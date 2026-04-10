Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Veronika Reicheltová
  5:00
Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak efektivně protřídit šatník a vrátit do něj radost i přehled.

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit náladu, má vliv na psychiku i sebevědomí. | foto: Archiv Petry Kasalové

Co by nemělo chybět v šatníku

Petra Kasalová

Módní stylistka Petra Kasalová
  • Petra Kasalová se módnímu stylingu věnuje 5 let.
  • Spolupracuje s butikem Vidda, návrhářkou Eliškou Tomkovou nebo obchodem Anthonys.
  • Kromě osobního stylingu, detoxu šatníku nebo společných nákupů obléká také známé osobnosti na focení či společenské akce.

„To, že je šatník plný k prasknutí, ještě neznamená, že máte co na sebe. Funkční šatník není o množství, ale správném výběru oblečení,“ upozorňuje osobní stylistka Petra Kasalová. Takový šatník by měl stát na kvalitních základech, jako je dobře padnoucí bílá košile, tmavé džíny a klasické sako nebo trenčkot. Tyto pilíře tvoří univerzální kostru, kterou pak snadno doplníte výraznějšími doplňky podle aktuální nálady.

Jak vytřídit šatník?

Základem je vyndat veškeré oblečení na jednu hromadu a nekompromisně posoudit každý kousek podle toho, zda jste ho měli v posledním roce na sobě. „Během jarního detoxu šatníku vyřaďte vše, co je vám malé nebo velké, v čem se necítíte dobře, a proto to nenosíte. Takové ty „až pak“ kousky,“ radí stylistka. Věci, které vám nesedí, jsou poškozené nebo vám už nedělají radost, rozdělte na hromádky k prodeji, darování nebo recyklaci.

Jak se zbavovat věcí?

Pokud se s nějakým kouskem nechcete hned loučit, přestože už dlouho leží ladem, nemusíte ho hned vyhazovat. Vytvořte si speciální hromádku pro věci, u kterých váháte, a ty následně uložte do krabice či kufru na půdu nebo na dno skříně. Naplánujte si, že se k nim vrátíte za půl roku. Pokud vás po této době nález potěší, klidně ho znovu zařaďte do rotace. Jestliže jste na něj ale úplně zapomněli, je to jasné znamení, že nastal čas poslat ho dál.

Co je to kapsulový šatník?

Kapsulový šatník je minimalistický koncept založený na omezeném počtu kvalitních kousků, které jsou mezi sebou vzájemně kombinovatelné. „Myslete na to, aby se dané věci daly mezi sebou kombinovat. Doporučuji metodu pěti kombinací. Snažte se mít v šatníku co nejvíce věcí, se kterými vymyslíte alespoň pět outfitů,“ zmiňuje stylistka.

Skvělý je podle ní třeba kalhotový kostým či oblek. „Můžete jej různě kombinovat a obměňovat a pokaždé bude působit jinak. Například s teniskami a basic trikem vytvoříte ležérní styl, ale stačí, když vyměníte obuv, dámy lodičky, pánové polobotky, a triko nahradíte halenkou nebo košilí, a rázem budete vypadat elegantněji,“ vysvětluje Kasalová.

Jak si najít svůj styl oblékání

Najít svůj vlastní styl není o slepém následování trendů, ale o objevování toho, v čem se cítíte sebevědomě. „Důležité je mít kvalitní základy, až poté má smysl řešit nějaké trendy kousky,“ nabádá stylistka. Jakmile máte vybudovaný nadčasový základ, přichází čas na detaily, které celému vzhledu dodají osobitost. „Doplňky jsou kořením každého dokonalého outfitu. Můžete si pořídit vzorovaný šátek, výrazné boty, zajímavou brož nebo třeba barevnou kabelku,“ uvádí Kasalová.

Jak se obléct na jaře?

„Jaro je překrásné a plné inspirace. Stačí se rozhlédnout a najdete ji všude kolem sebe,“ říká Kasalová. Čím tedy na jaře ozvláštnit outfit? „Pánové mohou sáhnout třeba po košili či kravatě v pastelových barvách nebo s květinovým vzorem. Popřípadě zkuste barevné ponožky,“ doporučuje Kasalová. Dámský šatník skvěle oživí jeden výrazný šperk nebo barevně odvážnější kousek v podobě lehké jarní bundy či saka, které z jednoduchého základu okamžitě vytvoří promyšlený model.

