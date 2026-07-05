Léto je v plném proudu a zmrzlina k němu neodmyslitelně patří. Ne všude si ale pochutnáte na stejné kvalitě. Italové si vychutnávají poctivou smetanu, Češi se musí u na první pohled stejných produktů občas spokojit s levnějšími náhražkami.
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Zmrzlinový inspektor: Kupujete kvalitu, nebo jen předraženou chemii?
Pokud se ale letos chystáte na dovolenou do Itálie, máte jedinečnou šanci ochutnat, jak má opravdové gelato vypadat. A ani pro něj nemusíte chodit do místních cukráren. Stačí kouknout do Lidlu.
V redakci jsme si za vás posvítili na aktuální nabídku italského Lidlu, který si pro tento týden přichystal speciální akční leták věnovaný čistě zmrzlinám. Sami jsme sice produkty neochutnali, výběr z více než 50 různých příchutí a variant ovšem mluví za vše.
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Prémiová zmrzlina stojí stovky. Tuhle uděláte za 150 korun z pěti surovin
TOP 10 Tyto zmrzliny v Česku nenajdete
Italský Lidl nabízí kombinace, o kterých si v tuzemských prodejnách můžeme nechat jen zdát. Pokud tedy budete mít cestu kolem, rozhodně se poohlédněte po těchto specialitách:
- Višňové gelato s drcenými lískovými oříšky
- Zmrzlinové tyčinky s proteinem
- Zmrzlinový sendvič s kousky čokolády
- Zmrzlinový sendvič se stracciatelou a čokoládou
- Prémiové gelato s medem a vlašským ořechem
- Šálek kávové zmrzliny se šlehačkou
- Mátový nanuk
- Zmrzlinový lanýž
- Nanuk s dvojitým karamelem
- Zmrzlinový sendvič s vanilkou, kakaem a zabaione
Až v Itálii pojedete kolem Lidlu, vzpomeňte si na gelato a zamiřte rovnou k mrazicím boxům. Rozdíl poznáte hned při prvním kousnutí.