Špekáček, nebo buřt? Rozdíl poznáte na první kousnutí, málokdo však zná vyhlášku

Špekáčky patří k české klasice, která se neobejde bez léta, táboráků ani hospodských zahrádek. Přesto se mezi jednotlivými výrobky skrývají výrazné rozdíly: v ceně, složení i kvalitě. Proklepli jsme aktuální nabídku řetězců, podívali se na složení dané zákonem a zjistili, proč se vyplatí číst etikety. Není totiž buřt jako špekáček.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Rozdíl mezi poctivým špekáčkem a jeho levnou imitací nenajdete jen v chuti, ale především v přísných pravidlech, která musí výrobci dodržovat. Zatímco jeden název vám garantuje maso, druhý může skrývat v podstatě cokoliv. Za které špekáčky se vyplatí si připlatit a kde naopak zbytečně vyhazujete peníze?

SROVNÁNÍ Kde ušetříte a kde si připlatíte?

Přestože ještě nedávno pro nás špekáček znamenal prostě špekáček, dnes najdeme v obchodech širokou škálu špekáčků od těch úplně základních za nízkou cenu až po speciálně kořeněné a BIO varianty.

Nejnižší cenu momentálně drží Albert a Kaufland, kde se u základních špekáčků dostanete pod sedm korun za 100 g. Ještě s nižší cenou přišla Billa, která sto gramů nabízí za 6,32 korun, ovšem pouze pro členy klubu. Pokud hledáte vysoký podíl masa, počítejte s dvojnásobnou investicí.

ProduktObchodCena za 100 g
Špekáčky základníBilla6,32 Kč*
Špekáčky základníAlbert6,50 Kč
Špekáčky základníKaufland6,90 Kč
Špekáčky ručně vázanéAlbert12,90 Kč
Špekáčky Piri-Piri (480 g)Albert14,57 Kč
Špekáčky Premium (90 % masa)Albert14,90 Kč
Špekáčky BIO (300 g)Albert23,30 Kč

*Cena platí pro členy věrnostního klubu. Běžná cena je 7,90 korun.

Špekáček, nebo buřt? Rozdíl najdete v zákoně

Mnoho lidí tyto názvy zaměňuje, ovšem z pohledu legislativy je mezi nimi propastný rozdíl. Špekáček je chráněný název s jasně definovaným složením. Podle potravinářské vyhlášky č. 69/2016 Sb. musí pravý špekáček splňovat tyto parametry:

  • Obsah masa minimálně 40 %
  • Obsah tuku maximálně 45 %
  • Nesmí obsahovat strojně oddělené maso (separát) ani drůbeží maso (pokud nejde o variantu přímo označenou jako drůbeží špekáček)

Naproti tomu buřt, opékáček či lidově buřtík jsou v podstatě „anonymní“ uzeniny. Jelikož nejsou vázány přísnou vyhláškou jako je tomu u špekáčků, výrobce do nich může přidat prakticky cokoliv, například separát, náhražky nebo více mouky.

Proč se špekáčkům říká špekáček?

Možná vám to přijde jako samozřejmost, ale název této uzeniny je v podstatě přímým popisem jejího receptu. Na rozdíl od párků, které mají být hladké a kompaktní, je špekáček definován svou „mozaikou“.

Původ jména hledejte ve špeku. Pravý špekáček totiž není vyroben z jemně rozmělněného masa, ale musí obsahovat viditelné kousky špeku. Právě tyto bílé kostky sádla mu dodávají onu nezaměnitelnou chuť.

Pokud tedy rozkrojíte uzeninu a uvnitř uvidíte jen růžovou jednolitou hmotu bez typických bílých „oček“, držíte v ruce sice buřt nebo párek, ale rozhodně ne špekáček. Ten svůj název dostal proto, že bez poctivého špeku by to zkrátka nebyl on.

Špekáček, nebo buřt? Rozdíl poznáte na první kousnutí, málokdo však zná vyhlášku

