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Ještě před několika lety byl Dyson ve světě tyčových vysavačů synonymem pro technologický vrchol, který konkurence jen stěží doháněla. Nabízel špičkový sací výkon, pokročilou vícestupňovou filtraci, dlouhou výdrž na jedno nabití a ikonický futuristický design. Dnes se však situace na trhu dramaticky proměnila. Výrobci jako Xiaomi, ETA a mnozí další dokázali své modely v mnoha praktických ohledech přiblížit prémiovému segmentu, a to za zlomek původní ceny.
Rozhodli jsme se proto porovnat parametry tří populárních zástupců z různých cenových kategorií: Dyson Gen5detect Absolute, Xiaomi G30 Max a ETA Sonar Aqua Plus. Ačkoliv je finanční rozdíl mezi nimi obrovský, pohled na technické specifikace ukazuje, že v základních disciplínách běžného úklidu se síly začínají vyrovnávat.
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Dyson Gen5detect Absolute s cenovkou přesahující osmnáct tisíc korun představuje investici srovnatelnou s pořízením velké domácí elektrospotřebiče, jako je pračka či myčka. Za tuto částku uživatel dostává absolutní technologické maximum: nejmodernější motor, laserovou detekci neviditelného prachu a filtraci schválenou pro nejpřísnější standardy alergiků.
Při běžném denním úklidu méně náročné domácnosti se však rozdíly v reálných výsledcích mohou stírat. Podle technických parametrů nabízejí všechny tři srovnávané modely víceúrovňovou filtraci, univerzální určení na všechny typy podlah a schopnost efektivně si poradit s chlupy domácích mazlíčků.
SROVNÁNÍ Je lepší Dyson, Xiaomi nebo ETA?
|Parametr
|Dyson Gen5detect Absolute
|Xiaomi G30 Max
|ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000
|Hmotnost
|3,5 kg
|5,01 kg
|3 kg
|Doba provozu
|70 min
|35 min
|25 min
|Doba nabíjení
|4,5 h
|3,5 h
|6 h
|Napětí baterie
|25,2 V
|35 V
|25,2 V
|Objem nádoby
|0,77 l
|0,8 l
|1 l
|Určení
|Antibakteriální, na zvířecí chlupy, pro alergiky
|Na zvířecí chlupy
|Na zvířecí chlupy
|Typ úklidu
|Suché čištění, vysávání
|Suché čištění, vysávání
|Mokré čištění, suché čištění, vytírání
|Typ podlah
|Všechny typy podlah
|Všechny typy podlah
|Všechny typy podlah
|Cena
|18 290 Kč
|8 499 Kč
|6 999 Kč
Kdy má prémiový model stále smysl?
I přes vyšší pořizovací cenu zůstává Dyson pro specifické skupiny uživatelů jasnou volbou. Investice do technologického lídra trhu se jednoznačně vyplatí v situacích, kdy je domácnost vystavena extrémnější zátěži.
Dyson exceluje zejména v těchto případech:
- Velké a vícepodlažní domy: Nadstandardní výdrž baterie (až 70 minut na eko režim) umožňuje nepřerušovaný úklid velké plochy.
- Silné alergie a astma: Filtrace zachycující částice od velikosti 0,1 mikronu poskytuje úroveň čistoty vzduchu, kterou levnější HEPA filtry nedokážou plně garantovat.
- Vysoký podíl koberců s dlouhým vlasem: Pokročilá konstrukce rotačních kartáčů a inteligentní automatická regulace sacího výkonu podle typu povrchu zajišťují hloubkové čištění.
- Ergonomie a servis: Prémiové zpracování se projevuje v lehkosti manipulace, hygienickém vysypávání nádoby bez kontaktu s prachem a dlouhodobé dostupnosti náhradních dílů.
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Kdy bohatě postačí střední třída?
Pro majitele menších až středně velkých bytů s převahou tvrdých podlah (plovoucí podlahy, dlažba, vinyl) se investice do nejdražšího modelu stává méně ekonomicky obhajitelnou. Dnešní modely ve střední třídě kolem 6 až 8 tisíc korun již standardně nabízejí:
- Spolehlivou HEPA filtraci vhodnou pro běžný provoz.
- Dostatečný sací výkon pro efektivní sběr drobků, vlasů i povrchového prachu.
- Praktické funkce 2v1 nebo 3v1 – například ETA Sonar Aqua Plus nabízí v základu integrované mokré mopování, což je funkce, kterou Dyson u modelu Gen5detect vůbec nedisponuje.
Zde přichází ke slovu racionální poměr ceny a výkonu. Pokud vysavač nepoužíváte v náročných podmínkách několik hodin týdně, levnější alternativa odvede velmi podobnou službu. Finanční rozdíl, který v tomto srovnání činí více než 11 tisíc korun, pak může spotřebitel investovat do jiných prvků chytré domácnosti, například do čističky vzduchu nebo robotického pomocníka.
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Opravdový luxus nebo jen společenský status?
Když britský vynálezce James Dyson představil své první bezsáčkové vysavače, změnil svět. Dnes je jeho značka stala symbolem statusu podobně jako iPhone. Dyson je špičkovým inženýrským produktem pro technologické nadšence a nejvyššími nároky. Dyson Gen5detect Absolute bezpochyby patří mezi špičku trhu. Nabízí výborný výkon, moderní technologie i prémiové zpracování. Současně však ukazuje, jak moc se trh s tyčovými vysavači za poslední roky změnil. Zatímco dříve měl výrazný náskok, dnes už jej levnější konkurence v mnoha parametrech dohání.
Pro technologické nadšence může být Dyson splněným snem. Pro většinu běžných uživatelů však modely od Xiaomi či ETA mohou představovat plnohodnotné, ekonomicky smysluplné řešení, které splní očekávání moderního a pohodlného úklidu.