Kysané zelí, kefíry, kimchi či kombucha. Fermentace zažívá v posledních letech obrovský boom. A důvod je poměrně jednoduchý: fermentované potraviny totiž obsahují živé kultury a organické kyseliny, které bývají spojovány s podporou trávení a střevního mikrobiomu.
Kombucha navíc nabízí alternativu ke sladkým limonádám nebo energetickým nápojům. Jenže zatímco některé značky stojí okolo třiceti korun, jiné se blíží i dvěma stovkám. Vyplatí se za takové nápoje připlatit?
Hipsterský nápoj i zázračný elixír
Základem kombuchy je oslazený čaj fermentovaný pomocí kultury bakterií a kvasinek označované jako SCOBY. Během fermentace se část cukru přemění na organické kyseliny, oxid uhličitý a další látky, které vytvářejí typickou lehce kyselou a perlivou chuť.
Ještě před několika lety byla kombucha záležitostí farmářských trhů a malých bio obchodů. Dnes si ji můžete koupit v běžných supermarketech, drogeriích i fitness e-shopech. Její popularita vzrostla hlavně díky zájmu o fermentaci a střevní mikrobiom.
Zároveň s tím však vzniklo také obrovské množství stylů výroby. Některé značky vyrábějí kombuchu tradiční dlouhou fermentací, jiné se snaží vytvořit jemnější chuť bližší limonádám. Mnohdy tak dvě na první pohled stejné kombuchy mohou chutnat naprosto odlišně.
Kolem kombuchy vznikla aura téměř univerzálního zdravého nápoje. Často se spojuje s lepším trávením, podporou imunity nebo detoxikací organismu. Vědecké důkazy pro některá silná marketingová tvrzení jsou ale zatím omezené.
Většina benefitů vychází z fermentace a přítomnosti organických kyselin či mikroorganismů. To ale automaticky neznamená, že každou kombuchu můžeme automaticky považovat za „superpotravinu“. Ano, může být sice zajímavou alternativou ke sladkým či alkoholickým nápojům, rozhodně však nejde o zázračný produkt, který vám zaručí lepší zdraví.
SROVNÁNÍ MAGU, Prager’s nebo Spraga?
|Značka
|Objem
|Cena na e-shopu
|Cena v obchodě
|Přepočet na 1 litr
|MAGU
|0,5 l
|160 Kč
|129,90 Kč
|320 Kč/l
|PRAGER’S
|0,33 l
|50 Kč
|35 Kč*
|151 Kč/l
|Spraga
|0,33 l
|49,90 Kč
|39,90 Kč
|151 Kč/l
*Kombuchu značky Prager’s koupíte nejlevněji na palubě vlaku RegioJet. Lahev o objemu 330 ml vás vyjde na 35 korun. Leo Express nabízí plechovku o stejném objemu za 49 korun.
1. MAGU
MAGU je asi nejznámější značkou kombuchy u nás. Chuťově bývá intenzivnější, kyselejší a méně sladká než běžné kombuchy ze supermarketu. Právě to však mnoha fanouškům kombuchy vyhovuje: nápoj působí živěji a fermentace je v něm výrazně cítit.
Značka hodně staví na tématu střevního mikrobiomu, živých kultur a funkčního životního stylu. Také nabízí hned několik variant, z nichž některé mají pomoci načerpat energii nebo podpořit trávení. Spíše než klasickou limonádu tak připomíná prémiový funkční nápoj.
Jenže stejně jako za všechny prémiové produkty, i za tento si musíte připlatit. Půllitrová lahev běžně vychází na 160 korun, což je několikanásobně více než u konkurenčních značek. Pokud vám však nevadí si občas připlatit za výraznější fermentovanou chuť, může pro vás být opravdu zajímavou volbou.
2. PRAGER’S
Prager’s jde trochu jiným směrem než většina fermentovaných značek. Místo výrazné kyselosti se snaží nabídnout jemnější a přístupnější chuť, která nebude odrazovat lidi, kteří kombuchu pijí poprvé.
Velkou roli zde hraje samotný čaj. Značka experimentuje s různými základy. Narazíte tak zde například na varianty:
- matcha
- rooibos
- yerba maté
- černý čaj
Právě díky tomu jednotlivé varianty chutnají tak odlišně a nepůsobí octově. Chuť bývá jemnější, méně kyselá a více připomíná ledový čaj s fermentovaným dozvukem.
Prager’s může dobře fungovat jako vstupní kombucha pro lidi, kteří hledají něco mezi fermentovaným nápojem a kvalitním ledovým čajem. Cenově se navíc drží poměrně nízko.
V akci ji seženete výrazně levněji než prémiové značky, kromě supermarketu na ni navíc můžete narazit i na palubách vlaků RegioJet a Leo Express. Bez pochyb se tak jedná o jednu z nejdostupnějších variant mezi kvalitnějšími kombuchami.
3. SPRAGA
Spraga sází hlavně na bio složení a ovocnější chuťový profil. Oproti výrazně fermentovaným kombuchám působí lehčeji a často připomíná moderní perlivý nápoj s jemně kyselým dozvukem.
Značka nabízí hlavně ovocné kombinace. Vyzkoušet můžete například granátové jablko, kombinaci jablka a hrušky či zázvor s citronem. Díky tomu ji dobře přijímají i ti, kterým klasický kombucha příliš nechutná. Fermentace totiž zdaleka není tak agresivní jako u tradičních značek.
Výhodou je i poměrně dostupná cena. Běžně ji seženete za padesát korun, mnoho supermarketů ji pak nabízí v akci o deset korun levněji.
Pozor na alkohol. Obsahuje ho víc, než se zdá
Protože kombucha vzniká fermentací, přirozeně při ní vzniká i malé množství alkoholu. U běžných komerčních produktů bývá obsah kontrolovaný tak, aby odpovídal legislativě pro nealkoholické nápoje.
U takzvaných živých kombuch nebo domácích variant však může obsah alkoholu dále růst, zejména, pokud došlo k delší fermentaci nebo pokud byl nápoj špatně skladován při vyšší teplotě.
Z tohoto důvodu by se pití kombuchy měli vyhnout všichni řidiči, těhotné ženy, děti a lidé citliví na alkohol.
Proč jsou některé kombuchy tak drahé?
Cena kombuchy závisí na několika faktorech, především na:
- délce fermentace
- kvalitě čaje
- použitých kulturách
- bio certifikaci
- obsahu živých kultur
- ruční výrobě
- distribuci v chlazeném režimu
Velkou roli ale hraje i marketing. Prémiové značky totiž často prodávají nejen samotný nápoj, ale celý životní styl. Právě za ten si připlácíte.
Je drahá kombucha automaticky lepší?
Ne nutně. Dražší kombucha sice může obsahovat kvalitnější čaj nebo výraznější fermentaci, chuťově však nemusí sednout každému. Některé levnější varianty jsou naopak přístupnější běžnému konzumentovi.
Rozdíl je podobný jako u kávy nebo řemeslného piva. Část ceny tvoří suroviny a výroba, část značka a cílová skupina. Ve výsledku tak často záleží hlavně na tom, co od kombuchy očekáváte.