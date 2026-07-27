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Na zatmění Slunce 2026 nestačí sluneční brýle. Oči ochrání jediná norma

Ivana Vaňkátová
  8:30
„Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu (Karlův most) zatmění Slunce v...

„Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu (Karlův most) zatmění Slunce v době, kdy se nad Prahou začala stahovat mohutná bouřková mračna.“ | foto: Gust Martin / ČTKČTK

„Malý pozorovatel středečního zatmění Slunce z Hradce Králové si bezpečí svého...
Vědci z brněnského VUT pod vedením matematika Miloslava Druckmüllera...
„začátek zatmění slunce když ještě bylo hezky, lidé sledují zatmění z pohodlí...
„Dvojice mužů sleduje průběh zatmění Slunce přes dno svých dopitých láhví v...
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Zatmění Slunce 12. srpna 2026 bude v Česku mimořádně výrazné, ale po celou dobu pouze částečné. Měsíc u nás zakryje přes 86 procent slunečního disku. Přímý pohled bez vhodného solárního filtru proto nebude bezpečný ani na jediný okamžik, protože v tuzemsku nenastane fáze úplného zatmění. Jak poznat brýle splňující požadavky normy ISO 12312-2? Proč nestačí běžné sluneční brýle? A kdy může pomoci svářečské sklo?

Úkaz začne přibližně v 19:20, maxima dosáhne kolem 20:12 a skončí západem Slunce. Jelikož bude Slunce nízko nad severozápadním obzorem, je nutné si pro pozorování najít místo s volným výhledem. A hlavně – nepodcenit ochranu zraku.

Proč obyčejné sluneční brýle pro pohled na Slunce nestačí?

Mnoho lidí žije v omylu, že na sledování solárního divadla stačí vytáhnout zrcadlovky z pláže. Běžné sluneční brýle jsou však určeny pro pohyb v denním světle, nikoli pro přímý pohled do slunečního disku. Je úplně jedno, zda sáhnete po sportovních modelech, brýlích s polarizačním filtrem (které sice skvěle tlumí odlesky od silnice či vody, ale přímé paprsky nezastaví), nebo investujete tisíce korun do luxusních designových kousků s tou nejlepší ochranou UV400.

„Malý pozorovatel středečního zatmění Slunce z Hradce Králové si bezpečí svého...

Jejich skla nejsou špatná, naopak – pro běžný život jsou špičková. Jsou však navržena tak, aby propouštěla dostatek světla (zhruba 10 až 20 procent), abyste viděli na cestu. Jenže pro bezpečný přímý pohled do Slunce potřebujete filtr, který je přibližně 10 000krát tmavší a propustí pouhý zlomek procenta světla. Žádné klasické brýle nedokážou odfiltrovat tak obrovské množství energie, jaké v tu chvíli do oka směřuje.

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Hlavním rizikem při pohledu pouhým okem je fotochemické poškození sítnice intenzivním viditelným světlem, zejména jeho kratšími modrými vlnovými délkami. Sítnice navíc nemá žádné receptory bolesti. Člověk tak vůbec necítí, že si právě nevratně ničí zrak.

Tzv. solární retinopatie se projevuje až s odstupem několika hodin. Mezi typické příznaky patří rozmazané či zkreslené vidění, citlivost na světlo, změna vnímání barev nebo slepá či tmavá skvrna uprostřed zorného pole. Lékaři z praxe dokonce dokumentují případy, kdy pacienti po nechráněném sledování zatmění Slunce vidí uprostřed svého zorného pole trvalou tmavou skvrnu ve tvaru srpku.

Vědci z brněnského VUT pod vedením matematika Miloslava Druckmüllera...

Certifikace ISO 12312-2: Jediné číslo, které ochrání vaše oči

Pokud chcete mít jistotu, že vaše oči letní úkaz přežijí bez úhony, musíte sáhnout po pomůckách, u nichž byla ověřena shoda s mezinárodní normou ISO 12312-2, určenou pro filtry k přímému pozorování Slunce. Bezpečný sluneční filtr propouští jen naprostý zlomek viditelného světla. Správné brýle poznáte podle jednoduchého testu: v místnosti přes ně nesmíte vidět nábytek, stěny ani běžné osvětlení.

Dejte si ale pozor na marketingové triky prodejců. Samotná organizace ISO totiž žádné výrobky netestuje, neschvaluje ani necertifikuje. Pokud vám tedy nějaký e-shop nabízí brýle certifikované normou ISO, buďte ve střehu. Správně má jít o brýle splňující požadavky normy ISO 12312-2, jejichž shoda byla reálně ověřena nezávislou akreditovanou laboratoří.

„začátek zatmění slunce když ještě bylo hezky, lidé sledují zatmění z pohodlí...

U pouličních stánků nebo na asijských internetových tržištích navíc buďte dvakrát opatrní. Natisknout magickou zkratku normy na papírovou obroučku zvládne každý padělatel za vteřinu. Skutečně bezpečné a certifikované brýle musí mít na obalu jasně dohledatelný název a adresu výrobce či dodavatele, český návod, varování před trvalým poškozením zraku a pokyny ke skladování. Pokud adresa chybí a návod připomíná lámaný překlad z internetového translátoru, ruce pryč – hazardujete se zdravím svých očí.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Kde brýle koupit?

Nejbezpečnější cestou je nákup přímo od prověřených astronomických institucí nebo prověřených výrobců (mezi které Americká astronomická společnost AAS řadí například Baader Planetarium, Rainbow Symphony či American Paper Optics). V Česku speciální brýle pro pozorování Slunce a bezpečné filtry potvrdilo do vyprodání zásob například Planetárium Ostrava nebo Hvězdárna Žebrák v rámci svého srpnového programu.

Proč nespoléhat na staré triky? Diskety i zakouřená skla nechte ve sklepě

V české společnosti koluje celá řada retro návodů, jak zatmění sledovat pomocí toho, co dům dá. Odborné výzkumy však tyto improvizované materiály striktně označují za extrémně nebezpečné.

Mezi nebezpečné a nevhodné pomůcky patří:

  • zakouřené sklo
  • staré počítačové 3,5" diskety
  • CD a DVD disky
  • vyvolané barevné fotografické negativy
  • fotografické neutrální a polarizační filtry
  • metalizované potravinové obaly a termoizolační fólie
„Dvojice mužů sleduje průběh zatmění Slunce přes dno svých dopitých láhví v...

To, že přes disketu nebo zakouřené sklo vypadá Slunce opticky tmavé a pohled do něj vás hned nebolí, je nebezpečný chyták. Tyto materiály totiž nedokážou garantovat dostatečné odfiltrování neviditelného ultrafialového (UV) a infračerveného záření v celém relevantním spektru.

Chcete-li ušetřit nebo nemáte k dispozici solární brýle, zvolte bezpečnou nepřímou dírkovou projekci. Stačí se otočit ke Slunci zády a nechat jeho světlo procházet malým otvorem (např. v kartonu nebo obyčejném kuchyňském cedníku) a sledovat výsledný obraz promítnutý na bílý papír nebo čistou zeď. Tuto metodu ocení i rodiny s dětmi, protože nehrozí, že si potomek při pohledu vzhůru solární brýle nečekaně strhne.

Pozor na svářečské masky, ne všechny ztmavují dost

Další oblíbenou alternativou v českých dílnách bývají svářečské kukly a skla. Zde ovšem platí přísná pravidla. Americká astronomická společnost (AAS) výslovně nedoporučuje používat automatické nebo nastavitelné svářečské masky. U nich totiž hrozí riziko, že uživatel omylem navolí nízký stupeň ochrany, nebo že automatika při pohledu na Slunce nezareaguje dostatečně rychle.

Pozorování zatmění slunce před Planetáriem v pražské Stromovce.

Pokud chcete využít svářečskou ochranu, musíte sáhnout po pevném svářečském filtru určeném pro obloukové svařování.

  • Stupeň 12: Podle odborných podkladů je ještě bezpečný, ale pro většinu lidí bude obraz nepříjemně a unavujícím způsobem světlý.
  • Stupně 13 a 14: Představují ideální a nejvhodnější kompromis mezi bezpečností a pohodlím.
  • Stupeň 15 a vyšší: Obraz už bude zbytečně tmavý, takže z úkazu nic neuvidíte.

Pokud nemáte odborné znalosti a nejste si jisti přesným označením konkrétního pevného skla, raději se pokusům se svářečskou technikou vyhněte. Klasické účelové brýle s normou ISO 12312-2 představují pro laickou veřejnost výrazně jednodušší a bezpečnější volbu.

Není důvod nechat si tento výjimečný astronomický zážitek ujít. Částečné zatmění Slunce nabídne úchvatnou podívanou, stačí jen nepodlehnout klamavé reklamě e-shopů nebo nebezpečné nostalgii po starých disketách. Investice několika desítek korun do prověřených ochranných pomůcek nebo pár minut strávených výrobou dírkové projekce je tou nejmenší cenou za to, že budete moci krásy vesmíru bezpečně sledovat i v budoucnu.

„Lidé sledují zatmění slunce.“ - Staroměstské náměstí

Rychlá kontrola před zatměním Slunce 2026

  • Co použít? Účelové brýle či ruční solární filtr splňující požadavky ISO 12312-2, případně nepřímou dírkovou projekci.
  • Co na brýlích zkontrolovat? Dohledatelného výrobce, adresu, český návod a zda není fólie poškrábaná či prasklá.
  • Co nikdy nepoužívat? Obyčejné sluneční brýle, diskety, CD, zakouřená skla, barevné negativy ani alobal.
  • Pozor na dalekohledy a mobily: Brýle na očích vás nechrání, pokud se podíváte do nefiltrovaného dalekohledu, triedru nebo fotoaparátu. Optické přístroje vyžadují speciální solární filtr upevněný pevně před svou přední čočkou (objektivem), jinak hrozí okamžité propálení filtru na očích a slepota.
  • Svářečský filtr: Pouze pevný filtr (ne automatická maska) se stupněm ztmavení 13 nebo 14.
  • Při potížích: Pokud po pozorování sledujete zhoršení zraku nebo šedé skvrny, neprodleně vyhledejte očního lékaře.
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