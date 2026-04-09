Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

SOS pro suché a unavené oči: Tipy od lékaře pro rychlou úlevu a regeneraci

Veronika Reicheltová
  15:20
Trápí vás řezání v očích, suchost nebo pocity únavy? Tyto symptomy se často objevují, pokud trávíte hodiny před monitorem. Přinášíme několik tipů od očního lékaře, jak pomocí jednoduchých pravidel výrazně zlepšit pohodlí vašeho zraku.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co způsobuje suchost a únavu zraku?

Příčiny suchosti očí mohou být různé, často je způsobena nedostatkem slz nebo jejich nízkou kvalitou. „V současné době jsou častými spouštěči méně časté mrkání a soustředěný pohled, jako je tomu například při dlouhodobé práci s počítačem nebo při delší jízdě autem,“ vysvětluje Zdeněk Vaníček, lékař oční kliniky Lexum. Při soustředěném pohledu do monitoru klesá frekvence mrkání až o 60 %. Slzný film se nestíhá obnovovat, rohovka osychá a vzniká nepříjemné podráždění.

Jak často chodit k lékaři?

Základem správné péče o zrak jsou také pravidelné preventivní prohlídky. „Doporučoval bych na oční prohlídky docházet ideálně jednou za jeden až dva roky podle věku a očních vad,“ zdůrazňuje Vaníček. Díky tomu nebudete muset mít obavu, že některý z nepříjemných příznaků zanedbáte.

„Při syndromu suchého oka je důležité zmínit, že častou příčinou bývá porucha kvality slzného filmu, zejména v souvislosti s blefaritidou,“ objasňuje Vadim Fridman, oftalmolog, vedoucí lékař ambulantních specialistů Medireco Clinic. „Ta vede ke snížení tukové složky slz, a tím i k jejich rychlejšímu odpařování. Kromě aplikace umělých slz s náhradou lipidové složky je proto vhodné zaměřit se také na hygienu očních víček, čištění mazových žláz a aplikaci oční masti na noc,“ přibližuje Fridman.

Ilustrační fotografie

Co je nejlepší na suché oči?

Jako rychlá úleva pro unavené oči spolehlivě fungují podle očního lékaře hydratační oční kapky. „Obvykle se doporučuje aplikace alespoň 5–6krát denně, podle potřeby i častěji,“ uvádí Vadim Fridman, oftalmolog, vedoucí lékař ambulantních specialistů Medireco Clinic.

Kromě četnosti aplikace je dobré si pohlídat také složení. „Doporučoval bych určitě ty bez konzervačních látek, abychom již tak unavené oči dále zbytečně nedráždili,“ radí Vaníček.

  • Oční kapky (umělé slzy): Pro rychlou hydrataci během dne.
  • Gely na zvlhčení: Mají hustší konzistenci a poskytují dlouhodobější ochranu, ideální jsou i na noc.
  • Roztoky: Speciální výplachy, které oko vyčistí od nečistot a zklidní podráždění.

Proč se používá oční maska?

Jako první pomoc při únavě očí po celodenní práci na počítači je oční maska. Můžete ji využít jako studený obklad pro stažení cév a osvěžení, nebo jako teplý obklad, který pomáhá uvolnit namáhané oči.

  • Studená varianta stahuje cévy a mírní otoky.
  • Teplá maska pomáhá uvolnit ucpané slzné žlázy a ulevuje od napětí.
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.