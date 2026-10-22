1 Rozdíl v ceně? Najděte, co za ním stojí
Představte si, že si chcete koupit nový mobil. V e-shopu ho najdete za 12 tisíc korun a váš známý v tom samém ho vidí levněji. Jak je to možné? Rozdíl může souviset se slevovým kódem, nabídkou pro nové zákazníky nebo výhodami vázanými na zákaznický účet.Například Datart nabízí VIP ceny na vybrané výrobky a má také program pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIVE. AlzaPlus+ zase poskytuje členům speciální slevy na vybrané zboží a k dispozici má i speciální program pro firemní nákupy. Zatímco VIP program Datartu je bezplatný, AlzaPlus+ je placené členství, u něhož je potřeba započítat také cenu programu.
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Na první pohled taková nabídka může být výhodná, ale ne vždy. VIP cena nemusí být nejnižší na trhu a sleva pro člena placeného programu nemusí pokrýt náklady na členství. Proto má smysl porovnat nejen cenu po přihlášení, ale také běžnou cenu u jiných prodejců a případné náklady na získání slevy.
Rozdílné částky se mohou objevit také tehdy, když stejný výrobek prodává více obchodníků v internetovém tržišti nebo když se liší doprava a další podmínky nákupu. Stejný prodejce navíc může nastavit jinou cenu ve vlastním e-shopu a na tržišti. Samotný název výrobku proto nestačí. Důležité je zkontrolovat přesný model, prodejce, konečnou cenu i okamžik, kdy se nabídka porovnávala.