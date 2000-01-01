náhledy
Do tabulky jsme zařadili různé typy svačinových boxů a tašek, abychom porovnali nejen cenu, ale také materiál, velikost, provedení a praktické využití. Nejlépe si v našem přehledu vedly boxy značek Curver, Babylove, b.box, Vilgain a Parkside.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejlevnější svačinový box pořídíte již za dvacet korun. Svačinový box Curver z Actionu je lehký, skladný a dobře poslouží na pečivo, ovoce i drobné občerstvení. Plastová krabička se může pochlubit obdélníkovým tvarem a objemem 0,4 litru. Na výběr máte hned ze čtyř pastelových barev.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Rossmannu pořídíte plastový svačinový box jen o deset korun dráž. Box je dostupný v šesti barevných provedeních, od pastelové zelené až po neonově růžovou. Krabičku německé kvality můžete dát do myčky, nesmí však přijít do kontaktu s mikrovlnkou.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Do padesáti korun se vejdete i s plastovým boxem na svačinu z Orionu. Krabičku obdélníkového tvaru sice seženete jen v jedné variantě a nemůžete ji mýt v myčce, výměnou za to k ní ale dostanete vidličku a lžičku v jednom. Box je rozdělený na dvě přihrádky a zavírá se dvěma klipy.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud vyrážíte na nákupy do školy do Pepca, určitě vás zaujme svačinový box s motivem oblíbené kočky Pusheen jen za 60 korun. Krabička je vyrobena z plastu a je rozdělena na dvě přihrádky. Víko je navíc průhledné a může se pochlubit brokátovým designem.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V IKEA najdete obědovou krabičku pod názvem UTBJUDA za 89 korun. Plastový box je určený především na suché potraviny a díky stohovatelnému provedení ho můžete kombinovat s dalšími krabičkami stejné řady. Výhodou je, že ho můžete mýt v myčce, používat v mikrovlnce i v mrazničce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Svačinový box od značky Baagl pořídíte na e-shopu Alza.cz za 144 korun. Za tuto cenu si můžete vybrat hned z třinácti různých provedení. Plastová krabička se prodává s jednou dělící přepážkou a nelze ji mýt v myčce. Díky kompaktním rozměrům se ale snadno vejde do aktovky nebo batohu, objem 1,3 litru si navíc poradí i s větší svačinou.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Překvapivě nejdražší ze základních boxů v tomto přehledu vyjde svačinový box privátní značky babylove z drogerie dm. Za plastový box s 4 přihrádkami, silikonovým kroužkem a odnímatelnou vložkou zaplatíte 249 korun. Krabička je dostupná ve 3 barevných motivech a můžete ji umývat v myčce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud je vaše dítě posedlé herním světem, nemusíte se bát. I s herním svačinovým boxem se můžete vejít pod dvě stovky. Kaufland nabízí zelený boxík s motivem Minecraft a objemem 1,5 litru za 134 korun. Součástí balení je i vidlička a lžička, které jsou připevněny k víku. Krabička je vyrobena z nezávadného plastu a bez BPA.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Máte doma malé fanoušky filmů a pohádek? Pak jim určitě uděláte radost vícekomorovým svačinovým boxem značky Stor. Na Alza.cz si můžete za 199 korun vybrat ze 4 různých motivů od Spider-Mana přes Tlapkovou patrolu až po disneyovské postavičky. Plastová krabička umožňuje rozdělit svačinu do tří přihrádek (včetně místa na příbor), neobsahuje BPA a můžete ji uložit i do mrazáku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Jestli jste si mysleli, že se díváte na dílek ze stavebnice, pak vás nejspíš překvapíme. Ano, to na obrázku je skutečně LEGO svačinový box. Boxík pořídíte na Alza.cz za 332 korun ve třech barevných provedeních, za čtvrtou variantu si pak budete muset připlatit. Plastová krabička o objemu 1,5 litru se snadno vejde do školní aktovky i batohu a určitě ohromí ostatní spolužáky.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Velký svačinový box od známé a cenově dražší značky b.box vyjde na 649 korun. Je dostupný ve dvou variantách, a to s motivem Harryho Pottera nebo Batmana. Do dvoulitrové krabičky s pěti přihrádkami se vejde i celé jablko, díky praktickému uchu ji navíc snadno přenesete. Box neobsahuje PVC, BPA ani BPS. Počítejte ale s tím, že ho nebudete moci mýt v myčce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
U značky b.box ještě zůstaneme. Pokud byste se spokojili s jednodušším designem a polovičním objemem, můžete si pořídit střední svačinový box za 459 korun. Krabička je rozdělena do 4 přihrádek a vejde se do ní i jogurt nebo wrap. Můžete ji sice mýt v myčce (v horním koši myčky), výrobce ji nicméně doporučuje mýt v ruce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
O něco dražší než b.box je mini svačinový box od značky Citron. Ten vyjde na 669 korun. Jak už ale název napovídá, nabízí menší objem, konkrétně pouhých 0,35 litru. Na druhou stranu je vyrobený z odolného tritanu a silikonu a díky vodotěsnému provedení se hodí i na přenášení tekutějších potravin.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nerezovou krabičku Vilgain o objemu 0,8 litru pořídíte už za 399 korun. Její výhodou je, že je zcela bez plastu a díky odolné nerezové oceli vydrží i každodenní používání. Spolehnout se můžete také na těsné uzavření, díky kterému obsah nevyteče. K dostání je ve třech velikostech. Kromě varianty 0,8 litru také v objemu 0,5 litru za 349 korun a 1,2 litru za 449 korun. Krabičku můžete mýt v ruce i v myčce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud se díváte po odolnější variantě, která by zároveň byla šetrnější k přírodě, může být pro vás vhodnou volbou nerezový box s bambusovým víkem od značky Bambaw. Nerezová ocel neabsorbuje pachy ani barvy z potravin a je vhodná pro dlouhodobé používání. Nicméně byste měli počítat s vyššími náklady. Za krabičku o objemu 1,2 litru zaplatíte 758 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nerezový lunchbox Duo od značky Elephant Boxu vyjde na 870 korun. Přesněji řečeno jde o dva samostatné boxíky v jednom, které dohromady nabízí až 1 litr. Odolná konstrukce z nerezové oceli se snadno udržuje, nešpiní se a nezadržuje pachy z potravin. Krabičky můžete mýt v myčce, stejně tak je můžete vložit i do lednice nebo mrazáku.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Za 999 korun pořídíte svačinový box od značky Klean Kanteen. I když se může na první pohled zdát, že je z plastu, ve skutečnosti ho neobsahuje jedinou stopu. Pochlubit se může dvěma přepážkami o celkovém objemu 1 litr. Nerezová ocel je navíc dostatečně odolná, neprotéká a neabsorbuje pachy ani barvy. Box zajisté ocení jak děti do školy, tak i dospělí, kteří nemají v čem přenést oběd do práce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejdražší svačinový box z našeho výběru stojí 1 239 korun. Jedná se o Yumbox Prêt se spodním dílem z nerezové oceli a čtyřmi přihrádkami s celkovým objemem 0,8 litru. Silikonové víko potažené ABS dobře těsní, takže box nepropustí jogurt, jablečnou omáčku ani dipy, není však určený na vodu. Snadno se otevírá i menším dětem, navíc neobsahuje BPA, PVC ani ftaláty. Mýt byste ho měli každopádně ručně.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Pokud byste si nevystačili s klasickým svačinovým boxem a chtěli si vzít jídlo s sebou na delší túru, můžete sáhnout po izotermickém lunchboxu značky QUECHUA z Decathlonu. Pětilitrová taška má tři kapsy na příbory, chladící vložku a zvládne potraviny udržet v chladu až 3 hodiny.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejvíce jídla schováte do izolační tašky na svačinu značky Parkside. Tu Lidl představil k příležitosti 30. výročí značky Parkside jako jeden z mnoha produktů speciální fanouškovské edice. Taška pojme až 12 litrů, potraviny navíc zvládne udržet v chladu až 5 hodin. Taška je vodotěsná a unese 5 kilogramů jídla.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz