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Strawberries ‘n‘ Cream a Cream Soda. Nové příchutě Pepsi koupíte jen v Tescu

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  11:45
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.

Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
5 fotografií
Na český trh sycených nápojů přicházejí dvě limitované edice Pepsi. Nápoje s příchutí Strawberries ‘n‘ Cream a Cream Soda se mohou pochlubit nulovým obsahem cukru, minimální kalorickou hodnotou a neobvyklou americkou chutí. Jsou ale menší a koupíte je jen v Tescu.

Nabídka sycených kolových nápojů se nedávno rozšířila o novinky. Společnost Pepsi totiž na český trh uvedla hned dvě limitované edice s příchutí Cream Soda a Strawberries ‚n‘ Cream. Obě novinky jsou k dostání v plechovce, a to výhradně ve verzi zero sugar, tedy bez přidaného cukru.

Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
5 fotografií

Co si představit pod příchutí krémová soda?

Zatímco jahodové varianty kolových nápojů se na trhu v různých obměnách objevují pravidelně, pojem Cream Soda může být pro řadu Čechů neznámý.

Jedná se o tradiční severoamerickou příchuť, jejíž základem je sycená voda a výrazné vanilkové aroma. Výsledná chuť má evokovat takzvaný ice cream float, neboli dezert zalévaný sodovkou, ve kterém se rozpouští kopeček vanilkové zmrzliny.

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Limitku koupíte v Tescu pod dvacet korun

V Česku byla tato příchuť až donedávna raritou. Zákazníci na ni mohli narazit v podstatě jen v obchodech a večerkách s plechovkami Dr. Pepper a Coca-Cola z amerického či polského dovozu. A pokud už se vám ji podařilo sehnat, většinou jste za ni zaplatili třicet až čtyřicet korun.

Pro novou Pepsi už ale nemusíte daleko, ani pátrat hluboko v peněžence. Plechovku najdete v hypermarketech Tesco za 18,90 korun, v akci s věrnostní kartičkou Clubcard pak dokonce za pouhých 14,90 korun.

Dejte si však pozor na balení. Místo standardních 330 mililitrů obsahuje plechovka jen 250 mililitrů nápoje.

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Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
Tesco prodává novou limitku Pepsi Strawberries ‚n‘ Cream a Cream Soda.
5 fotografií

Prakticky nulová kalorická hodnota

Pokud si chcete osladit den pořádnou kalorickou bombou, nepotěšíme vás. Podle údajů na etiketě totiž obě varianty obsahují méně než 1 kilokalorii na 100 mililitrů.

Jen pro zajímavost: Klasická cukrem slazená Pepsi obsahuje zhruba 43 kilokalorií na 100 mililitrů. Stejný objem by tak pro vaše tělo představoval nápor zhruba 110 kilokalorií, tedy skoro stonásobek.

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