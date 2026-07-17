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Sprchy v úrovni podlahy se staly novým standardem. Firmám šetří čas i náklady

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Ve spolupráci   8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

U rekonstrukcí koupelen se postupně opouští od tradičních řešení. Důvodem není jen design, ale také snaha zkrátit dobu výstavby, omezit stavební rizika a usnadnit realizaci bezbariérových prostor. Čím dál častěji nahrazují klasické sprchové vaničky moderní sprchy v úrovni podlahy.

Zdaleka však nejde jen o estetické řešení, díky kterému prostor působí větší. Sprchy v úrovni podlahy jsou především praktické. Člověk nemusí překračovat vaničku, takže se do ní dostanou i lidé na vozíku. Bezbariérové sprchy se navíc snáze udržují.

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Důležitá je konstrukce pod dlažbou

Aby mohla sprcha v úrovni podlahy dlouhodobě bez problémů fungovat, nestačí pouze zvolit vhodnou dlažbu nebo odtokový žlab. Klíčovou roli hraje především samotná konstrukce pod podlahou. Právě ta zajišťuje správný spád, odvod vody i spolehlivou hydroizolaci, která chrání okolní stavební konstrukce před vlhkostí.

Moderní systémová řešení zároveň výrazně snižují riziko chyb při montáži. To ocení jak realizační firmy, tak i projektanti, kteří hledají ověřené konstrukční detaily s předvídatelným výsledkem.

V praxi navíc odpadá nutnost složitého vytváření spádových vrstev přímo na stavbě. Předem připravené prvky pomáhají sjednotit kvalitu provedení napříč zakázkami a usnadňují koordinaci jednotlivých profesí.

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Rychlejší výstavba, jednodušší rekonstrukce

Předpřipravené konstrukční prvky nacházejí uplatnění v novostavbách, stále častěji je ale lidé volí i při rekonstrukci koupelny. Díky přesně definovaným spádům a kompatibilitě jednotlivých komponent odpadá řada pracných stavebních úprav. Může se například zkrátit doba realizace nebo omezit riziko dodatečných oprav.

Sprchu v podlaze se vyplatí zvážit i u projektů, kde je nutné pracovat s omezenou stavební výškou nebo dodržet přesný harmonogram výstavby.

Právě předvídatelnost montáže je jedním z důvodů, proč se systémová řešení prosazují také v developerských projektech nebo při výstavbě bytových domů a hotelů. Každá úspora času na jedné koupelně se totiž při větším počtu jednotek rychle znásobí.

Čím dál častěji nahrazují klasické sprchové vaničky moderní sprchy v úrovni podlahy.

Řešení pro dřevostavby i modulární stavby

Na systémové konstrukce spoléhají stále častěji také stavby, které využívají moderní technologie. Typickým příkladem je třeba koupelna v dřevostavbě, kde je důležité minimalizovat zatížení konstrukce a zajistit spolehlivou ochranu proti vlhkosti.

Stejně dobře najde uplatnění tam, kde převládá suchá stavba nebo modulární stavba, u nichž je přesnost montáže jedním z klíčových požadavků.

S rostoucím podílem prefabrikace ve stavebnictví navíc roste poptávka po řešeních, která lze snadno začlenit do výrobního procesu a která nevyžadují rozsáhlé dodatečné úpravy přímo na stavbě.

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Walk-in sprchy jako nový standard

Dalším řešením, které se může chlubit stále rostoucím zájmem, jsou walk-in sprchy. Ty s sebou vedle čistého moderního vzhledu nesou také větší komfort při používání a větší volnost při navrhování prostoru.

Aby však výsledná sprcha splnila očekávání z hlediska funkčnosti i životnosti, je třeba věnovat dostatek pozornosti konstrukčnímu řešení. To sice po dokončení zůstává skryté, o výsledku však rozhoduje nejvíce.

Nezapomínejme, že kvalitní konstrukční systém dnes často představuje rozdíl mezi řešením, které bez problémů funguje dlouhé roky, a koupelnou, u níž se první komplikace objeví krátce po dokončení.

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