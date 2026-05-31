Jak vybrat prkénko na krájení?
Při výběru nového pomocníka do kuchyně se nevyplatí řídit nejnižší cenou. Správné prkénko na krájení je potřeba vybírat podle toho, k čemu má sloužit a co se na něm bude připravovat.
- V potaz je potřeba vzít četnost vaření, krájení i ochotu věnovat čas správné údržbě.
- Levnější varianty krájecích prkének, které lze sehnat v kdejakém supermarketu, často rychle podléhají opotřebení.
- Nekvalitní prkénka mají vliv na rychlejší otupení nožů.
- Mikroskopické rýhy na krájecích prkénkách skrytě ohrožují hygienu celé domácnosti.
Jaké krájecí prkénko je nejlepší?
Univerzální vítěz, který by stoprocentně splnil nároky na všechny typy potravin, bohužel neexistuje. Při hledání nejlepšího poměru mezi dlouhou životností, zdravotní nezávadností a ochranou ostří nožů však na plné čáře vyhrává kvalitní masivní dřevo.
- Významné místo na trhu zaujímají plastová prkénka, která lákají na velmi nízkou pořizovací cenu a snadnou údržbu v myčce, avšak jejich nevýhodou je rychlé opotřebení a riziko uvolňování mikroplastů do jídla.
- Na pomezí pak stojí ekologický bambus, který nabízí dobrou odolnost za příznivou cenu.
- Moderní variantou jsou kompozitní prkénka, která jsou sice výrazně dražší než běžný plast či levný bambus, ale jejich cena je plně srovnatelná s kvalitními masivními prkénky ze dřeva a v dlouhodobém horizontu se díky extrémní životnosti vyplatí.
- Naprosto nejhůře ze srovnání vycházejí tvrdé materiály jako sklo nebo mramor, které jsou pro samotné krájení kvůli okamžitému ničení čepelí zcela nevhodné.
|Materiál
|Účel
|Životnost
|Orientační cena
|Plast
|Syrové maso, rychlé použití
|Nízká (1–2 roky)
|50 – 250 Kč
|Dřevo
|Univerzální, zelenina, pečivo, maso
|Vysoká (při péči i desítky let)
|100 – 2 000+ Kč
|Bambus
|Zelenina, suché potraviny
|Střední (3–5 let)
|50 – 500 Kč
|Kompozit
|Univerzální, intenzivní vaření
|Velmi vysoká (desítky let)
|500 – 1 500 Kč
|Sklo / Mramor
|Pouze servírování, válení těsta
|Téměř neomezená
|200 – 800 Kč
Srovnání prkének na krájení
Správné rozhodnutí při výběru prkénka vyžaduje pohled na reálné vlastnosti jednotlivých materiálů v praxi. Připravili jsme přehledné spotřebitelské srovnání, které odhaluje skryté náklady na údržbu i reálnou odolnost.
|Materiál
|Čištění/údržba
|Výhody
|Nevýhody
|Plast
|Velmi snadné, myčka
|Nízká cena, nevsakuje pachy
|Tvorba rýh, riziko mikroplastů, tupí nože
|Dřevo
|Pouze ruční mytí, nutné pravidelné olejování
|Antibakteriální vlastnosti, šetří nože, možnost zbroušení
|Vyšší cena, nesmí do myčky
|Bambus
|Ruční, občasné olejování
|Vysoká tvrdost, lehkost, přijatelná cena
|Tupí nože více než dřevo, riziko nekvalitních lepidel
|Kompozit
|Snadné, vhodné do myčky
|Odolnost proti poškrábání, tenký profil, bezúdržbovost
|Vyšší pořizovací cena, vyšší tvrdost může mírně tupit nože
|Sklo / Mramor
|Extrémně snadné, myčka
|Stoprocentně hygienické, netvoří rýhy
|Okamžitě ničí ostří nožů, klouže a hrozí rozbití
Na jakém prkénku krájet maso?
Při výběru nejvhodnějšího materiálu prkénka na krájení masa má hlavní slovo hygiena.
- Pro syrové maso a drůbež je ideální volbou kvalitní plastové prkénko, kompozitní prkénko nebo vyhrazené masivní dřevo.
- Klíčové je mít pro maso zcela separátní kus, který se nepoužívá na žádné jiné potraviny.
- Plast má tu výhodu, že ho lze po práci vložit do myčky na vysokou teplotu, což spolehlivě zlikviduje bakterie jako Salmonella či Campylobacter.
- V případě volby dřevěného povrchu je vhodné ho ihned po použití vydrhnout horkou vodou, solí a citronem.
Nejlepší prkénko na krájení zeleniny
Pro každodenní zpracování zeleniny a ovoce je ideální volbou dřevěná klasika nebo bambus.
- Zelenina uvolňuje velké množství šťáv, které dřevo dokáže přirozeně absorbovat.
- Díky svým tříslovinám mají dřevěná prkénka samodezinfekční účinky.
- Při krájení tvrdé kořenové zeleniny se projevuje výhoda dřevěného podkladu, který přirozeně pruží a netupí čepele nožů tak rychle jako levné plasty.
- Investice do jednoho pořádného dřevěného prkénka na zeleninu je tou nejlepší cestou, jak ušetřit za neustálé broušení kuchyňského náčiní.