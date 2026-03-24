Suchá pleť po zimě: Jak obnovit hydrataci a vrátit jí jas během několika týdnů

Autor:
  11:45
Zima dává pokožce zabrat víc, než si většina z nás připouští. Suchý vzduch z topení, mráz, vítr i prudké přechody mezi venkem a přetopenými místnostmi narušují kožní bariéru. Výsledkem je pleť napjatá, šupinatá, mdlá a citlivější než obvykle. Pokud ji necháte bez cílené péče, může se problém prohlubovat - objevují se jemné vrásky, podráždění nebo zhoršení akné. Dobrou zprávou je, že během několika týdnů lze pokožku znovu hydratovat, zklidnit a vrátit jí zdravý jas.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Proč je pleť po zimě sušší a citlivější

Několik měsíců trávíme v prostředí, kde je vlhkost vzduchu často pod 40 %. Topení vysušuje interiér, venku působí mráz a vítr. Kůže reaguje ztrátou vody a oslabením ochranné bariéry.

Typické projevy po zimě:

  • pocit pnutí, zejména po umytí
  • šupinky kolem nosu a na tvářích
  • ztráta jasu a unavený vzhled
  • zvýšená citlivost na kosmetiku
  • zvýraznění jemných linek

Suchá pleť přitom není jen estetický problém. Pokud je kožní bariéra oslabená, snáze pronikají dráždivé látky a mikroorganismy. To může vést k podráždění nebo zhoršení chronických potíží, například atopického ekzému.

Krok první: Obnovte kožní bariéru, ne jen hydrataci

Mnoho lidí sáhne po hutném krému a čeká rychlé zlepšení. Jenže samotná hydratace nestačí, pokud je narušená ochranná vrstva pokožky.

Kožní bariéra je tvořena lipidy - zejména ceramidy, cholesterolem a mastnými kyselinami. Pokud tyto složky chybí, voda z pleti uniká.

Na co se zaměřit při výběru krému:

Problém pletiCo hledat ve složeníProč je to důležité
Pocit pnutíCeramidyObnovují kožní bariéru
ŠupinkyMastné kyseliny, skvalanZabraňují ztrátě vody
CitlivostPanthenol, allantoinZklidňují podráždění
Ztráta jasuNiacinamidPodporuje regeneraci a sjednocení tónu
DehydrataceKyselina hyaluronováVáže vodu v pokožce

Čištění: Nejčastější chyba, která pleť dál vysušuje

Po zimě je pleť citlivější na agresivní čisticí přípravky. Pěnivé gely s vyšším obsahem sulfátů mohou narušit lipidovou vrstvu ještě víc.

Doporučení pro jarní období:

  • volte jemné čisticí emulze nebo krémové gely
  • vyhněte se horké vodě
  • nepřehánějte to s peelingem (maximálně 1× týdně)

Pokud po umytí cítíte silné pnutí, je to signál, že čisticí přípravek není vhodný.

Hydratace zevnitř: Nestačí jen krém

Pokožka reaguje i na celkový stav organismu. V zimě bývá častější nižší příjem tekutin i vitamínů.

Na co se zaměřit:

  • pitný režim alespoň 1,5-2 litry denně
  • dostatek vitamínu C (podpora tvorby kolagenu)
  • omega-3 mastné kyseliny (např. z ryb nebo lněného oleje)
  • dostatek spánku

Doplňky stravy mohou pomoci, ale neměly by nahrazovat pestrou stravu. Je běžné, že lidé sahají po kolagenových nápojích v ceně 500-1 000 Kč měsíčně. Efekt je individuální a obvykle se projeví až po několika týdnech pravidelného užívání.

Slunce jako pomocník i riziko

Na jaře se objevují první slunečné dny a mnoho lidí ochranu podceňuje. Přitom právě oslabená zimní pleť je na UV záření citlivější.

Denní krém s SPF 30 je rozumný základ i ve městě. Pomáhá:

  • předcházet pigmentovým skvrnám
  • chránit kolagen
  • bránit předčasnému stárnutí

V drogeriích dnes běžně seženete kvalitní SPF krémy kolem 250-600 Kč.

Jak rychle čekat výsledky

Regenerace pleti není otázkou tří dnů. Obnova kožních buněk trvá přibližně 28 dní, s věkem i déle.

Reálný harmonogram změn:

  • 1. týden: ústup pnutí a šupinek
  • 2.–3. týden: viditelnější sjednocení tónu
  • 4. týden a dál: lepší elasticita a jas

Klíčová je pravidelnost. Střídání produktů každý týden obvykle nepřinese stabilní výsledek.

Kdy už řešit problém s dermatologem

Pokud se objeví:

  • silné zarudnutí
  • praskliny a mokvání
  • dlouhodobé pálení
  • zhoršení ekzému

je vhodné obrátit se na dermatologa. V České republice je vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění, pokud máte doporučení praktického lékaře nebo navštívíte ambulanci přímo.

Jednoduchý plán na následující čtyři týdny

  1. Změňte čisticí přípravek za jemnější variantu.
  2. Zařaďte krém s ceramidy a niacinamidem.
  3. Používejte SPF každý den.
  4. Omezte peeling na minimum.
  5. Zvyšte příjem tekutin a kvalitních tuků.

Tento základ zvládne většina lidí bez nutnosti drahých procedur.

