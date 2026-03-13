Chytrá televize už dávno není jen pasivní obrazovka. Má svůj operační systém, procesor, paměť a desítky aplikací od Netflixu až po YouTube. A právě v tom je háček. Stejně jako počítač nebo chytrý telefon, i televize se může časem „unavit“ – v paměti se hromadí drobné chyby, aplikace začnou zamrzat a systém se zpomaluje.
„Vypnuto“ u smart TV často neznamená vypnuto
Většina moderních televizorů využívá funkce jako Quick Start (u LG) nebo podobné pohotovostní režimy. Ty zajišťují, že se obrazovka po stisknutí tlačítka rozsvítí během sekundy. Daň za toto pohodlí je však neustálý běh systému na pozadí.
„Když televizor vypnete, ve skutečnosti jej vlastně jen přepínáte do pohotovostního režimu,“ upozorňuje přímo technická podpora Samsungu. V tomto stavu TV sice spotřebovává minimum energie, ale její operační systém se nikdy kompletně nevymaže a nespustí znovu.
Proč televize potřebuje studený restart?
Pokud se vám zdá, že menu televize reaguje se zpožděním, Wi-Fi občas vypadává nebo aplikace bez důvodu padají, prvním krokem by neměl být servis, ale tzv. studený restart. Ten, na rozdíl od pouhého uspání, ukončí všechny procesy a znovu načte operační systém.
I oficiální nápověda pro Google TV uvádí restart jako základní metodu řešení problémů s nereagujícím zařízením. Restartování pomáhá vyčistit mezipaměť a může vyřešit i potíže s aktualizacemi, které se v pohotovostním režimu někdy zaseknou.
A co bezpečnost? Vaše televize je branou do sítě
Pravidelný restart a následná aktualizace nejsou důležité jen pro plynulý obraz, ale i pro vaši kybernetickou bezpečnost. Chytré televize jsou součástí vaší domácí sítě a jako takové mohou mít zranitelná místa.
Například experti z Bitdefender Labs nedávno identifikovali několik vážných bezpečnostních děr v systému LG webOS, které by útočníkům mohly umožnit získat nad zařízením kontrolu.
Podobná varování vydal i belgický kybernetický úřad CERT. Výrobci jako Samsung proto pravidelně vydávají bezpečnostní záplaty (Security Updates). Aby se však tyto opravy správně nainstalovaly a projevily, systém se často musí kompletně restartovat.
Jak poznat, že TV potřebuje restart a jak na to?