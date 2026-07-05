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Speciální leták z Lidlu láká na italské Gelato. Vyberete si z více než 50 chutí

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zatímco v Itálii si pochutnávají na poctivé smetanové zmrzlině, v Česku často kupujeme jen odstředěné mléko. Prolistovali jsme pro vás speciální akční leták Lidlu s více než 50 druhy zmrzliny. Tohle si na italské dovolené nesmíte nechat ujít!

Léto je v plném proudu a zmrzlina k němu neodmyslitelně patří. Ne všude si ale pochutnáte na stejné kvalitě. Italové si vychutnávají poctivou smetanu, Češi se musí u na první pohled stejných produktů občas spokojit s levnějšími náhražkami.

Zmrzlinový inspektor: Kupujete kvalitu, nebo jen předraženou chemii?

Pokud se ale letos chystáte na dovolenou do Itálie, máte jedinečnou šanci ochutnat, jak má opravdové gelato vypadat. A ani pro něj nemusíte chodit do místních cukráren. Stačí kouknout do Lidlu.

V redakci jsme si za vás posvítili na aktuální nabídku italského Lidlu, který si pro tento týden přichystal speciální akční leták věnovaný čistě zmrzlinám. Sami jsme sice produkty neochutnali, výběr z více než 50 různých příchutí a variant ovšem mluví za vše.

Prémiová zmrzlina stojí stovky. Tuhle uděláte za 150 korun z pěti surovin

TOP 10 Tyto zmrzliny v Česku nenajdete

Italský Lidl nabízí kombinace, o kterých si v tuzemských prodejnách můžeme nechat jen zdát. Pokud tedy budete mít cestu kolem, rozhodně se poohlédněte po těchto specialitách:

  1. Višňové gelato s drcenými lískovými oříšky
  2. Zmrzlinové tyčinky s proteinem
  3. Zmrzlinový sendvič s kousky čokolády
  4. Zmrzlinový sendvič se stracciatelou a čokoládou
  5. Prémiové gelato s medem a vlašským ořechem
  6. Šálek kávové zmrzliny se šlehačkou
  7. Mátový nanuk
  8. Zmrzlinový lanýž
  9. Nanuk s dvojitým karamelem
  10. Zmrzlinový sendvič s vanilkou, kakaem a zabaione

Až v Itálii pojedete kolem Lidlu, vzpomeňte si na gelato a zamiřte rovnou k mrazicím boxům. Rozdíl poznáte hned při prvním kousnutí.

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Zatímco v Itálii si pochutnávají na poctivé smetanové zmrzlině, v Česku často kupujeme jen odstředěné mléko. Prolistovali jsme pro vás speciální akční leták Lidlu s více než 50 druhy zmrzliny. Tohle...

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