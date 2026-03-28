Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Špatná spánková poloha škodí páteři i srdci. Zkuste spát na tomto boku

Autor:
  5:00
Většina lidí řeší délku spánku nebo kvalitu matrace, ale zásadní detail často přehlíží - polohu těla během noci. Přitom právě to, na kterém boku spíte, může ovlivnit trávení, dýchání, páteř i srdce. Dlouhodobé ignorování této drobnosti může vést k chronickým potížím, které si s nočním odpočinkem ani nespojíte.
ilustrační snímek | foto: Canva

Spánková poloha jako klíč k lepšímu zdraví

Spánek je přirozený regenerační proces, během kterého tělo obnovuje síly, zpracovává informace a stabilizuje vnitřní funkce. Přestože se často mluví o tom, kolik hodin bychom měli spát, mnohem méně pozornosti se věnuje tomu, jak vlastně spíme.

Poloha těla během noci není jen otázkou pohodlí. Má přímý dopad na fungování orgánů, kvalitu dýchání, krevní oběh i stav páteře. Z dlouhodobého hlediska se může projevit na zdraví výrazněji, než si většina lidí připouští.

Proč vůbec záleží na poloze při spánku

Lidské tělo není dokonale symetrické. Orgány jsou rozmístěny tak, že poloha, ve které ležíte, může ovlivnit jejich zatížení i funkci. Zásadní roli hraje gravitace, která působí na trávení, krevní oběh i dýchací cesty.

Například žaludek je uložen více na levé straně, játra na pravé. Srdce se nachází mírně vlevo od středu hrudníku. Právě tyto anatomické rozdíly způsobují, že rozdíl mezi levým a pravým bokem není zanedbatelný.

Dlouhodobě nevhodná poloha může vést k problémům, jako jsou:

  • chronické bolesti zad a krční páteře
  • zhoršené trávení a pálení žáhy
  • horší kvalita spánku a časté buzení
  • zvýšené chrápání nebo dýchací obtíže

Spaní na levém boku: přirozená podpora organismu

Spaní na levé straně bývá odborníky často označováno jako nejvhodnější varianta pro většinu lidí. Nejde o náhodu, ale o kombinaci anatomie a fyzikálních zákonů.

Při této poloze dochází k přirozenému usnadnění trávení. Žaludek i slinivka mají lepší podmínky pro práci a obsah žaludku se méně vrací zpět do jícnu. To je důležité zejména pro lidi, kteří trpí refluxem nebo pálením žáhy.

Kromě trávení má tato poloha vliv i na oběhový systém. Krev může efektivněji proudit, což ocení především těhotné ženy nebo lidé s kardiovaskulárními obtížemi.

Z dlouhodobého hlediska může spaní na levém boku přispět k:

  • stabilnějšímu trávení
  • snížení nočního refluxu
  • lepší cirkulaci krve
  • kvalitnějšímu a hlubšímu spánku

Spaní na pravém boku: komfortní, ale ne vždy ideální

Pravý bok je pro mnoho lidí přirozenější a pohodlnější, ale z hlediska fungování organismu může mít určité nevýhody.

Při spaní na pravé straně může docházet k většímu zatížení žaludku, což zvyšuje pravděpodobnost návratu žaludečních kyselin do jícnu. To může vést k nepříjemným pocitům pálení žáhy, zejména po těžším jídle.

Na druhou stranu existují situace, kdy může být pravý bok vhodnější. Někteří lidé s citlivostí na srdeční činnost vnímají na levé straně silnější tlukot srdce, což jim ztěžuje usínání.

Celkově lze říci, že pravý bok není problematický, pokud nemáte specifické zdravotní obtíže.

Spaní na zádech: ideální pro páteř, problém pro dýchání

Spaní na zádech je z pohledu ortopedie často považováno za jednu z nejlepších poloh. Tělo je v relativně přirozené pozici, váha je rovnoměrně rozložená a páteř není jednostranně zatěžována.

Pokud máte kvalitní polštář, který správně podpírá krční páteř, může tato poloha výrazně pomoci při bolestech zad nebo krku. Zároveň nedochází k tlaku na vnitřní orgány, což je výhodné například po náročném jídle.

Nevýhodou je však vliv na dýchání. V poloze na zádech může docházet k zapadání jazyka a měkkých tkání v krku, což zhoršuje průchod vzduchu. To vede ke chrápání a u některých lidí i ke spánkové apnoi.

Dlouhodobě tak může být spaní na zádech vhodné pouze pro ty, kteří nemají problémy s dýcháním nebo chrápáním.

Spaní na břiše: nejrizikovější poloha pro páteř

Spaní na břiše je sice pro některé lidi pohodlné, ale z dlouhodobého hlediska patří mezi nejméně vhodné polohy. Hlavním problémem je nepřirozené natočení krční páteře, která musí být po celou dobu otočená na jednu stranu.

Tento tlak se postupně přenáší i na zbytek páteře, což může vést k bolestem zad, ztuhlosti nebo dokonce chronickým potížím. Navíc dochází k většímu tlaku na hrudník a vnitřní orgány.

Na druhou stranu může tato poloha dočasně pomoci lidem, kteří trpí výrazným chrápáním, protože udržuje dýchací cesty více otevřené.

Přesto většina odborníků doporučuje spaní na břiše postupně omezovat nebo úplně eliminovat. Pokud se této polohy nedokážete vzdát, je vhodné alespoň používat co nejnižší polštář nebo spát bez něj, aby se snížilo zatížení krku

Přehled vlivu jednotlivých poloh na zdraví
Poloha při spánkuVliv na tráveníVliv na páteřVliv na dýcháníCelkové hodnocení
Levý bokVelmi příznivýDobrý při správné opořeStabilníNejvhodnější
Pravý bokMéně příznivýDobrýStabilníPřijatelný
Na zádechNeutrálníVelmi dobrýRiziko chrápáníIndividuální
Na břišeNegativníNevhodnýLepší dýcháníNevhodný dlouhodobě

Poloha při spánku a zdraví páteře

Zdraví zad je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé začnou řešit spánkovou polohu. Nevhodné držení těla během několika hodin spánku může způsobit napětí, bolest nebo dokonce chronické potíže.

Spaní na břiše patří z tohoto pohledu mezi nejrizikovější varianty. Krk je dlouhodobě otočený do strany a páteř je v nepřirozené poloze. To může vést k bolestem krční i bederní oblasti.

Naopak spaní na boku, zejména s vhodným polštářem mezi koleny, pomáhá udržet páteř v přirozené rovině. Tím se snižuje tlak na meziobratlové ploténky i svaly.

Praktické tipy, jak zlepšit spánkovou polohu

Změna spánkových návyků není jednoduchá, ale je možná. Klíčové je postupné přizpůsobení a vytvoření komfortních podmínek.

Pomoci může:

  • kvalitní ergonomický polštář, který podpírá krk
  • matrace odpovídající váze a preferencím
  • malý polštář mezi koleny při spaní na boku
  • omezení spaní na břiše postupnou změnou návyků

Důležité je také sledovat reakce těla. Pokud se ráno budíte odpočatí a bez bolesti, pravděpodobně jste našli vhodnou polohu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.