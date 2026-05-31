Srovnání krájecích prkének: Na čem krájet maso a které se nejvíce vyplatí?

Veronika Reicheltová
  8:30
Kuchyňské prkénko na krájení tvoří nedílnou součást všech kuchyní. Málokdy se však řeší vliv materiálu na potraviny. Je lepší plast, dřevo, či bambus? Spotřebitelský přehled ukazuje, které kousky představují riziko a jaká alternativa ušetří nejvíce peněz.
Správné prkénko na krájení je potřeba vybírat podle toho, k čemu má sloužit a co se na něm bude připravovat.

Jak vybrat prkénko na krájení?

Při výběru nového pomocníka do kuchyně se nevyplatí řídit nejnižší cenou. Správné prkénko na krájení je potřeba vybírat podle toho, k čemu má sloužit a co se na něm bude připravovat.

  • V potaz je potřeba vzít četnost vaření, krájení i ochotu věnovat čas správné údržbě.
  • Levnější varianty krájecích prkének, které lze sehnat v kdejakém supermarketu, často rychle podléhají opotřebení.
  • Mikroskopické rýhy na krájecích prkénkách skrytě ohrožují hygienu celé domácnosti.
Jaké krájecí prkénko je nejlepší?

Univerzální vítěz, který by stoprocentně splnil nároky na všechny typy potravin, bohužel neexistuje. Při hledání nejlepšího poměru mezi dlouhou životností, zdravotní nezávadností a ochranou ostří nožů však na plné čáře vyhrává kvalitní masivní dřevo.

  • Významné místo na trhu zaujímají plastová prkénka, která lákají na velmi nízkou pořizovací cenu a snadnou údržbu v myčce, avšak jejich nevýhodou je rychlé opotřebení a riziko uvolňování mikroplastů do jídla.
  • Na pomezí pak stojí ekologický bambus, který nabízí dobrou odolnost za příznivou cenu.
  • Moderní variantou jsou kompozitní prkénka, která jsou sice výrazně dražší než běžný plast či levný bambus, ale jejich cena je plně srovnatelná s kvalitními masivními prkénky ze dřeva a v dlouhodobém horizontu se díky extrémní životnosti vyplatí.
  • Naprosto nejhůře ze srovnání vycházejí tvrdé materiály jako sklo nebo mramor, které jsou pro samotné krájení kvůli okamžitému ničení čepelí zcela nevhodné.
Porovnání krájecích prkének: Materiál, cena, čištění
MateriálÚčelŽivotnostOrientační cena
PlastSyrové maso, rychlé použitíNízká (1–2 roky)50 – 250 Kč
DřevoUniverzální, zelenina, pečivo, masoVysoká (při péči i desítky let)100 – 2 000+ Kč
BambusZelenina, suché potravinyStřední (3–5 let)50 – 500 Kč
KompozitUniverzální, intenzivní vařeníVelmi vysoká (desítky let)500 – 1 500 Kč
Sklo / MramorPouze servírování, válení těstaTéměř neomezená200 – 800 Kč

Správné rozhodnutí při výběru prkénka vyžaduje pohled na reálné vlastnosti jednotlivých materiálů v praxi. Připravili jsme přehledné spotřebitelské srovnání, které odhaluje skryté náklady na údržbu i reálnou odolnost.

Porovnání krájecích prkének: Materiál, cena, čištění
MateriálČištění/údržbaVýhodyNevýhody
PlastVelmi snadné, myčkaNízká cena, nevsakuje pachyTvorba rýh, riziko mikroplastů, tupí nože
DřevoPouze ruční mytí, nutné pravidelné olejováníAntibakteriální vlastnosti, šetří nože, možnost zbroušeníVyšší cena, nesmí do myčky
BambusRuční, občasné olejováníVysoká tvrdost, lehkost, přijatelná cenaTupí nože více než dřevo, riziko nekvalitních lepidel
KompozitSnadné, vhodné do myčkyOdolnost proti poškrábání, tenký profil, bezúdržbovostVyšší pořizovací cena, vyšší tvrdost může mírně tupit nože
Sklo / MramorExtrémně snadné, myčkaStoprocentně hygienické, netvoří rýhyOkamžitě ničí ostří nožů, klouže a hrozí rozbití

Na jakém prkénku krájet maso?

Při výběru nejvhodnějšího materiálu prkénka na krájení masa má hlavní slovo hygiena.

  • Pro syrové maso a drůbež je ideální volbou kvalitní plastové prkénko, kompozitní prkénko nebo vyhrazené masivní dřevo.
  • Klíčové je mít pro maso zcela separátní kus, který se nepoužívá na žádné jiné potraviny.
  • Plast má tu výhodu, že ho lze po práci vložit do myčky na vysokou teplotu, což spolehlivě zlikviduje bakterie jako Salmonella či Campylobacter.
  • V případě volby dřevěného povrchu je vhodné ho ihned po použití vydrhnout horkou vodou, solí a citronem.
Nejde jen o drůbeží maso či vajíčka, také některá zelenina může být při...

Nejlepší prkénko na krájení zeleniny

Pro každodenní zpracování zeleniny a ovoce je ideální volbou dřevěná klasika nebo bambus.

  • Zelenina uvolňuje velké množství šťáv, které dřevo dokáže přirozeně absorbovat.
  • Díky svým tříslovinám mají dřevěná prkénka samodezinfekční účinky.
  • Při krájení tvrdé kořenové zeleniny se projevuje výhoda dřevěného podkladu, který přirozeně pruží a netupí čepele nožů tak rychle jako levné plasty.
  • Investice do jednoho pořádného dřevěného prkénka na zeleninu je tou nejlepší cestou, jak ušetřit za neustálé broušení kuchyňského náčiní.
