Stejně jako každý rok, i letos připadá svátek svatého Martina na 11. listopadu. Se svátkem se tradičně pojí pečená husa, zelí, knedlíky a mladé víno. Protože nás Martin čeká už za pár dní, obchodní řetězce ani chvíli nezahálely a zařadily do akční nabídky řadu surovin, ze kterých lze připravit slavnostní oběd.
Největší nabídku předvedli konkrétně řetězce Albert, Billa, Kaufland, Lidl a Tesco. Prošli jsme tedy jejich akční letáky a porovnali, kde zákazníci pořídí nejlevnější maso, knedlíky a zelí.
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Kde koupíte nejlevnější kachnu a husu?
Pokud plánujete tradiční svatomartinskou pečínku, vyplatí se sledovat především cenu za kilogram.
Nejlevnější chlazenou kachnu nabízí Albert, který ji prodává za sedmdesát korun za kilogram. Akce ovšem platí pouze v pondělí 9. a v úterý 10. listopadu. O desetikorunu více pak zaplatí zákazníci v Bille, Lidlu a Tescu. Kaufland nabízí chlazenou kachnu za sto korun za kilogram.
U husy je situace jiná. Nejnižší cenu za kilogram nabízí Billa, kde vychází na 150 korun. V Lidlu a Tescu stojí 180 korun. Kaufland prodává celou husu s droby za 200 korun.
|Řetězec
|Kachna
|Husa
|Albert
|69,90 Kč/kg
|Husí prso 299 Kč/500 g, stehno 299 Kč/520 g
|Billa
|79,90 Kč/kg
|149,90 Kč/kg
|Kaufland
|99,90 Kč/kg
|199,90 Kč/kg
|Lidl
|79,90 Kč/kg
|179,90 Kč/kg
|Tesco
|79,90 Kč/kg
|179,90 Kč/kg
Albert kromě celé chlazené kachny nabízí také výběr prémiových částí. Balení kachních stehen Excellent o 550 gramech vyjde na 130 korun, stejnou cenu si řetězec účtuje i za balení kachních prsou o 530 gramech. V nabídce jsou také husí prsa a stehna Excellent, obojí za 300 korun.
Na prémiové maso láká i Billa. Ta nabízí prémiová kachní stehýnka a prsa s kostí od 530 gramů za 150 korun. Zajímavou alternativou pro ty, kteří chtějí na svatomartinský stůl něco méně obvyklého, je kachní pršut s cenou sto korun za 100 gramů.
Lidl má kromě celé kachny a husy také řadu dalších specialit. Kachní prsa bez kosti s kůží prodává za 200 korun za kilogram, stejně stojí i kachní stehna. Kachní čtvrtky o hmotnosti 800 gramů vyjdou na 150 korun. Zájemci mohou sáhnout také po kachních játrech za sto korun za deka.
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Z husích specialit nabízí Lidl vykostěná prsa s kůží a husí stehna, obojí za padesát korun za 100 gramů. Nechybí ani svatomartinská husí paštika za padesát korun v balení o hmotnosti 300 gramů.
Tesco vedle chlazené kachny prodává také hluboce zmrazenou variantu o hmotnosti 2,3 kilogramu za 275,70 koruny. V nabídce nechybí ani kuchaná husa s droby za 180 korun za kilogram.