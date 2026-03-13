Premium

Restartujete pravidelně svoji chytrou televizi? Pokud ne, možná děláte chybu

Ivana Vaňkátová
  8:30
Znáte to. Večer vypnete televizi dálkovým ovladačem a jdete spát. Máte pocit, že je zařízení vypnuté, ale ve skutečnosti vaše smart TV často jen podřimuje. Protože se moderní televizory chovají spíše jako počítače, obyčejné uspání jim z dlouhodobého hlediska nesvědčí. Výrobci i bezpečnostní experti proto radí: naučte se svou televizi občas natvrdo restartovat. Jak na to?
Stejný dálkový ovladač jako u mnoha předchozích generací. Je přehledný, není důvod jej měnit. | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Chytrá televize už dávno není jen pasivní obrazovka. Má svůj operační systém, procesor, paměť a desítky aplikací od Netflixu až po YouTube. A právě v tom je háček. Stejně jako počítač nebo chytrý telefon, i televize se může časem „unavit“ – v paměti se hromadí drobné chyby, aplikace začnou zamrzat a systém se zpomaluje.

„Vypnuto“ u smart TV často neznamená vypnuto

Většina moderních televizorů využívá funkce jako Quick Start (u LG) nebo podobné pohotovostní režimy. Ty zajišťují, že se obrazovka po stisknutí tlačítka rozsvítí během sekundy. Daň za toto pohodlí je však neustálý běh systému na pozadí.

„Když televizor vypnete, ve skutečnosti jej vlastně jen přepínáte do pohotovostního režimu,“ upozorňuje přímo technická podpora Samsungu. V tomto stavu TV sice spotřebovává minimum energie, ale její operační systém se nikdy kompletně nevymaže a nespustí znovu.

Dálkový ovladač obsahuje i mikrofon pro zadávání hlasových povelů.

Proč televize potřebuje studený restart?

Pokud se vám zdá, že menu televize reaguje se zpožděním, Wi-Fi občas vypadává nebo aplikace bez důvodu padají, prvním krokem by neměl být servis, ale tzv. studený restart. Ten, na rozdíl od pouhého uspání, ukončí všechny procesy a znovu načte operační systém.

I oficiální nápověda pro Google TV uvádí restart jako základní metodu řešení problémů s nereagujícím zařízením. Restartování pomáhá vyčistit mezipaměť a může vyřešit i potíže s aktualizacemi, které se v pohotovostním režimu někdy zaseknou.

A co bezpečnost? Vaše televize je branou do sítě

Pravidelný restart a následná aktualizace nejsou důležité jen pro plynulý obraz, ale i pro vaši kybernetickou bezpečnost. Chytré televize jsou součástí vaší domácí sítě a jako takové mohou mít zranitelná místa.

Například experti z Bitdefender Labs nedávno identifikovali několik vážných bezpečnostních děr v systému LG webOS, které by útočníkům mohly umožnit získat nad zařízením kontrolu.

Podobná varování vydal i belgický kybernetický úřad CERT. Výrobci jako Samsung proto pravidelně vydávají bezpečnostní záplaty (Security Updates). Aby se však tyto opravy správně nainstalovaly a projevily, systém se často musí kompletně restartovat.

Firefox OS považujeme za jeden z nejzdařilejších systémů pro chytré televize....

Jak poznat, že TV potřebuje restart a jak na to?

  • Signály k restartu: Aplikace se sekají, store se dlouho načítá, dálkový ovladač reaguje se zpožděním nebo zlobí připojení k internetu.
  • Jak na studený restart u Samsungu: Podržte tlačítko napájení (Power) na dálkovém ovladači, dokud se televize nevypne a znovu nerozsvítí logo značky.
  • Univerzální metoda pro všechny značky: Odpojte televizi fyzicky ze zásuvky na dobu alespoň 60 sekund. Poté ji znovu zapojte. Tento proces vynutí úplné znovuspuštění systému.
  • Aktualizace jsou základ: V nastavení TV (sekce Podpora/Software Update) zkontrolujte, zda máte zapnuté automatické aktualizace.
  • Pozor na rozdíl: Restart (vypnutí a zapnutí systému) nevede ke ztrátě dat. Reset (tovární nastavení) vymaže všechna vaše hesla a nainstalované aplikace.
