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M&M’s stojí víc než dvojnásobek toho, co arašídy v čokoládě od privátních značek řetězců. Na rozdíl od konkurence však na obalu neuvádějí podíl arašídů. Mezi čokoládovými čočkami naopak s předstihem vedou Lentilky. Ty si první místo zasloužily především za nižší množství cukru, kterého u privátních značek najdeme přes 70 procent.
Autor: redakce s využitím AI, Midjourney
Kdo miluje arašídy v čokoládě, nemusí vždy v obchodě sáhnout jen po M&M’s. Arašídová dražé v čokoládě seženete i levněji. Do srovnání jsme zařadili privátní značky Choco’la z Penny, Big Hit z Lidlu a Choc it! z Kauflandu. Zatímco značkové M&M’s stojí 120 korun, konkurenční výrobky vyjdou na 40 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Všechny čtyři výrobky obsahují vysoké množství cukru. Nejvíce ho najdeme v Big Hit z Lidlu, který na 100 gramů obsahuje 59 gramů cukrů. Naopak nejméně jich má Choco’la z Penny, ve 100 gramech je jich 55,6 gramu. Při výběru se vyplatí sledovat také množství soli.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Z hlediska složení vychází nejlépe privátní značka Choco’la z Penny. Balení obsahuje 24 procent arašídů a 28 procent cukrové polevy. Produkty z Lidlu a Kauflandu pak obsahují 23 procent arašídů. U M&M’s jejich přesný podíl na obalu chybí.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejlépe si v našem srovnání vedla Choco’la z Penny, která zároveň patří mezi cenově nejdostupnější varianty. Balení o hmotnosti 150 gramů stojí 40 korun. Arašídy tvoří zmíněných 24 procent výrobku, mléčná čokoláda 48 procent a cukrová poleva 28 procent. Na 100 gramů připadá 55,6 gramu cukrů a 0,1 gramu soli.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Big Hit z Lidlu stojí stejně jako Choco’la, tedy 40 korun za 150 gramů. Pražené arašídy tvoří 23 procent výrobku, mléčná čokoláda 48 procent a cukrová poleva 29 procent. Ve 100 gramech najdeme 59 gramů cukrů a 0,15 gramu soli. Oproti výrobku Choco’la tak obsahuje více cukru a méně arašídů.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Stopadesátigramové balení Choc it! z Kauflandu vyjde na 40 korun, stejně jako konkurenční arašídy z Penny a Lidlu. Arašídy tvoří přibližně 23 procent výrobku, na 100 gramů připadá 56 gramů cukrů. Ve složení najdeme také glukózový sirup, maltodextrin, rýžový škrob a několik barviv.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
M&M’s jsou v porovnání s privátními značkami výrazně dražší. Balení o hmotnosti 187 gramů stojí 120 korun, což odpovídá 64,17 koruny za 100 gramů. Podle údajů na etiketě obsahují 57 gramů cukrů a 0,35 gramu soli na 100 gramů. Ve složení najdeme i několik druhů rostlinných tuků.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Za cenu 40 korun nabízí Choco’la 150 gramů, zatímco 187 gramů M&M’s stojí 120 korun. Choco’la má navíc doložený podíl arašídů 24 procent, kdežto u M&M’s výrobce podíl arašídů ve složení vůbec neuvádí.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Barevné čokoládové čočky zná většina z nás jako lentilky. V obchodech je však najdeme i pod jinými značkami než českou Orion. Do srovnání jsme zařadili Lentilky od Orionu, Duhovky z Lidlu a čočky Choco’la z Penny.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Největší rozdíly mezi barevnými čokoládovými čočkami jsme našli v obsahu cukru. Zatímco Lentilky od Orionu obsahují 59,8 gramu cukrů na 100 gramů, privátní značka Penny na obalu uvádí skoro o 14 gramů víc. Cenově přitom vyjde o více než polovinu levněji.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Z hlediska obsahu cukru vycházejí nejlépe Lentilky Orion, které ho mají výrazně méně než obě levnější alternativy. Duhovky udávají 53 procent mléčné čokolády a 30 procent kakaové sušiny v čokoládě. Choco’la uvádí nejméně 25 procent kakaové sušiny v mléčné čokoládě. U Lentilek je to nejméně 28 procent.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Za Lentilky od Orionu jsme zaplatili 25,90 Kč za balení o hmotnosti 38 gramů. Z porovnávaných čokoládových čoček obsahují nejméně cukru, konkrétně 59,8 gramu na 100 gramů. Zároveň jde však o nejdražší variantu. Mléčná čokoláda má v tomto výrobku nejméně 28 procent kakaové sušiny.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Čtyřicetigramové balení Duhovek z Lidlu nás vyšlo na 17 korun. Mléčná čokoláda zde podle výrobce tvoří 53 procent výrobku a obsahuje 30 procent kakaové sušiny. Výživově mají vysoký podíl cukru (73,4 g), výhodou je naopak nejnižší obsah soli ze všech tří srovnávaných výrobků (0,09 g).
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejlevněji z porovnávaných křupavých čokoládových bonbonů vyjdou Čočky Choco’la z Penny. Za balení 150 gramů zaplatíte pouhých 40 korun. Ve 100 gramech však najdeme 73,6 gramu cukrů a 0,2 gramu soli. Výrobce uvádí nejméně 25 procent kakaové sušiny v mléčné čokoládě.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Sto gramů Lentilek od Orionu vychází na 68,16 Kč, čočky Choco’la z Penny jen na 26,67 Kč. Přestože cenově vychází Choco’la výrazně lépe, na rozdíl od Lentilek obsahuje o 13,8 gramu cukrů navíc.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz