Proč záleží na tom, kam co v lednici uložíte
Češi podle dlouhodobých statistik vyhodí ročně desítky kilogramů potravin na osobu. Významná část končí v koši kvůli špatnému skladování. Lednice přitom není jednolitý prostor se stejnou teplotou. Každá police má jiné podmínky – a právě ty rozhodují o tom, zda mléko vydrží týden, nebo se zkazí o dva dny dříve.
Moderní chladničky běžně pracují při teplotě mezi 2 až 8 °C. Rozdíl několika stupňů ale hraje zásadní roli. Maso uložené příliš vysoko může být vystaveno vyšší teplotě, než je bezpečné. Zelenina bez správné vlhkosti rychle zvadne. A mléčné výrobky u dveří trpí častými teplotními výkyvy.
Správné rozložení potravin tedy není detail. Je to základ bezpečné a úsporné domácnosti.
Jaké jsou teplotní zóny v lednici
Každá lednice má několik přirozených teplotních zón:
- Nejchladnější část bývá dole u zadní stěny.
- Střední police mají stabilní, mírnou teplotu.
- Horní část je o něco teplejší.
- Dveře jsou nejteplejší a teplota zde kolísá.
Obecně platí, že spodní část mívá kolem 2–4 °C, zatímco horní police mohou mít 5–7 °C. Ve dveřích se teplota při každém otevření rychle mění.
Pokud tedy ukládáte syrové maso do horní police nebo mléko do dveří, zbytečně zkracujete jeho životnost.
|Zóna v lednici
|Teplota (orientačně)
|Co sem ukládat
|Co sem nepatří
|Spodní police (vzadu)
|2–4 °C
|Syrové maso, ryby, uzeniny
|Ovoce citlivé na chlad
|Prostřední police
|4–5 °C
|Mléčné výrobky, sýry, jogurty
|Syrové maso bez obalu
|Horní police
|5–7 °C
|Hotová jídla, zbytky v uzavřených nádobách
|Syrové potraviny
|Zásuvky na zeleninu
|Vyšší vlhkost
|Zelenina, ovoce (odděleně)
|Nezabalené maso
|Dveře
|Nejvyšší teplota
|Nápoje, máslo, omáčky
|Mléko, vejce
Nejčastější chyby při skladování potravin
1. Přeplněná lednice
Lednice potřebuje cirkulaci vzduchu. Pokud je přeplněná, chlad se nerozprostře rovnoměrně. Některé potraviny tak zůstávají uskladněné při vyšší teplotě, než je bezpečné.
2. Ukládání teplého jídla
Vkládání horkého hrnce přímo do lednice zvyšuje teplotu uvnitř a ohrožuje ostatní potraviny. Nechte jídlo nejprve vychladnout na pokojovou teplotu.
3. Špatné balení masa
Syrové maso musí být vždy uzavřeno v nádobě nebo dobře zabalené. Jednak kvůli hygieně, jednak kvůli zabránění kontaminace ostatních potravin.
4. Mléko ve dveřích
Mnoho lidí ukládá mléko automaticky do dveří. Jenže právě zde dochází k největším výkyvům teploty. Výsledkem je kratší trvanlivost.
Jak dlouho vydrží potraviny v lednici
Správné skladování přímo ovlivňuje trvanlivost potravin. Rozdíl několika stupňů, špatné umístění v lednici nebo otevřený obal mohou zkrátit životnost jídla o celé dny. Níže uvedené údaje platí pro správně nastavenou lednici s teplotou do 4–5 °C a pro potraviny uložené v odpovídající části chladničky.
Maso a ryby
- Syrové kuřecí maso: 1–2 dny
- Hovězí maso (syrové): 2–3 dny
- Vepřové maso: 2–3 dny
- Mleté maso: maximálně 1–2 dny
- Čerstvé ryby: ideálně spotřebovat do 24 hodin
Drůbež a mleté maso patří k nejrizikovějším potravinám z hlediska množení bakterií. Uchovávejte je vždy ve spodní, nejchladnější části lednice a v uzavřené nádobě, aby nedošlo ke kontaminaci ostatních potravin. Pokud si nejste jistí, zda maso ještě použít, řiďte se nejen datem spotřeby, ale i zápachem, barvou a konzistencí.
Mléčné výrobky
- Otevřený jogurt: 2–3 dny
- Tvaroh: 2–4 dny po otevření
- Čerstvé sýry (např. mozzarella): 2–3 dny
- Tvrdý sýr: 1–2 týdny
- Mléko po otevření: obvykle 2–4 dny
Mléčné výrobky ukládejte do střední části lednice, kde je stabilní teplota. Mléko nepatří do dveří – časté otevírání způsobuje teplotní výkyvy, které zkracují jeho trvanlivost. Tvrdé sýry vydrží déle, pokud jsou zabalené do speciálního papíru na sýry nebo alespoň do prodyšného obalu.
Ideální teplota v lednici
Podle doporučení hygienických autorit by teplota v lednici měla být kolem 4 °C. Nad 8 °C už se výrazně zvyšuje riziko množení bakterií.
Mnoho domácností přitom teplotu vůbec nekontroluje. Jednoduchý teploměr do lednice stojí jen několik desítek korun, ale může předejít zkaženým nákupům v hodnotě stovek korun měsíčně.
Co do lednice vůbec nepatří
Ne všechny potraviny potřebují chlad. Některé v lednici naopak ztrácejí chuť nebo kvalitu:
- Rajčata (ztrácejí aroma)
- Banány (hnědnou)
- Brambory (škrob se mění na cukr)
- Cibule (vlhne a plesniví)
Správné rozlišování šetří místo i energii.
Hygiena a pravidelná údržba
Minimálně jednou měsíčně by měla proběhnout kontrola obsahu lednice. Zbytky, prošlé výrobky a rozlité tekutiny zvyšují riziko bakteriální kontaminace.
Pravidelné čištění také zajišťuje efektivnější chod spotřebiče a nižší spotřebu elektřiny.
Kolik můžete ušetřit
Pokud průměrná česká domácnost vyhodí potraviny za několik tisíc korun ročně, správné skladování může tuto částku výrazně snížit. Už jen delší trvanlivost masa, mléčných výrobků a zeleniny znamená méně časté nákupy a méně odpadu.
V době rostoucích cen potravin je správné skladování jednoduchý, ale účinný způsob, jak chránit rodinný rozpočet.