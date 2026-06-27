Samoobslužné pokladny dnes najdeme téměř všude. Kromě obchodů s potravinami se s nimi setkáme i v drogeriích či hobby marketech. Jenže zatímco část zákazníků na ně nedá dopustit, jiní se jim vyhýbají obloukem.
Když se podíváme do diskuzí na sociálních sítích, vždy narazíme na stejné argumenty. Některé sice mají reálný základ, většina však patří mezi zakořeněné mýty, které se mezi Čechy šíří už řadu let. Co je na těchto domněnkách pravda a co už lze považovat za mýtus?
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Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?
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1. Berou lidem práci
Tím vůbec nejčastějším argumentem odpůrců samoobslužných pokladen je argument, že samoobslužné pokladny berou práci lidem. Podle této představy každá nová samoobslužná pokladna znamená jednoho propuštěného pokladního.
Samoobslužné pokladny doplňují klasické pokladny a rozhodně je nemají úplně nahradit. Rozdíl je v tom, že na mnoha místech se zaměstnanci, kteří dříve seděli celý den na pokladně, mohou věnovat jiným činnostem, například doplňovat zboží, kontrolovat kvalitu nebo obsluhovat zákazníky na informacích.
Obchody nepropouští zaměstnance, naopak dlouhodobě řeší jejich nedostatek. Ve většině obchodů tak dnes funguje kombinace obou systémů. Zákazníci si mohou vybrat, zda dají přednost samoobsluze, nebo klasické pokladně s obsluhou.
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2. Nutí nás pracovat
„Když si musím namarkovat nákup sám, dělám práci za zaměstnance.“ Tak zní další častý argument. Ve skutečnosti jde především o otázku pohodlí a rychlosti. Podobně jako si můžete sami vybrat knížku v knihkupectví nebo natankovat benzín, můžete si i sami načíst nákup.
Mnoho lidí využívá samoobslužné pokladny právě proto, že jim šetří čas. Zejména při menších nákupech bývá odbavení výrazně rychlejší než čekání ve frontě u klasické pokladny. Pokud ale upřednostňujete klasické pokladny, nikdo vás pracovat nenutí.
3. Natáčejí nás a sledují každý náš pohyb
Mnoho lidí se obává kamer nad samoobslužnými pokladnami. Někteří zákazníci se dokonce domnívají, že obchody detailně sledují vše, co během nákupu dělají.
Ano, kamery nás při markování skutečně sledují. To ovšem neznamená, že by analyzovaly každý náš pohyb nebo vytvářely podrobné profily jen na základě návštěvy pokladny.
Hlavním účelem kamer je ochrana majetku a prevence krádeží. Jejich instalací se obchodníci snaží zabránit situacím, kdy by zboží nebylo správně namarkováno nebo zaplaceno.
4. Jsou jen pro mladé
Starší zákazníci bývají často označováni za skupinu, která se moderním technologiím vyhýbá. Ve skutečnosti si však mnoho seniorů samoobslužné pokladny oblíbilo právě kvůli jednoduchosti.
Stačí párkrát nakoupit a ovládání se pro vás stane rutinní záležitostí. Obchody navíc rozhraní postupně zjednodušují. A i kdyby se vám něco nepovedlo, v blízkosti pokladen bývá vždy přítomen alespoň jeden zaměstnanec, který vám v případě potřeby poradí.
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5. Nefungují a neustále hlásí chyby
Spousta z nás si ještě pamatuje první generace samoobslužných pokladen, které nás při markování dokázaly zastavit kvůli každé maličkosti.
Je však třeba si uvědomit, že se technologie od té doby výrazně posunuly. Moderní samoobslužné pokladny pracují rychleji, lépe rozpoznávají zboží a mnohem méně často vyžadují zásah obsluhy.
Samozřejmě, i u sebevíc chytré pokladny sem tam narazíte na chybu. Ale ruku na srdce, dělat chyby je lidské a běžně se s nimi můžete setkat i u klasických pokladen. Navíc se většinou nejedná ani tak o chyby pokladny, jako spíše situace, kdy omylem načteme stejný výrobek vícekrát nebo jej zapomeneme zvážit.
6. Více se na nich krade
Prakticky vždy, když nějaký řetězec oznámí rozšíření samoobslužných pokladen, přijdou lidé s argumentem, že se na samoobslužných pokladnách více krade.
Je sice pravda, že musí obchodníci řešit pokusy o neúmyslné či úmyslné nezaplacení zboží. Na druhou stranu, samoobslužné pokladny využívají moderní váhy, jsou vybaveny kamerovým systémem a dokážou si poradit i s namátkovou kontrolou nákupů. Navíc, samoobslužné pokladny jsou stále pod dohledem zaměstnanců.
7. Klasické pokladny brzy úplně zmizí
Spousta lidí dává přednost samoobslužným pokladnám. Nic však nenasvědčuje tomu, že by měly klasické pokladny úplně zmizet.
Stále existuje řada zákazníků, kteří se raději nechají obsloužit prodavačkou, zejména při větších nákupech nebo v situacích, kdy potřebují poradit. Dokud je po nich poptávka, není třeba je rušit. Obchody proto většinou kombinují obojí.