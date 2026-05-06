Slevy ve znamení Dne matek. Prosecco a bonboniéry za šedesát, káva i meloun v akci

Autor:
  5:00
Druhý květnový týden se nese ve znamení Dne matek. Řetězce lákají na levné sladkosti, nápoje i drobné pozornosti, které potěší, ale nezatíží peněženku. Vedle toho pokračují i výrazné slevy na základní potraviny a položky do zásoby.
foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Připravte se na Den matek

I jeden drobný dárek vykouzlí mamince úsměv na tváři. Letos pro něj navíc nemusíte sahat hluboko do kapsy.

Například prosecco pořídíte nejlevněji v Lidlu, a to již za pouhých 59,90 korun. Podobně cenově vychází i sladkosti. Například různé druhy bonboniér značky Orion nabízí Kaufland rovněž za šedesát korun.

Pivoňky za tisíce i levné růže z marketu. Kolik letos stojí kytice ke Dni matek?

TOP 10 slev týdne (4. 5. – 10. 5. 2026)

ProduktObchodAkční cenaSleva
Vepřová plec 1 kgBilla49,90 Kč-66 %
Brambory 5 kgPenny29,90 Kč (5,98 Kč/kg)-62 %
Tchibo Exclusive 250 gTesco99,90 Kč-57 %
Woolite prací gel 3,6 lKaufland199,90 Kč-56 %
Meloun 1 kgBilla29,90 Kč-50 %
Vejce 30 ksTesco139,90 Kč (4,66 Kč/ks)-34 %
Linteo toaletní papír 30 rolíKaufland144,90 Kč
Mléko 1 lAlbert8,90 Kč*
Olej 1 lAlbert24,90 Kč
Máslo 250 gAlbert24,90 Kč

*Cena s aplikací Můj Albert. V Penny bez aplikace za 9,90 korun.

Velká balení a slevy přes šedesát procent

V mnoha obchodech můžete tento týden narazit také na XXL balení. Například v Kauflandu seženete třicet rolí třívrstvého toaletního papíru značky Linteo jen za 144,90 korun nebo prací gel Woolite 3,6 l za 199,90.

Pokud si chcete usmažit vošouchy, zajisté vás potěší, že v akci zůstávají i brambory. Pětikilový pytel za třicet korun pořídíte v Kauflandu, Tescu a Penny. Vhod vám přijde i máslo za 24,90, mléko za devět či olej za 25.

S tou vůbec největší slevou však pro tentokrát přišla Billa. Ta nabízí kilo vepřové plece bez kosti jen za padesát korun. Za polovic seženete i meloun za třicet korun či půl kila oválných rajčat za čtyřicet korun.

Díky akčním letákům ušetří Češi stovky až tisíce korun měsíčně za nákupy

Pivo za devět korun, cola za devatenáct

Dobré jídlo ani oslava se neobejdou bez pití. Milovníci piv si mohou vychutnat třeba Argus za 8,90 či Staropramen za deset korun. Pro nejlevnější Plzeň jděte do Tesca – půllitrového lahváče zde pořídíte za 25,90 korun. V Lidlu vyjde o tři koruny dráž.

ProduktObchodAkční cena
Argus 11 0,5 lLidl8,90 Kč
Staropramen 10 10×0,5 lKaufland99,90 Kč (9,99 Kč/ks)
Radegast 10 0,5 lKaufland13,90 Kč
Gambrinus 8×0,5 lBilla126 Kč (15,75 Kč/ks)
Pilsner Urquell 6×0,5 lLidl173 Kč (28,90 Kč/ks)
Pilsner Urquell 10 0,5 lTesco25,90 Kč

Ty, co alkoholu zrovna neholdují, zaujme především dvoulitrová Kofola za dvacku nebo RC Cola či Top Topic za devatenáct.

