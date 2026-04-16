Startuje Burger Street Festival 2026. Podívejte se, kdy dorazí do vašeho města

Největší festival burgerů se vrací. Letošní sezona slibuje osvědčenou klasiku, festival přitom zavítá do více než dvaceti měst po celé republice. Pokud milujete vůni grilovaného masa, nadýchané bulky a atmosféru pravého street foodu, zapište si termín do kalendáře.
Burger Street Festival se vydává na celorepublikovou tour a od března do října se zastaví v desítkách měst po celé České republice i na Slovensku. Návštěvníky čekají food trucky a především lahodné burgery v nejrůznějších podobách.

Přes 300 tisíc lidí

Burger Street Festival je největší putovní gastro festival v Česku a na Slovensku. Každý rok jej navštíví přes 300 tisíc lidí, úspěch sklízí i v Polsku.

Vstupné je zcela zdarma. Pokud si navíc myslíte, že jste přeborník v grilování burgerů, můžete se do festivalu zapojit i jako prodejce a rezervovat si vlastní burgerový stánek. Stačí jen vyplnit přihlášku na webových stránkách festivalu.

V každém městě můžete festival navštívit od 10:00 do 21:00 hodin (v neděli do 20:00 hodin), a to zcela zdarma. Vstupného se bát nemusíte, platit budete jen za to, co sníte. Parkovné záleží na místě konání. Některá nákupní centra mohou mít parkování zpoplatněné, jiná ne.

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

JARO 2026 První etapa festivalu

První etapa festivalu se koná od dubna do května. Festival v rámci osmi víkendů zavítá do osmi měst.

TermínMěstoMístoČas
17. 4. – 19. 4.PlzeňPlzeňský Prazdroj10:00-21:00 (neděle do 20:00)
24. 4. – 26. 4.OlomoucGalerie Šantovka10:00-21:00 (neděle do 20:00)
1. 5. – 3. 5.České BudějoviceOC Čtyři dvory10:00-21:00 (neděle do 20:00)
8. 5. – 10. 5.Uherské HradištěStaré Město,
Východní 2132		10:00-21:00 (neděle do 20:00)
9. 5. – 10. 5.KolínOC Futurum10:00-21:00 (neděle do 20:00)
15. 5. – 17. 5.OstravaForum Nová Karolina10:00-21:00 (neděle do 20:00)
22. 5. – 24. 5.ZlínNC Čepkov10:00-21:00 (neděle do 20:00)
29. 5. – 31. 5.BrnoHněvkovského10:00-21:00 (neděle do 20:00)

*Parkovné závisí na konkrétním místě konání. Některá nákupní centra mohou mít parkování zpoplatněné.

LÉTO 2026 Dvojitá porce burgerů

Nenašli jste v seznamu své město? Pak vás zajisté potěší, že v létě přináší festival dvojitou porci burgerů. Hned několik víkendů se totiž koná ve dvou městech současně, aby pokryl co nejvíce měst. Během osmi víkendů tak můžete navštívit rovnou dvanáct míst.

TermínMěstoMístoČas
5. 6. – 7. 6.LiberecOC NISA10:00–21:00 (neděle do 20:00)
5. 6. – 7. 6.TřebíčSportovní areál
Na Hvězdě 1388		10:00–21:00 (neděle do 20:00)
12. 6. – 13. 6.BrnoBVV Brno10:00–21:00
12. 6. – 14. 6.TepliceOlympia Teplice10:00–21:00 (neděle do 20:00)
19. 6. – 21. 6.Hradec KrálovéOc Futurum10:00–21:00 (neděle do 20:00)
19. 6. – 21. 6.Dolní MoravaHotel Vista10:00–21:00 (neděle do 20:00)
26. 6. – 28. 6.JihlavaCitypark Jihlava10:00–21:00 (neděle do 20:00)
18. 7. – 19. 7.LitomyšlSmetanovo náměstí10:00–21:00 (neděle do 20:00)
31. 7. – 2. 8.Karlovy VarySPA HOTEL THERMAL10:00–21:00 (neděle do 20:00)
21. 8. – 23. 8.Jindřichův HradecNáměsti Míru10:00–21:00 (neděle do 20:00)
28. 8. – 30. 8.TrenčínOC Laugaricio10:00–21:00 (neděle do 20:00)
28. 8. – 30. 8.Mladá BoleslavBondy centrum10:00–21:00 (neděle do 20:00)

PODZIM 2026 To nejlepší na konec

Nestihli jste první várku termínů? Nezoufejte. Festival létem nekončí, naopak pokračuje, a to až do října 2026. V rámci podzimního turné znovu objede všechna velkoměsta, první zářijový víkend navíc zavítá i do Prahy.

TermínMěstoMístoČas
4. 9. – 6. 9.BrnoGalerie Vaňkovka10:00–21:00 (neděle do 20:00)
4. 9. – 6. 9.BURGER ARENA PrahaArkády Pankrác10:00–21:00 (neděle do 20:00)
11. 9. – 13. 9.Frýdek-MístekOC Frýda10:00–21:00 (neděle do 20:00)
11. 9. – 13. 9.LiberecNC Géčko10:00–21:00 (neděle do 20:00)
18. 9. – 20. 9.PardubicePalác Pardubice10:00–21:00 (neděle do 20:00)
18. 9. – 20. 9.České BudějoviceNC Géčko10:00–21:00 (neděle do 20:00)
25. 9. – 27. 9.PlzeňPlzeňský Prazdroj10:00–21:00 (neděle do 20:00)
26. 9.ZnojmoFreeport – Hatě10:00–21:00
2. 10. – 4. 10.OlomoucGalerie Šantovka10:00–21:00 (neděle do 20:00)
9. 10. – 11. 10.OstravaForum Nová Karolina10:00–21:00 (neděle do 20:00)

Trend roku? Mini burgery

Na co konkrétně se můžete v rámci letošního ročníku těšit? Především na mini burgery. Ty si návštěvníci oblíbili zejména z toho důvodu, že jsou méně syté a umožňují tak ochutnat více druhů během jedné návštěvy.

Podle organizátorů pomáhají zvýšit pestrost nabídky a posunují festival více směrem k ochutnávkovému stylu street food.

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Řez švestek se nesmí podcenit. Špatný termín nebo technika zničí celý strom

Švestkám se letos dařilo jen někde, hlásí ovocnáři i palírny. Leckde švestky...

Mnoho zahrádkářů se dopouští osudové chyby: nechávají švestky růst nadivoko v domnění, že si příroda poradí sama. Realita je však neúprosná. Zanedbaný řez vede k postupnému prosychání koruny,...

Startuje Burger Street Festival 2026. Podívejte se, kdy dorazí do vašeho města

Spojení dvou největších událostí Burgerfest a Burger Street Festival naleznou...

Největší festival burgerů se vrací. Letošní sezona slibuje osvědčenou klasiku, festival přitom zavítá do více než dvaceti měst po celé republice. Pokud milujete vůni grilovaného masa, nadýchané bulky...

16. dubna 2026

Bezpečná elektrokoloběžka za dobrou cenu. Poradíme, na co se při nákupu dívat

Komerční sdělení
koloběžky

Elektrokoloběžky se stávají běžným dopravním prostředkem, který pomáhá šetřit čas, peníze i životní prostředí. S rostoucím zájmem ale přichází i logická otázka: může být elektrokoloběžka skutečně...

16. dubna 2026

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

15. dubna 2026  18:25

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

15. dubna 2026  15:20

