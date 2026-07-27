Úkaz začne přibližně v 19:20, maxima dosáhne kolem 20:12 a skončí západem Slunce. Jelikož bude Slunce nízko nad severozápadním obzorem, je nutné si pro pozorování najít místo s volným výhledem. A hlavně – nepodcenit ochranu zraku.
Proč obyčejné sluneční brýle pro pohled na Slunce nestačí?
Mnoho lidí žije v omylu, že na sledování solárního divadla stačí vytáhnout zrcadlovky z pláže. Běžné sluneční brýle jsou však určeny pro pohyb v denním světle, nikoli pro přímý pohled do slunečního disku. Je úplně jedno, zda sáhnete po sportovních modelech, brýlích s polarizačním filtrem (které sice skvěle tlumí odlesky od silnice či vody, ale přímé paprsky nezastaví), nebo investujete tisíce korun do luxusních designových kousků s tou nejlepší ochranou UV400.
Jejich skla nejsou špatná, naopak – pro běžný život jsou špičková. Jsou však navržena tak, aby propouštěla dostatek světla (zhruba 10 až 20 procent), abyste viděli na cestu. Jenže pro bezpečný přímý pohled do Slunce potřebujete filtr, který je přibližně 10 000krát tmavší a propustí pouhý zlomek procenta světla. Žádné klasické brýle nedokážou odfiltrovat tak obrovské množství energie, jaké v tu chvíli do oka směřuje.
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Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou
Hlavním rizikem při pohledu pouhým okem je fotochemické poškození sítnice intenzivním viditelným světlem, zejména jeho kratšími modrými vlnovými délkami. Sítnice navíc nemá žádné receptory bolesti. Člověk tak vůbec necítí, že si právě nevratně ničí zrak.
Tzv. solární retinopatie se projevuje až s odstupem několika hodin. Mezi typické příznaky patří rozmazané či zkreslené vidění, citlivost na světlo, změna vnímání barev nebo slepá či tmavá skvrna uprostřed zorného pole. Lékaři z praxe dokonce dokumentují případy, kdy pacienti po nechráněném sledování zatmění Slunce vidí uprostřed svého zorného pole trvalou tmavou skvrnu ve tvaru srpku.
Certifikace ISO 12312-2: Jediné číslo, které ochrání vaše oči
Pokud chcete mít jistotu, že vaše oči letní úkaz přežijí bez úhony, musíte sáhnout po pomůckách, u nichž byla ověřena shoda s mezinárodní normou ISO 12312-2, určenou pro filtry k přímému pozorování Slunce. Bezpečný sluneční filtr propouští jen naprostý zlomek viditelného světla. Správné brýle poznáte podle jednoduchého testu: v místnosti přes ně nesmíte vidět nábytek, stěny ani běžné osvětlení.
Dejte si ale pozor na marketingové triky prodejců. Samotná organizace ISO totiž žádné výrobky netestuje, neschvaluje ani necertifikuje. Pokud vám tedy nějaký e-shop nabízí brýle certifikované normou ISO, buďte ve střehu. Správně má jít o brýle splňující požadavky normy ISO 12312-2, jejichž shoda byla reálně ověřena nezávislou akreditovanou laboratoří.
U pouličních stánků nebo na asijských internetových tržištích navíc buďte dvakrát opatrní. Natisknout magickou zkratku normy na papírovou obroučku zvládne každý padělatel za vteřinu. Skutečně bezpečné a certifikované brýle musí mít na obalu jasně dohledatelný název a adresu výrobce či dodavatele, český návod, varování před trvalým poškozením zraku a pokyny ke skladování. Pokud adresa chybí a návod připomíná lámaný překlad z internetového translátoru, ruce pryč – hazardujete se zdravím svých očí.
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Kde brýle koupit?
Nejbezpečnější cestou je nákup přímo od prověřených astronomických institucí nebo prověřených výrobců (mezi které Americká astronomická společnost AAS řadí například Baader Planetarium, Rainbow Symphony či American Paper Optics). V Česku speciální brýle pro pozorování Slunce a bezpečné filtry potvrdilo do vyprodání zásob například Planetárium Ostrava nebo Hvězdárna Žebrák v rámci svého srpnového programu.
Proč nespoléhat na staré triky? Diskety i zakouřená skla nechte ve sklepě
V české společnosti koluje celá řada retro návodů, jak zatmění sledovat pomocí toho, co dům dá. Odborné výzkumy však tyto improvizované materiály striktně označují za extrémně nebezpečné.
Mezi nebezpečné a nevhodné pomůcky patří:
- zakouřené sklo
- staré počítačové 3,5" diskety
- CD a DVD disky
- vyvolané barevné fotografické negativy
- fotografické neutrální a polarizační filtry
- metalizované potravinové obaly a termoizolační fólie
To, že přes disketu nebo zakouřené sklo vypadá Slunce opticky tmavé a pohled do něj vás hned nebolí, je nebezpečný chyták. Tyto materiály totiž nedokážou garantovat dostatečné odfiltrování neviditelného ultrafialového (UV) a infračerveného záření v celém relevantním spektru.
Chcete-li ušetřit nebo nemáte k dispozici solární brýle, zvolte bezpečnou nepřímou dírkovou projekci. Stačí se otočit ke Slunci zády a nechat jeho světlo procházet malým otvorem (např. v kartonu nebo obyčejném kuchyňském cedníku) a sledovat výsledný obraz promítnutý na bílý papír nebo čistou zeď. Tuto metodu ocení i rodiny s dětmi, protože nehrozí, že si potomek při pohledu vzhůru solární brýle nečekaně strhne.
Pozor na svářečské masky, ne všechny ztmavují dost
Další oblíbenou alternativou v českých dílnách bývají svářečské kukly a skla. Zde ovšem platí přísná pravidla. Americká astronomická společnost (AAS) výslovně nedoporučuje používat automatické nebo nastavitelné svářečské masky. U nich totiž hrozí riziko, že uživatel omylem navolí nízký stupeň ochrany, nebo že automatika při pohledu na Slunce nezareaguje dostatečně rychle.
Pokud chcete využít svářečskou ochranu, musíte sáhnout po pevném svářečském filtru určeném pro obloukové svařování.
- Stupeň 12: Podle odborných podkladů je ještě bezpečný, ale pro většinu lidí bude obraz nepříjemně a unavujícím způsobem světlý.
- Stupně 13 a 14: Představují ideální a nejvhodnější kompromis mezi bezpečností a pohodlím.
- Stupeň 15 a vyšší: Obraz už bude zbytečně tmavý, takže z úkazu nic neuvidíte.
Pokud nemáte odborné znalosti a nejste si jisti přesným označením konkrétního pevného skla, raději se pokusům se svářečskou technikou vyhněte. Klasické účelové brýle s normou ISO 12312-2 představují pro laickou veřejnost výrazně jednodušší a bezpečnější volbu.
Není důvod nechat si tento výjimečný astronomický zážitek ujít. Částečné zatmění Slunce nabídne úchvatnou podívanou, stačí jen nepodlehnout klamavé reklamě e-shopů nebo nebezpečné nostalgii po starých disketách. Investice několika desítek korun do prověřených ochranných pomůcek nebo pár minut strávených výrobou dírkové projekce je tou nejmenší cenou za to, že budete moci krásy vesmíru bezpečně sledovat i v budoucnu.
Rychlá kontrola před zatměním Slunce 2026