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Svatomartinské hody lákají na slevy. Sváteční oběd pro čtyři vyjde na dvě stovky

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  4:30
Chystáte svatomartinskou hostinu? Pak se vyplatí dobře vybírat, ve kterém obchodě nakoupíte. Obchodní řetězce se předhánějí v akčních nabídkách, ne všude ale pořídíte kompletní hostinu stejně výhodně. Prošli jsme akční letáky pěti řetězců a spočítali, kolik zaplatíte za sváteční oběd pro čtyři.
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Červená Svatomartinská vína se kromě tradiční pečené husy hodí k pečeným a...

Stejně jako každý rok, i letos připadá svátek svatého Martina na 11. listopadu. Se svátkem se tradičně pojí pečená husa, zelí, knedlíky a mladé víno. Protože nás Martin čeká už za pár dní, obchodní řetězce ani chvíli nezahálely a zařadily do akční nabídky řadu surovin, ze kterých lze připravit slavnostní oběd.

Největší nabídku předvedli konkrétně řetězce Albert, Billa, Kaufland, Lidl a Tesco. Prošli jsme tedy jejich akční letáky a porovnali, kde zákazníci pořídí nejlevnější maso, knedlíky a zelí.

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Kde koupíte nejlevnější kachnu a husu?

Pokud plánujete tradiční svatomartinskou pečínku, vyplatí se sledovat především cenu za kilogram.

Nejlevnější chlazenou kachnu nabízí Albert, který ji prodává za sedmdesát korun za kilogram. Akce ovšem platí pouze v pondělí 9. a v úterý 10. listopadu. O desetikorunu více pak zaplatí zákazníci v Bille, Lidlu a Tescu. Kaufland nabízí chlazenou kachnu za sto korun za kilogram.

U husy je situace jiná. Nejnižší cenu za kilogram nabízí Billa, kde vychází na 150 korun. V Lidlu a Tescu stojí 180 korun. Kaufland prodává celou husu s droby za 200 korun.

Přehled akčních cen: maso
ŘetězecKachnaHusa
Albert69,90 Kč/kgHusí prso 299 Kč/500 g, stehno 299 Kč/520 g
Billa79,90 Kč/kg149,90 Kč/kg
Kaufland99,90 Kč/kg199,90 Kč/kg
Lidl79,90 Kč/kg179,90 Kč/kg
Tesco79,90 Kč/kg179,90 Kč/kg

Albert kromě celé chlazené kachny nabízí také výběr prémiových částí. Balení kachních stehen Excellent o 550 gramech vyjde na 130 korun, stejnou cenu si řetězec účtuje i za balení kachních prsou o 530 gramech. V nabídce jsou také husí prsa a stehna Excellent, obojí za 300 korun.

Na prémiové maso láká i Billa. Ta nabízí prémiová kachní stehýnka a prsa s kostí od 530 gramů za 150 korun. Zajímavou alternativou pro ty, kteří chtějí na svatomartinský stůl něco méně obvyklého, je kachní pršut s cenou sto korun za 100 gramů.

Lidl má kromě celé kachny a husy také řadu dalších specialit. Kachní prsa bez kosti s kůží prodává za 200 korun za kilogram, stejně stojí i kachní stehna. Kachní čtvrtky o hmotnosti 800 gramů vyjdou na 150 korun. Zájemci mohou sáhnout také po kachních játrech za sto korun za deka.

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Z husích specialit nabízí Lidl vykostěná prsa s kůží a husí stehna, obojí za padesát korun za 100 gramů. Nechybí ani svatomartinská husí paštika za padesát korun v balení o hmotnosti 300 gramů.

Tesco vedle chlazené kachny prodává také hluboce zmrazenou variantu o hmotnosti 2,3 kilogramu za 275,70 koruny. V nabídce nechybí ani kuchaná husa s droby za 180 korun za kilogram.



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Albert

platný do 10. 11.

Kaufland

platný do 10. 11.

Globus

platný do 10. 11.

BILLA

platný do 10. 11.

Tesco

platný do 10. 11.

Penny Market

platný do 10. 11.
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