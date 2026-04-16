Burger Street Festival se vydává na celorepublikovou tour a od března do října se zastaví v desítkách měst po celé České republice i na Slovensku. Návštěvníky čekají food trucky a především lahodné burgery v nejrůznějších podobách.
Přes 300 tisíc lidí
Burger Street Festival je největší putovní gastro festival v Česku a na Slovensku. Každý rok jej navštíví přes 300 tisíc lidí, úspěch sklízí i v Polsku.
Vstupné je zcela zdarma. Pokud si navíc myslíte, že jste přeborník v grilování burgerů, můžete se do festivalu zapojit i jako prodejce a rezervovat si vlastní burgerový stánek. Stačí jen vyplnit přihlášku na webových stránkách festivalu.
V každém městě můžete festival navštívit od 10:00 do 21:00 hodin (v neděli do 20:00 hodin), a to zcela zdarma. Vstupného se bát nemusíte, platit budete jen za to, co sníte. Parkovné záleží na místě konání. Některá nákupní centra mohou mít parkování zpoplatněné, jiná ne.
|
JARO 2026 První etapa festivalu
První etapa festivalu se koná od dubna do května. Festival v rámci osmi víkendů zavítá do osmi měst.
|Termín
|Město
|Místo
|Čas
|17. 4. – 19. 4.
|Plzeň
|Plzeňský Prazdroj
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|24. 4. – 26. 4.
|Olomouc
|Galerie Šantovka
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|1. 5. – 3. 5.
|České Budějovice
|OC Čtyři dvory
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|8. 5. – 10. 5.
|Uherské Hradiště
|Staré Město,
Východní 2132
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|9. 5. – 10. 5.
|Kolín
|OC Futurum
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|15. 5. – 17. 5.
|Ostrava
|Forum Nová Karolina
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|22. 5. – 24. 5.
|Zlín
|NC Čepkov
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
|29. 5. – 31. 5.
|Brno
|Hněvkovského
|10:00-21:00 (neděle do 20:00)
*Parkovné závisí na konkrétním místě konání. Některá nákupní centra mohou mít parkování zpoplatněné.
LÉTO 2026 Dvojitá porce burgerů
Nenašli jste v seznamu své město? Pak vás zajisté potěší, že v létě přináší festival dvojitou porci burgerů. Hned několik víkendů se totiž koná ve dvou městech současně, aby pokryl co nejvíce měst. Během osmi víkendů tak můžete navštívit rovnou dvanáct míst.
|Termín
|Město
|Místo
|Čas
|5. 6. – 7. 6.
|Liberec
|OC NISA
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|5. 6. – 7. 6.
|Třebíč
|Sportovní areál
Na Hvězdě 1388
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|12. 6. – 13. 6.
|Brno
|BVV Brno
|10:00–21:00
|12. 6. – 14. 6.
|Teplice
|Olympia Teplice
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|19. 6. – 21. 6.
|Hradec Králové
|Oc Futurum
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|19. 6. – 21. 6.
|Dolní Morava
|Hotel Vista
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|26. 6. – 28. 6.
|Jihlava
|Citypark Jihlava
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|18. 7. – 19. 7.
|Litomyšl
|Smetanovo náměstí
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|31. 7. – 2. 8.
|Karlovy Vary
|SPA HOTEL THERMAL
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|21. 8. – 23. 8.
|Jindřichův Hradec
|Náměsti Míru
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|28. 8. – 30. 8.
|Trenčín
|OC Laugaricio
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|28. 8. – 30. 8.
|Mladá Boleslav
|Bondy centrum
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
PODZIM 2026 To nejlepší na konec
Nestihli jste první várku termínů? Nezoufejte. Festival létem nekončí, naopak pokračuje, a to až do října 2026. V rámci podzimního turné znovu objede všechna velkoměsta, první zářijový víkend navíc zavítá i do Prahy.
|Termín
|Město
|Místo
|Čas
|4. 9. – 6. 9.
|Brno
|Galerie Vaňkovka
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|4. 9. – 6. 9.
|BURGER ARENA Praha
|Arkády Pankrác
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|11. 9. – 13. 9.
|Frýdek-Místek
|OC Frýda
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|11. 9. – 13. 9.
|Liberec
|NC Géčko
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|18. 9. – 20. 9.
|Pardubice
|Palác Pardubice
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|18. 9. – 20. 9.
|České Budějovice
|NC Géčko
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|25. 9. – 27. 9.
|Plzeň
|Plzeňský Prazdroj
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|26. 9.
|Znojmo
|Freeport – Hatě
|10:00–21:00
|2. 10. – 4. 10.
|Olomouc
|Galerie Šantovka
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
|9. 10. – 11. 10.
|Ostrava
|Forum Nová Karolina
|10:00–21:00 (neděle do 20:00)
Trend roku? Mini burgery
Na co konkrétně se můžete v rámci letošního ročníku těšit? Především na mini burgery. Ty si návštěvníci oblíbili zejména z toho důvodu, že jsou méně syté a umožňují tak ochutnat více druhů během jedné návštěvy.
Podle organizátorů pomáhají zvýšit pestrost nabídky a posunují festival více směrem k ochutnávkovému stylu street food.