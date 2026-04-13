Praní je na první pohled jednoduchá činnost. Stačí se podívat na štítek, řídit se symboly a hotovo. Realita je však mnohem složitější, a to především proto, že výrobci často uvádějí výrazně opatrnější pokyny pro údržbu, než je skutečně nutné. Mnoho lidí tak zbytečně chodí do drahých čistíren nebo pere oblečení způsobem, který není výhodný ani po ekonomické, ani po praktické stránce.
Výrobci na štítcích záměrně přehánějí
Pokyny uvedené na štítku nemusí vždy odpovídat skutečné potřebě údržby daného oděvu. Často představují spíše jakési bezpečnostní doporučení výrobce, který se tím snaží minimalizovat riziko reklamací nebo poškození výrobku.
Typickým příkladem je označení Dry Clean Only: doporučuje pouze chemické čištění. Zatímco u některých oděvů se může jednat o skutečně nutnou podmínku, u většiny jde spíše o pojistku ze strany výrobce. Často na praní bohatě postačí jemný prací program a nízká teplota praní.
Sražené tričko, křivé švy. Jak před nákupem číst nejen cedulky na oblečení
Co symboly na štítcích skutečně znamenají
Nejčastější symboly
Na štítcích se můžeme setkat s celou řadou symbolů, přičemž každý z nich označuje určitou fázi péče o oděv. Mezi ty nejzákladnější patří symbol vaničky, trojúhelníku, čtverce, žehličky a kruhu.
Tyto symboly však slouží spíše jako orientační doporučení a neměli bychom si je vykládat příliš doslovně.
Pokud je na štítku například symbol zákazu sušičky, neznamená to nutně, že byste nesměli prádlo sušit v sušičce, spíš, že byste si měli dát pozor, aby se vám prádlo v sušičce nesrazilo. Stejně tak i doporučená teplota praní může být nižší, než by materiál ve skutečnosti snesl.
O čem štítky nejčastěji lžou
Častým chytákem je velmi nízká teplota praní. Některé oděvy mají na štítku záměrně uvedeno praní na třicet stupňů, přestože by materiál snesl i vyšší teplotu. Přísnější pravidla uvádí výrobce často také z toho důvodu, že oblečení obsahuje různé dekorativní prvky, například potisky, výšivky nebo kamínky, které lze poměrně snadno poničit.
V lůžkovinách může být víc bakterií než na záchodovém prkénku. Jak často je prát?
Vyvarujte se zlozvykům a ušetřete
Mnoho domácností při praní zbytečně vyhazuje peníze. Ne všechny problémy s oblečením má však na svědomí samotné praní. Mnoho z nich vzniká kvůli drobným návykům, které dlouhodobě opakujeme.
1. Praní poloprázdné pračky
Zapínat poloprázdnou pračku je zbytečně drahé. Voda, energie i prací prostředek se spotřebují prakticky stejně jako při plném bubnu, ovšem s tím rozdílem, že musíte prát častěji a spotřebováváte tak mnohem více.
Správné dávkování
2. Příliš časté praní
Oblečení, které není špinavé, není třeba prát každý den. Příliš časté praní nejenže zvyšuje náklady na spotřebu vody a energie, navíc také ničí oblečení, kvůli čemuž ve výsledku utratíte ještě více.
3. Nadměrné dávkování
Tím, že do pračky přidáte více pracího prášku, si nezaručíte automaticky čistší prádlo, naopak můžete vážně poškodit oblečení i pračku. Zbytky pracího prostředku mohou zůstat ve vláknech a vést ke ztuhnutí látky, zhoršenému absorbování vlhkosti či dokonce podráždění pokožky.
4. Používání aviváže u všech druhů prádla
Aviváž je skvělá věc, neměli byste ji však používat při každém praní. Aviváž je vhodná jen pro některé látky, její nadměrné dávkování zvyšuje náklady a ničí pračku.
5. Sušení prádla v sušičce
Sušička patří mezi energeticky náročnější spotřebiče a pokud ji využíváte často, může výrazně zvýšit účet za elektřinu. Jestliže chcete ušetřit, sušte prádlo na sušáku, ideálně venku na vzduchu. Klasické sušení je šetrnější jak k samotnému oblečení, tak i k peněžence.
Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení
Sušička jako skrytý žrout peněz
Velkým otazníkem je sušička na prádlo. Pomůže s ručníky nebo ložním prádlem, ovšem citlivé materiály jako je vlna nebo viskóza se v ní mohou často srazit a ztratit svou pružnost.
Pokud sušičku využíváte pravidelně, měli byste prát na nižší teploty a nepřesušovat prádlo zbytečně déle, než je nutné. Zároveň byste se měli vyvarovat sušení těžkých a lehkých materiálů najednou. Jemné kousky sušte přirozeně na vzduchu, ideálně venku na zahradě nebo na balkoně.
Perte méně často a při nižších teplotách
Základem je prát méně často, ale efektivněji. Pračku se vyplatí zapínat teprve ve chvíli, kdy je dostatečně naplněná. Prádlo byste měli vždy prvně správně roztřídit podle barev a podle materiálu. Každá látka totiž vyžaduje jinou teplotu a program. Moderní prací prostředky totiž dokážou účinně vyčistit skvrny i při nižších teplotách.
Zlatá pravidla chytrého praní