na italské těsto. Výsledkem je pizza s pomalu pečeným husím masem, hříbky a artyčoky. V nabídce bude však jen omezenou dobu a zákazníci si za ni pěkně připlatí.

Listopad tradičně patří svatému Martinovi. Restaurace zaplňují jídelní lístky pečenou drůbeží, zelím a různými druhy knedlíků.

V pražských Dejvicích se ovšem rozhodli pojmout letošní svatomartinské hodování trochu jinak. Pizzerie Diskoteka Pizza připravila speciální pizzu Oca Bianca, jejíž hlavní ingrediencí je právě husí maso.

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Maso pečou natřikrát, chuť doplňují hříbky

Základem pizzy je kváskové těsto, které doplňuje krém z artyčoků, hříbky a mozzarella. Kombinace surovin má propojit českou podzimní tradici s italskou kuchyní.

Zajímavý je také způsob přípravy masa. Husa se nejprve zhruba hodinu a půl pomalu peče při nízké teplotě. Poté se krátce opeče a spolu s dalšími ingrediencemi se dopeče přímo na pizze. Její kůže při tom uvolňuje tuk, který se propojuje s hříbky a artyčoky. Výslednou chuť doplňuje olivový olej s estragonem a černým pepřem.

Základem pizzy je kváskové těsto, které doplňuje krém z artyčoků, hříbky a...

Podnik si za pizzu účtuje 420 korun

Za speciální pizzu s názvem Oca Bianca (což v překladu do češtiny znamená bílá husa) zákazníci zaplatí 420 korun. Nabídka je však časově omezená. Zákazníci ji budou moci ochutnat pouze od 9. do 15. listopadu, a to v Diskoteka Pizza v Jaselské ulici v pražských Dejvicích.

Svatomartinská husa nemusí skončit jen na talíři s knedlíkem a zelím. Jedna pražská pizzerie se rozhodla tradiční listopadovou pochoutku přenést na italské těsto. Výsledkem je pizza s pomalu pečeným husím masem, hříbky a artyčoky. V nabídce bude však jen omezenou dobu a zákazníci si za ni pěkně připlatí.
Základem pizzy je kváskové těsto, které doplňuje krém z artyčoků, hříbky a mozzarella. Kombinace surovin má propojit českou podzimní tradici s italskou kuchyní.
Husa se nejprve zhruba hodinu a půl pomalu peče při nízké teplotě. Poté se krátce opeče a spolu s dalšími ingrediencemi se dopeče přímo na pizze. Její kůže při tom uvolňuje tuk, který se propojuje s hříbky a artyčoky.
Charakteristickým prvkem podniku je kulovitá pec připomínající disko kouli, podle níž dostal své jméno.
8 fotografií

„Naším cílem bylo převést svátek svatého Martina do jazyka pizzy, aby si hosté odnesli chuť, kterou znají, jen v jiné podobě. Pizza Oca Bianca kombinuje důraz Diskoteka Pizza na kvalitní suroviny, českou tradici a moderní gastronomii,“ přibližuje filozofii šéfkuchař Giuseppe Della Rocca.

Svatomartinská husa krok za krokem: peče se sama bez kontroly 13 hodin

Podnik na českém trhu funguje teprve od září 2025 a zaměřuje se na neapolskou pizzu z kváskového těsta. V roce 2026 se dostal do výběru 50 Top Pizza Europa v kategorii Excellent Pizzerias, který představuje výběr evropských pizzerií. Jeho charakteristickým prvkem je kulovitá pec připomínající disko kouli, podle níž dostal podnik své jméno.

Dali byste si svatomartinskou husu na pizze?

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