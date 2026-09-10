Pět kelímků v podzimních barvách
Podzimní kolekce Starbucks pro rok 2026 sází na kombinaci oranžové, měděné, hnědé a stříbrné barvy. Vedle klasických opakovaně použitelných kelímků na kávu zahrnuje také nerezové termohrnky s výraznou povrchovou úpravou, praktickými víčky a různými způsoby pití. Jednotlivé modely se liší nejen vzhledem, ale také objemem a doporučeným použitím.
Zatímco některé novinky jsou výslovně určené pro studené nápoje, jiné umožňují využití i pro teplé nápoje. Při výběru se proto vyplatí sledovat nejen design, ale také pokyny výrobce. Většina nerezových modelů vyžaduje ruční mytí a žádný z uvedených kelímků není vhodný do mikrovlnné trouby.
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Waves Cold Cup Největší objem a výrazné ombré
Model Waves Cold Cup zaujme vlnitým povrchem a oranžovo-stříbrným ombré efektem. Jde o opakovaně použitelný nerezový kelímek s brčkem, který je doporučený pro studené nápoje. Objem činí 591 ml, což je nejvíce z pěti nádob uvedených v kolekci.
Kelímek není vhodný do myčky ani do mikrovlnné trouby. Výrobce doporučuje pouze ruční mytí. Pro zákazníky, kteří hledají větší nádobu na ledovou kávu nebo jiný studený nápoj, tak představuje jednu z výraznějších variant podzimní nabídky.
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Příběh slavného nápoje začal v roce 2003 v Seattlu, kde výzkumníci doslova přikusovali dýňový koláč k espressu, aby trefili dokonalou kombinaci koření.
Z původně nenápadného experimentu se stal celosvětový hit, ze kterého Starbucks prodal už přes 600 milionů kelímků.
Paradoxem je, že prvních dvanáct let sirup žádnou dýni neobsahoval, stála za ním jen směs skořice, hřebíčku, zázvoru a muškátového oříšku. Skutečné dýňové pyré přibylo až v roce 2015.
Lidé ho milují i proto, že je k mání jen pár týdnů v roce, což vyvolává pocit, že bez něj podzim zkrátka nemůže začít.
Ze sladké kávy se postupně stal symbol padajícího listí a neoficiální začátek pro celou podzimní sezónu.
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Vintage Tumbler Menší nerezová varianta pro teplé i studené nápoje
Termohrnek Vintage Tumbler má objem 355 ml a patří mezi kompaktnější modely kolekce. Jeho oranžové provedení doplňuje jemný podzimní motiv inspirovaný vintage vinnou révou. Charakteristickým prvkem je víčko, které umožňuje pití po celém obvodu.
Na rozdíl od modelů určených pouze pro studené nápoje je Vintage Tumbler vhodný pro teplé i studené nápoje. Také v tomto případě je však nutné počítat s ručním mytím. Nádoba není vhodná do mikrovlnné trouby.
Autumn Reusable Cup Plastový kelímek s dýněmi
Nejvýrazněji podzimní motivy využívá Autumn Reusable Cup. Oranžový plastový kelímek zdobí barevné ilustrace dýní a podzimního listí. Je určený pro studené nápoje a nabízí objem 473 ml.
Praktickou výhodou oproti většině ostatních modelů je možnost mytí v myčce. Do mikrovlnné trouby však nepatří. Zákazníci, kteří preferují jednodušší údržbu, tak mohou sáhnout právě po této variantě.
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Zig Zag Autumn Tumbler Měděno-stříbrná lahev má odklápěcí víčko
Zig Zag Autumn Tumbler kombinuje nerezové provedení s texturou ve tvaru cikcaku. Povrch doplňuje měděno-stříbrný ombré efekt, který odpovídá barevnosti celé podzimní kolekce. Nádoba má objem 473 ml a je vybavena praktickým odklápěcím víčkem.
Podobně jako další nerezové modely není vhodná do myčky ani do mikrovlnné trouby. Doporučené je pouze ruční mytí. U tohoto modelu Starbucks v poskytnutém popisu výslovně neuvádí, zda je určený pro teplé, studené, nebo oba typy nápojů.
Poppy Handle Tumbler Ucho pro pohodlnější přenášení
Poslední z pětice nádob je Poppy Handle Tumbler, nerezový tumbler s uchem a odklápěcím víčkem. Jeho hnědo-měděné provedení doplňuje jemný ombré efekt. Objem činí 473 ml, tedy stejně jako u plastového Autumn Reusable Cup a modelu Zig Zag Autumn Tumbler.
Díky uchu je koncipovaný jako praktická nádoba na cesty i do kanceláře. Výrobce doporučuje ruční mytí a upozorňuje, že tumbler není vhodný do myčky ani do mikrovlnné trouby. Ani zde poskytnutý popis výslovně nespecifikuje teplotní určení nápojů.
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Přehled podzimních kelímků Starbucks
|Model
|Materiál
|Objem
|Použití
|Údržba
|Waves Cold Cup
|Nerez
|591 ml
|Studené nápoje
|Ruční mytí
|Vintage Tumbler
|Nerez
|355 ml
|Teplé i studené nápoje
|Ruční mytí
|Autumn Reusable Cup
|Plast
|473 ml
|Studené nápoje
|Vhodný do myčky
|Zig Zag Autumn Tumbler
|Nerez
|473 ml
|Výslovně neuvedeno
|Ruční mytí
|Poppy Handle Tumbler
|Nerez
|473 ml
|Výslovně neuvedeno
|Ruční mytí
Všechny uvedené nádoby jsou nevhodné do mikrovlnné trouby. U modelů bez výslovně uvedeného teplotního určení je vhodné řídit se pokyny na konkrétním výrobku.
Bearista Buddies a podzimní odznáčky
Kolekce nezůstává pouze u nápojových nádob. Starbucks přidává také Bearista Buddies, sběratelské přívěsky na klíče prodávané v tajemných krabičkách. Zákazník před otevřením neví, kterou figurku ze série uvnitř najde. Právě náhodný obsah je hlavním principem tohoto typu sběratelského produktu.
Další novinkou je Enamel Autumn Pinset, sada tří smaltovaných odznáčků s podzimními motivy.
Zahrnuje medvídka Bearistu se šálou, dýni s nápisem PSL a Bearistu v halloweenském kostýmu černé kočky. Zkratka PSL odkazuje na Pumpkin Spice Latte, jeden z nejznámějších sezónních nápojů značky.