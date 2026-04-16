Smrdí, kouří a ničí se. Těchto 5 chyb vás může stát tisíce za nové spotřebiče

Autor:
  15:20
Stačí pár špatných návyků při údržbě a vaše oblíbené domácí spotřebiče začnou zapáchat, přehřívat se nebo úplně odejdou. Nejhorší na tom je, že většina lidí si škodu způsobí sama - při běžném čištění. Přitom jde často o zařízení za tisíce až desetitisíce korun, která by jinak bez problémů sloužila roky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Neviditelní zabijáci spotřebičů

Moderní domácnost je plná chytrých pomocníků, kteří nám šetří čas i energii. Jenže právě tyto přístroje mají jednu zásadní slabinu - nesprávnou údržbu. Zatímco špína a usazeniny jejich výkon postupně snižují, špatné čištění je může zničit během několika použití.

Mnoho lidí má pocit, že když vezmou silnější čisticí prostředek nebo použijí více vody, nemohou nic pokazit. Ve skutečnosti tím často odstartují proces, který končí zápachem, kouřem nebo úplným selháním spotřebiče.

Fritéza: když dobrý úmysl končí zkratem

Horkovzdušné fritézy jsou dnes jedním z nejpoužívanějších kuchyňských spotřebičů. Právě proto se ale často čistí příliš důkladně - a špatně. Typická situace vypadá tak, že člověk po vaření vidí mastnotu, vezme silný odmašťovač a snaží se vše dostat dolů za každou cenu.

Horkovzdušná fritéza bez zklamání: Jak vybrat model, který opravdu funguje

Vnitřní nádoby fritéz mají teflonový nebo keramický nepřilnavý povrch. Jakmile na ně vezmete drátěnku nebo hrubou stranu houbičky, vytvoříte mikroškrábance. Do nich se tuk zapeče ještě hlouběji a povrch se začne loupat. Stejně nebezpečné jsou silné hydroxidové čističe na trouby, které mohou poleptat hliníkové topné spirály schované v horní části přístroje. Pokud fritéza po zapnutí smrdí nebo se z ní kouří, pravděpodobně jsou na spirále nánosy tuku, které se pálí, nebo jste chemií poškodili izolaci.

Správná údržba přitom není složitá. Stačí vyjmout části určené k mytí, použít jemný prostředek a zbytek jen otřít vlhkým hadříkem. Víc není potřeba.

Kávovar: tichý boj s vodním kamenem

Kávovar patří mezi nejcitlivější spotřebiče v domácnosti. Většina problémů přitom nevzniká náhodou, ale dlouhodobým zanedbáním nebo špatným čištěním.

Velmi rozšířeným zlozvykem je používání octa jako univerzálního řešení. Ten sice dokáže rozpustit vodní kámen, ale zároveň může poškodit gumová těsnění a vnitřní komponenty. Výsledkem bývá nejen kratší životnost přístroje, ale také změna chuti kávy.

Srovnání kávovarů: Vyplatí se kapsle, nebo automat na zrnka?

Když se k tomu přidá nepravidelné odvápňování, systém se postupně zanáší. Čerpadlo pracuje pod větším tlakem, přehřívá se a opotřebovává. Přitom stačí používat doporučené přípravky a dodržovat intervaly údržby.

Rychlovarná konvice: malý spotřebič, velké ztráty

Na první pohled jde o jednoduché zařízení, které nemá co pokazit. Právě proto se údržba často odkládá. Vodní kámen se hromadí týdny nebo měsíce, aniž by si toho uživatel výrazně všiml.

Problém nastává ve chvíli, kdy vrstva usazenin začne izolovat topné těleso. Konvice pak potřebuje více energie na ohřev, déle vaří a více se zahřívá. To všechno zkracuje její životnost.

Rychlovarná konvice je tu od roku 1891. Ty první byly jen na efekt

Vedlejším efektem je i chuť vody, která se postupně zhoršuje. Přitom řešení je jednoduché - pravidelné odvápnění pomocí běžně dostupných prostředků.

Robotický vysavač: chytrý pomocník, který potřebuje péči

Robotické vysavače působí dojmem bezúdržbového zařízení. Stačí stisknout tlačítko a o zbytek se postarají samy. Realita je ale jiná.

Vlasy, prach a drobné nečistoty se postupně namotávají na kartáče a zanášejí filtry. Pokud se nečistí, vysavač ztrácí výkon a musí pracovat déle. To zatěžuje motor i baterii. Pokud neodstraňujete vlasy a nitě namotané na osičky kartáčů, motor musí vyvíjet mnohem větší sílu, přehřívá se a nakonec vyhoří. Druhou fatální chybou je praní HEPA filtrů. Pokud filtr vyperete a vrátíte ho do stroje nedokonale vysušený, vlhkost se dostane přímo do sací turbíny. Ta následně zkoroduje a začne vydávat písklavý zvuk, což je předzvěst konce.

Pět nejčastějších chyb při péči o robotické vysavače. Hlavně ho neutopte

Postupně se mohou objevit i problémy s navigací. Zanesené senzory přestanou správně reagovat a vysavač začne jezdit chaoticky nebo narážet do nábytku.

Pravidelná údržba přitom zabere jen pár minut. Stačí odstranit nečistoty z kartáčů, vyčistit filtry a otřít senzory.

Univerzální čističe: pohodlí, které se nevyplácí

Jedním z největších omylů moderní domácnosti je víra v jeden přípravek na všechno. Univerzální čisticí prostředky sice šetří čas, ale často nejsou vhodné pro citlivé povrchy.

Plasty, těsnění nebo elektronické části mohou na agresivní složení reagovat poškozením. Povrchy ztrácejí ochrannou vrstvu, křehnou nebo mění barvu. V horších případech se vlhkost dostane dovnitř zařízení.

Výrobci přitom přesně uvádějí, jaké prostředky používat. Ignorování těchto doporučení patří mezi nejčastější důvody reklamací.

Nejčastější chyby a jejich dopady
SpotřebičTypická chybaMožný důsledek
FritézaMytí vodou / agresivní chemiePoškození topení, zápach
KávovarOcet místo odvápňovačePoškození systému, horší chuť
Rychlovarná konviceIgnorování vodního kamenePřehřívání, vyšší spotřeba
Robotický vysavačNečištění kartáčů a filtrůSnížení výkonu, porucha
Různé spotřebičeUniverzální čističePoškození povrchů, elektroniky

Proč tyto chyby děláme pořád dokola

Za většinou problémů nestojí neznalost, ale rutina. Lidé často přebírají návyky z minulosti, kdy byly spotřebiče jednodušší a odolnější. Dnešní zařízení jsou ale technologicky pokročilejší a zároveň citlivější.

Dalším faktorem je snaha ušetřit čas. Rychlé řešení ale často znamená větší problém v budoucnu. Paradoxně tak krátká úspora vede k vyšším nákladům.

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Smrdí, kouří a ničí se. Těchto 5 chyb vás může stát tisíce za nové spotřebiče

Je opravářem, elektrikářem, řemeslníkem i instalatérem v jednom. Je hodinovým...

Stačí pár špatných návyků při údržbě a vaše oblíbené domácí spotřebiče začnou zapáchat, přehřívat se nebo úplně odejdou. Nejhorší na tom je, že většina lidí si škodu způsobí sama - při běžném...

16. dubna 2026  15:20

Velký souboj sekaček: Víme, která vám ušetří tisíce a se kterou se na zahradě nezničíte

Sekačka G 48 TK Comfort A

Trávník patří k největším chloubám zahrady. Aby však rostl, musíte mu věnovat dostatek péče, která může být bez správně vybrané sekačky hotovým peklem. Nabídka sekaček je dnes naštěstí širší než kdy...

16. dubna 2026  11:45

Flora Olomouc 2026: program a vstupné. Co přinese jarní etapa veletrhu

Zahájení výstavy Flora Olomouc

Největší svátek květin v Česku se vrací. Jarní etapa Flora Olomouc 2026 se uskuteční v druhé polovině dubna v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Návštěvníky čeká tradičně pestrá přehlídka květin,...

16. dubna 2026  8:30

Startuje Burger Street Festival 2026. Podívejte se, kdy dorazí do vašeho města

Spojení dvou největších událostí Burgerfest a Burger Street Festival naleznou...

Největší festival burgerů se vrací. Letošní sezona slibuje osvědčenou klasiku, festival přitom zavítá do více než dvaceti měst po celé republice. Pokud milujete vůni grilovaného masa, nadýchané bulky...

16. dubna 2026

Bezpečná elektrokoloběžka za dobrou cenu. Poradíme, na co se při nákupu dívat

Komerční sdělení
koloběžky

Elektrokoloběžky se stávají běžným dopravním prostředkem, který pomáhá šetřit čas, peníze i životní prostředí. S rostoucím zájmem ale přichází i logická otázka: může být elektrokoloběžka skutečně...

16. dubna 2026

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

15. dubna 2026  18:25

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

15. dubna 2026  15:20

Vyhazujete jídlo z akce do koše? Mikrotenový sáček je zabiják čerstvosti, zkuste tento trik

Řezník František Kšána starší hodnotil balíčkované maso.

Průměrná česká domácnost vyhodí ročně desítky kilogramů potravin a s nimi i tisíce korun. Kvůli špatnému skladování končí potraviny v koši úplně zbytečně. Přitom existuje jednoduchý způsob, kterým...

15. dubna 2026  11:45

Biohacking pro zdravé oči: Vyzkoušejte oční gymnastiku a nezapomeňte na mrkev

Ilustrační fotografie

Přestože žijeme v digitální době, náš zrak není nastavený na dlouhodobé zírání do obrazovek. Modré světlo a fixní pohled na displeje oči přetěžují více, než si připouštíme. Naštěstí existují pomůcky...

15. dubna 2026  8:30

Kuřecí pod stovku, pivo za 9 korun. Nejlepší akce v Kauflandu, Tescu i Lidlu

Ilustrační snímek

Po období svátečního hodování bychom měli svůj jídelníček odlehčit a zaměřit se na zdravější stravu. Vyplatí se sáhnout po bílkovinách, zapomínat by se však nemělo ani na vlákninu. Naštěstí tento...

15. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Každý druhý je hledá v bílé barvě, ukazují data.

Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane...

14. dubna 2026  18:20

