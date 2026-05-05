Obsah
Příprava grilu na novou sezonu nemusí být noční můrou. Zatímco dříve byla jedinou cestou hrubá síla a mýdlová voda, dnes se zbavíte připáleného tuku dříve, než se dotknete kartáče. Pokud zvolíte správný postup, zabere vám samotné čištění minimum času a vy se můžete věnovat tomu nejdůležitějšímu: grilování.
|
Jednoduché triky pro dokonale čistý gril. Zvládnete to sami
1. Chemické čističe
Speciální čističe na grily patří mezi nejefektivnější řešení na trhu. Můžete si tak být jistí, že dokonce i několik měsíců stará a připečená mastnota změkne a ztratí svou přilnavost ke kovu.
Stačí, když rošt rovnoměrně nastříkáte, necháte pár minut působit (podle návodu, obvykle tři až pět minut) a poté ho jednoduše opláchnete nebo setřete hadříkem.
VÍTE, ŽE...?
Moderní přípravky jsou navržené tak, aby byly agresivní k tuku, ale bezpečné ke kovu i smaltovaným povrchům. Tím zdaleka největším plusem je však jejich rychlost, kdy většina produktů uvolní i silné nečistoty už do pěti minut.
Vždy si však musíte dát pozor na to, abyste rošt důkladně opláchli a nezůstaly na něm zbytky chemie.
2. Parní čistič
Parní čističe se v posledních letech staly hitem moderních domácností. V poměrně hojném počtu je čím dál více lidí využívá i při údržbě grilu. Horká pára pod vysokým tlakem pronikne hluboko do struktury nečistot, uvolní je a zároveň povrch dezinfikuje.
Jak vyčistit gril parním čističem? Jednoduše. Pomocí trysky parního čističe projíždějte jednotlivá žebra roštu. Mastnota se pak pod vlivem tepla rozpustí a začne stékat. Obrovským benefitem je také fakt, že nepracujete s žádnou chemií. Bohatě si vystačíte s čistou vodou a vysokou teplotou.
Parní čistič je ideální zejména pro pravidelnou údržbu nebo méně zanesené rošty. Pokud však máte na roštu „asfaltovou“ vrstvu z minulé sezony, doporučujeme proces raději zopakovat, případně páře trochu pomoci kartáčem.
|
Pozor na přehnané uklízení. Čisticí prostředky škodí plicím jako cigarety
3. Mosazný kartáč
Pokud přeci jen preferujete starou dobrou metodu drhnutí, vyměňte alespoň klasické ocelové kartáče za mosazné. Mosaz je jako materiál výrazně jemnější než ocel a lépe pečuje o moderní grily.
Mosazné štětiny jsou ideální zejména pro smaltované nebo litinové rošty. Zatímco ocel by mohla jejich povrch poškrábat, čímž by akorát vytvořila prostor pro korozi a další přichytávání masa, mosaz odstraní nečistoty bez sebemenšího poškození podkladu.
Pro nejlepší efekt zkuste rošt před čištěním mírně nahřát. Teplo pomůže mastnotě změknout a mosazný kartáč pak práci výrazně urychlí.
|
Rozpalování grilu bývá častý kámen úrazu. S tímto návodem to zvládnete hravě
Jak zamezit mastnotě? Zkuste tyto vychytávky
Nejlepší čištění je takové, které vůbec nemusíte dělat. Kterými vychytávkami si můžete výrazně ušetřit práci?
- Čisticí spreje s pěnou – lépe přilnou k povrchu a déle působí
- Grilovací podložky – zabraňují přímému kontaktu jídla s roštem
- Speciální škrabky na míru – přizpůsobené konkrétním typům roštů
- Automatické čističe – novinka, která kombinuje rotaci kartáče a páru
Nepřilnavé grilovací síťky stačí položit přímo na rošt. Maso díky nim bude mít svou typickou mřížku, ovšem tuk a šťáva nebudou kapat přímo na rošt, ale zůstanou na síťce, kterou po skončení prostě hodíte do myčky.
Ještě než zapálíte gril, můžete na studený rošt nastříkat speciální sprej na bázi keramiky. Ten vytvoří ultra hladký povrch, na který se loňská mastnota ani letošní marináda prostě nepřilepí.
Tou úplně nejlepší vychytávkou dnešní doby však zůstává pyrolýza. Moderní plynové grily jsou dnes často vybaveny čistícím programem. Stačí, když gril uzavřete a necháte deset minut hřát na maximální výkon. Zbytky jídla zuhelnatí a pak je stačí jen lehce smést mosazným kartáčem.
NÁVOD Jak udržet rošt čistý po celou sezonu?
- Po každém vyčištění rošt lehce potřete jedlým olejem.
Zabráníte tím přístupu kyslíku a korozi.
- Nenamáčejte rošt v trávě.
Starý trik s odmočením v mokré trávě sice funguje, ale u litinových roštů je to cesta k jejich zničení rzí. Raději sáhněte po výše zmíněné aktivní pěně.
- Čistěte za tepla.
Deset sekund s kartáčem na konci grilování vám ušetří deset minut drhnutí před tím příštím.