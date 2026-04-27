Rozdíl mezi poctivým špekáčkem a jeho levnou imitací nenajdete jen v chuti, ale především v přísných pravidlech, která musí výrobci dodržovat. Zatímco jeden název vám garantuje maso, druhý může skrývat v podstatě cokoliv. Za které špekáčky se vyplatí si připlatit a kde naopak zbytečně vyhazujete peníze?
Přestože ještě nedávno pro nás špekáček znamenal prostě špekáček, dnes najdeme v obchodech širokou škálu špekáčků od těch úplně základních za nízkou cenu až po speciálně kořeněné a BIO varianty.
Nejnižší cenu momentálně drží Albert a Kaufland, kde se u základních špekáčků dostanete pod sedm korun za 100 g. Ještě s nižší cenou přišla Billa, která sto gramů nabízí za 6,32 korun, ovšem pouze pro členy klubu. Pokud hledáte vysoký podíl masa, počítejte s dvojnásobnou investicí.
|Produkt
|Obchod
|Cena za 100 g
|Špekáčky základní
|Billa
|6,32 Kč*
|Špekáčky základní
|Albert
|6,50 Kč
|Špekáčky základní
|Kaufland
|6,90 Kč
|Špekáčky ručně vázané
|Albert
|12,90 Kč
|Špekáčky Piri-Piri (480 g)
|Albert
|14,57 Kč
|Špekáčky Premium (90 % masa)
|Albert
|14,90 Kč
|Špekáčky BIO (300 g)
|Albert
|23,30 Kč
*Cena platí pro členy věrnostního klubu. Běžná cena je 7,90 korun.
Špekáček, nebo buřt? Rozdíl najdete v zákoně
Mnoho lidí tyto názvy zaměňuje, ovšem z pohledu legislativy je mezi nimi propastný rozdíl. Špekáček je chráněný název s jasně definovaným složením. Podle potravinářské vyhlášky č. 69/2016 Sb. musí pravý špekáček splňovat tyto parametry:
- Obsah masa minimálně 40 %
- Obsah tuku maximálně 45 %
- Nesmí obsahovat strojně oddělené maso (separát) ani drůbeží maso (pokud nejde o variantu přímo označenou jako drůbeží špekáček)
Naproti tomu buřt, opékáček či lidově buřtík jsou v podstatě „anonymní“ uzeniny. Jelikož nejsou vázány přísnou vyhláškou jako je tomu u špekáčků, výrobce do nich může přidat prakticky cokoliv, například separát, náhražky nebo více mouky.
Proč se špekáčkům říká špekáček?
Možná vám to přijde jako samozřejmost, ale název této uzeniny je v podstatě přímým popisem jejího receptu. Na rozdíl od párků, které mají být hladké a kompaktní, je špekáček definován svou „mozaikou“.
Původ jména hledejte ve špeku. Pravý špekáček totiž není vyroben z jemně rozmělněného masa, ale musí obsahovat viditelné kousky špeku. Právě tyto bílé kostky sádla mu dodávají onu nezaměnitelnou chuť.
Pokud tedy rozkrojíte uzeninu a uvnitř uvidíte jen růžovou jednolitou hmotu bez typických bílých „oček“, držíte v ruce sice buřt nebo párek, ale rozhodně ne špekáček. Ten svůj název dostal proto, že bez poctivého špeku by to zkrátka nebyl on.