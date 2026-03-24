Proč je pleť po zimě sušší a citlivější
Několik měsíců trávíme v prostředí, kde je vlhkost vzduchu často pod 40 %. Topení vysušuje interiér, venku působí mráz a vítr. Kůže reaguje ztrátou vody a oslabením ochranné bariéry.
Typické projevy po zimě:
- pocit pnutí, zejména po umytí
- šupinky kolem nosu a na tvářích
- ztráta jasu a unavený vzhled
- zvýšená citlivost na kosmetiku
- zvýraznění jemných linek
Suchá pleť přitom není jen estetický problém. Pokud je kožní bariéra oslabená, snáze pronikají dráždivé látky a mikroorganismy. To může vést k podráždění nebo zhoršení chronických potíží, například atopického ekzému.
Krok první: Obnovte kožní bariéru, ne jen hydrataci
Mnoho lidí sáhne po hutném krému a čeká rychlé zlepšení. Jenže samotná hydratace nestačí, pokud je narušená ochranná vrstva pokožky.
Kožní bariéra je tvořena lipidy - zejména ceramidy, cholesterolem a mastnými kyselinami. Pokud tyto složky chybí, voda z pleti uniká.
Na co se zaměřit při výběru krému:
|Problém pleti
|Co hledat ve složení
|Proč je to důležité
|Pocit pnutí
|Ceramidy
|Obnovují kožní bariéru
|Šupinky
|Mastné kyseliny, skvalan
|Zabraňují ztrátě vody
|Citlivost
|Panthenol, allantoin
|Zklidňují podráždění
|Ztráta jasu
|Niacinamid
|Podporuje regeneraci a sjednocení tónu
|Dehydratace
|Kyselina hyaluronová
|Váže vodu v pokožce
Čištění: Nejčastější chyba, která pleť dál vysušuje
Po zimě je pleť citlivější na agresivní čisticí přípravky. Pěnivé gely s vyšším obsahem sulfátů mohou narušit lipidovou vrstvu ještě víc.
Doporučení pro jarní období:
- volte jemné čisticí emulze nebo krémové gely
- vyhněte se horké vodě
- nepřehánějte to s peelingem (maximálně 1× týdně)
Pokud po umytí cítíte silné pnutí, je to signál, že čisticí přípravek není vhodný.
Hydratace zevnitř: Nestačí jen krém
Pokožka reaguje i na celkový stav organismu. V zimě bývá častější nižší příjem tekutin i vitamínů.
Na co se zaměřit:
- pitný režim alespoň 1,5-2 litry denně
- dostatek vitamínu C (podpora tvorby kolagenu)
- omega-3 mastné kyseliny (např. z ryb nebo lněného oleje)
- dostatek spánku
Doplňky stravy mohou pomoci, ale neměly by nahrazovat pestrou stravu. Je běžné, že lidé sahají po kolagenových nápojích v ceně 500-1 000 Kč měsíčně. Efekt je individuální a obvykle se projeví až po několika týdnech pravidelného užívání.
Slunce jako pomocník i riziko
Na jaře se objevují první slunečné dny a mnoho lidí ochranu podceňuje. Přitom právě oslabená zimní pleť je na UV záření citlivější.
Denní krém s SPF 30 je rozumný základ i ve městě. Pomáhá:
- předcházet pigmentovým skvrnám
- chránit kolagen
- bránit předčasnému stárnutí
V drogeriích dnes běžně seženete kvalitní SPF krémy kolem 250-600 Kč.
Jak rychle čekat výsledky
Regenerace pleti není otázkou tří dnů. Obnova kožních buněk trvá přibližně 28 dní, s věkem i déle.
Reálný harmonogram změn:
- 1. týden: ústup pnutí a šupinek
- 2.–3. týden: viditelnější sjednocení tónu
- 4. týden a dál: lepší elasticita a jas
Klíčová je pravidelnost. Střídání produktů každý týden obvykle nepřinese stabilní výsledek.
Kdy už řešit problém s dermatologem
Pokud se objeví:
- silné zarudnutí
- praskliny a mokvání
- dlouhodobé pálení
- zhoršení ekzému
je vhodné obrátit se na dermatologa. V České republice je vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění, pokud máte doporučení praktického lékaře nebo navštívíte ambulanci přímo.
Jednoduchý plán na následující čtyři týdny
- Změňte čisticí přípravek za jemnější variantu.
- Zařaďte krém s ceramidy a niacinamidem.
- Používejte SPF každý den.
- Omezte peeling na minimum.
- Zvyšte příjem tekutin a kvalitních tuků.
Tento základ zvládne většina lidí bez nutnosti drahých procedur.