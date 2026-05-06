Připravte se na Den matek
I jeden drobný dárek vykouzlí mamince úsměv na tváři. Letos pro něj navíc nemusíte sahat hluboko do kapsy.
Například prosecco pořídíte nejlevněji v Lidlu, a to již za pouhých 59,90 korun. Podobně cenově vychází i sladkosti. Například různé druhy bonboniér značky Orion nabízí Kaufland rovněž za šedesát korun.
TOP 10 slev týdne (4. 5. – 10. 5. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Sleva
|Vepřová plec 1 kg
|Billa
|49,90 Kč
|-66 %
|Brambory 5 kg
|Penny
|29,90 Kč (5,98 Kč/kg)
|-62 %
|Tchibo Exclusive 250 g
|Tesco
|99,90 Kč
|-57 %
|Woolite prací gel 3,6 l
|Kaufland
|199,90 Kč
|-56 %
|Meloun 1 kg
|Billa
|29,90 Kč
|-50 %
|Vejce 30 ks
|Tesco
|139,90 Kč (4,66 Kč/ks)
|-34 %
|Linteo toaletní papír 30 rolí
|Kaufland
|144,90 Kč
|–
|Mléko 1 l
|Albert
|8,90 Kč*
|–
|Olej 1 l
|Albert
|24,90 Kč
|–
|Máslo 250 g
|Albert
|24,90 Kč
|–
*Cena s aplikací Můj Albert. V Penny bez aplikace za 9,90 korun.
Velká balení a slevy přes šedesát procent
V mnoha obchodech můžete tento týden narazit také na XXL balení. Například v Kauflandu seženete třicet rolí třívrstvého toaletního papíru značky Linteo jen za 144,90 korun nebo prací gel Woolite 3,6 l za 199,90.
Pokud si chcete usmažit vošouchy, zajisté vás potěší, že v akci zůstávají i brambory. Pětikilový pytel za třicet korun pořídíte v Kauflandu, Tescu a Penny. Vhod vám přijde i máslo za 24,90, mléko za devět či olej za 25.
S tou vůbec největší slevou však pro tentokrát přišla Billa. Ta nabízí kilo vepřové plece bez kosti jen za padesát korun. Za polovic seženete i meloun za třicet korun či půl kila oválných rajčat za čtyřicet korun.
Pivo za devět korun, cola za devatenáct
Dobré jídlo ani oslava se neobejdou bez pití. Milovníci piv si mohou vychutnat třeba Argus za 8,90 či Staropramen za deset korun. Pro nejlevnější Plzeň jděte do Tesca – půllitrového lahváče zde pořídíte za 25,90 korun. V Lidlu vyjde o tři koruny dráž.
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Argus 11 0,5 l
|Lidl
|8,90 Kč
|Staropramen 10 10×0,5 l
|Kaufland
|99,90 Kč (9,99 Kč/ks)
|Radegast 10 0,5 l
|Kaufland
|13,90 Kč
|Gambrinus 8×0,5 l
|Billa
|126 Kč (15,75 Kč/ks)
|Pilsner Urquell 6×0,5 l
|Lidl
|173 Kč (28,90 Kč/ks)
|Pilsner Urquell 10 0,5 l
|Tesco
|25,90 Kč
Ty, co alkoholu zrovna neholdují, zaujme především dvoulitrová Kofola za dvacku nebo RC Cola či Top Topic za devatenáct.