Jak dudlík ovlivňuje růst zubů
Dlouhodobé a intenzivní používání dudlíků u novorozenců má přímý vliv na formování dásní a postavení prvních zoubků. „Vývoj chrupu začíná již v prenatálním období, kdy jsou založeny zárodky mléčných i stálých zubů,“ vysvětluje Soňa Pintešová, zubní lékařka specializovaná na dětskou ortodoncii.
Neustálý tlak na horní čelist může vést k jejímu zúžení a následnému posunu zubů do nepřirozených pozic. „V prvních měsících života je zásadní správný růst čelistí. Již tehdy mohou vznikat predispozice k vadám skusu vlivem genetických faktorů či funkčních odchylek v oblasti sání a polykání,“ upozorňuje Pintešová. Pokud tento návyk přetrvává i po druhém roce života, riskuje se trvalá deformace, která se následně promítá i do růstu stálého chrupu.
Jak správně vybrat dudlík?
Při výběru se zaměřte především na velikost odpovídající věku dítěte. Příliš velký dudlík zbytečně dráždí patro, zatímco příliš malý může být nebezpečný. „Pokud miminko používá dudlík, je důležité zvolit nejen jeho správnou velikost a tvar, ale také kontrolovat délku a frekvenci používání. Pozorujeme, že u dětí, které používaly vhodně navržené ortodontické dudlíky, je menší výskyt otevřeného skusu a asymetrického postavení zubů,“ říká Pintešová.
Při výběru dudlíku hraje důležitou roli také materiál:
- Silikon je odolnější a chuťově neutrální.
- Latex je měkčí a přírodnější, ale dříve podléhá zkáze.
- Vždy hledejte modely s dostatečnými ventilačními otvory na plastovém štítu, aby nedocházelo k podráždění pokožky kolem úst.
Zbavte se dudlíku do jednoho roku
Co může způsobit dudlík?
Nejčastějším problémem spojeným s nadměrným používáním dudlíku je takzvaný otevřený skus, kdy se horní a dolní řezáky při skousnutí nedotýkají. „Doporučuji pravidelné kontroly nejen u zubaře, ale také u ortodontisty, protože při včasné identifikaci vážných odchylek a jejich včasné léčbě umožníme harmonický vývoj čelistí a zubů. Například správně načasované cvičení svalů ústní dutiny či odstranění zlozvyků mohou významně snížit riziko vzniku ortodontických anomálií v pozdějším věku,“ radí Pintešová.
Mezi další rizika nesprávného používání dudlíků patří:
- Vznik zkříženého skusu (nesouměrnost čelistí).
- Zvýšené riziko zánětů středního ucha.
- Problémy s výslovností určitých hlásek (např. sykavek).
- Změna tvaru patra, která může v dospělosti vést k dýchacím potížím.
Co je ortodontický dudlík?
Ortodontický dudlík je speciálně tvarovaná pomůcka se zploštělou spodní částí, která je navržena tak, aby minimalizovala tlak na dásně a umožnila přirozený pohyb jazyka během sání.
Další typy dudlíků:
- Symetrický dudlík: Má kapkovitý tvar, který lze do úst vložit z obou stran, aniž by došlo k nesprávnému otočení.
- Kulatý (třešinka): Klasický tvar připomínající třešeň, který simuluje prsní bradavku, ale z hlediska ortodoncie je považován za méně vhodný.
- Dynamický dudlík: Vyroben z heterogenních vrstev silikonu, díky čemuž se natahuje a smršťuje v rytmu sání dítěte.
- Noční dudlík: Často postrádá úchytný kroužek, aby netlačil do tváře, a jeho části bývají fluorescenční pro snadné nalezení ve tmě.
Pomocník, nebo budoucí účet za rovnátka?
I když se může zdát, že ortodontický dudlík je jen marketingový tah, pohled do peněženky mluví jasně. Zatímco běžný kulatý dudlík pořídíte už od 40 do 80 Kč, kvalitní ortodontické nebo dynamické modely se pohybují v rozmezí 150 až 350 Kč.
Rozdíl pár stokorun je zanedbatelný ve srovnání s tím, co vás čeká, pokud se vady skusu neřeší včas. Léčba následků, jako je otevřený nebo zkřížený skus, vyžaduje v pozdějším věku fixní rovnátka, jejichž cena se dnes pohybuje mezi 30 000 a 80 000 Kč za obě čelisti, u neviditelných dlah i přes 100 000 Kč.
Pořízení správně tvarovaného dudlíku a jeho včasné odložení do dvou let věku je tak nejlevnější prevencí, která vám v budoucnu může ušetřit desítky tisíc korun za návštěvy ortodontických ordinací.