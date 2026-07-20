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Supermarkety sázejí na vaši pohodlnost. Sehněte se a ušetříte

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  11:45

Trik supermarketů | foto: Canva.com

Každá návštěva supermarketu je soubojem mezi vaší peněženkou a špičkovými týmy marketingových specialistů. Aniž si to uvědomujete, uspořádání zboží v regálech do detailu diktuje, kolik peněz u pokladny necháte. Pokud bez přemýšlení saháte po produktech, které máte přímo před očima, přeplácíte za běžný nákup až o třetinu.

Zóna „zlatého dolu“: Proč vidíte jen to nejdražší

Oblast regálu ve výšce od 120 do 160 centimetrů od země se v obchodním slangu označuje jako „zlatá zóna“ nebo zóna oka. Je to prostor, do kterého průměrný dospělý člověk pohlédne jako první a kam automaticky, bez ohledu na úvahu, natahuje ruku.

Obchodní řetězce a velcí výrobci potravin to velmi dobře vědí. Místa v této zóně jsou nejžádanější a výrobci za ně supermarketům často platí vysoké zalistovací poplatky, případně si je předplácejí v rámci marketingových kampaní.

V úrovni očí najdete téměř výhradně:

  • Prémiové značky s masivní reklamní podporou.
  • Zboží s nejvyšší obchodní marží (tedy produkty, na kterých má obchod největší čistý zisk).
  • Nové produkty, které potřebuje řetězec rychle dostat do povědomí zákazníků.

Pokud spěcháte a berete z regálu věci mechanicky, kupujete produkty s nejnepříznivějším poměrem ceny a výkonu.

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Tajemství spodních polic: Kde se skrývá skutečná úspora

Pokud chcete nakupovat chytře, musíte změnit dynamiku svého těla a začít se při nákupu ohýbat. Spodní police, tedy zóna od kolen dolů, jsou pro obchodníky z hlediska marží nejméně zajímavé, pro zákazníka jsou však hotovým pokladem.

Právě sem, do nejnižších pater regálů, supermarkety záměrně schovávají:

  • Privátní značky řetězců: Produkty, které si obchody nechávají vyrábět pod vlastním jménem. Tyto produkty často vyrábějí stejní producenti jako známé značky, ale bez nákladů na drahou reklamu, což sráží cenu dolů.
  • Základní suroviny v ekonomických baleních: Obyčejná mouka, cukr, sůl, litrové oleje nebo základní luštěniny v obyčejných obalech.
  • Méně známé regionální výrobce: Firmy, které nemají rozpočty na placení prémiových míst uprostřed regálu.

Rozdíl v ceně mezi produktem v úrovni očí a produktem na dně regálu dosahuje u totožného typu zboží (např. těstoviny, konzervovaná rajčata, rýže nebo ovesné vločky) běžně 20 až 40 %. Kvalitativně přitom v mnoha případech dostáváte stejnou nebo velmi podobnou potravinu, často dokonce ze stejné továrny.

Psychologie výšky: Jak supermarkety útočí na děti a seniory

Pravidlo očních zón se navíc adaptuje podle toho, pro koho je dané zboží určeno. Výška očí dospělého člověka je sice zhruba 140 centimetrů, ale u dětí je to výrazně méně.

Pokud procházíte uličkou se sladkostmi, ranními cereáliemi nebo hračkami, všimněte si, že ty nejbarevnější krabice s pohádkovými motivy a nejdražšími licencemi nejsou ve výšce očí rodičů. Jsou umístěny o dvě police níže - přesně v úrovni očí dětí sedících v nákupním vozíku nebo jdoucích vedle něj. Cílem je vyvolat u dítěte okamžitou touhu produkt uchopit a vynutit si jeho koupi u rodičů.

Naopak nejvyšší police (nad 170 centimetrů) jsou vyhrazeny pro zboží, které si lidé kupují cíleně a které nepotřebuje impulzivní podporu – například specifický tvrdý alkohol, luxusní dárkové koše nebo specializované dietní potraviny. Starší lidé nebo lidé menšího vzrůstu do těchto polic navíc obtížně dosahují, což prodeje z těchto zón přirozeně limituje.

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Jak se nenechat nachytat: Manuál pro levnější nákup

Abyste zlomili vliv marketingových triků na vaši peněženku, stačí zavést do nákupní rutiny několik jednoduchých návyků:

1. Pohled dolů jako automatický reflex

Pokaždé, když přistoupíte k regálu pro konkrétní surovinu (např. luštěniny, mouku, olej, trvanlivé mléko), vědomě skloňte zrak dolů. Ignorujte barevné, nasvícené obaly uprostřed a podívejte se, co leží na nejnižších dvou policích.

2. Sledujte přepočet na měrnou jednotku

Supermarkety mají ze zákona povinnost uvádět na cenovkách cenu za měrnou jednotku, tedy cenu za 1 kilogram nebo 1 litr. Tato čísla jsou často psána velmi malým písmem v rohu cenovky. Velká značka uprostřed regálu se může zdát v akci výhodná, ale pohled na spodní polici a srovnání ceny za kilogram vás často vyvede z omylu.

3. Nezaměňujte levný obal za nekvalitní obsah

Český spotřebitel má občas tendenci vnímat produkty ve spodních policích jako podřadné, protože mají jednoduchý, graficky neforemný obal. Pravdou však je, že kvalita potravin je v EU přísně regulována. Privátní značky řetězce často zadávají renomovaným výrobcům. Rozdíl v ceně netvoří horší suroviny, ale absence nákladů na televizní reklamu, zalistovací poplatky a designové obaly.

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Témata: police, regál, jídlo

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