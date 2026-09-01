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Skoro zadarmo, ale ne pro každého. Penny rozjíždí novou akci na plyšáky a lampičky

Autor:
  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Penny Market spustil novou věrnostní akci, ve které mohou zákazníci získat plyšáky a lampičky za desítky korun. Na odměnu však nedosáhne každý. Kdo ji chce získat za zvýhodněnou cenu, musí nejprve splnit pár podmínek.

Od 26. srpna nabízí Penny v rámci své nové věrnostní akce Rozsvítit, pomazlit a spát osm plyšových zvířátek a tři noční lampičky do dětského pokoje. Na výrazně nižší cenu ale zákazník dosáhne až po nasbírání deseti bodů.

Poznáte nejbizarnější věrnostní akce u nás i ve světě?

Od plyšových hraček přes nože až po neobvyklé sběratelské kampaně. Víte, k čemu sloužila speciální plastová věcička z kampaně Mluvení se zvířátky z roku 2012?

Správnou odpověď a dalších 19 otázek o neobvyklých věrnostních akcích najdete v našem kvízu.

Akce potrvá do 13. října 2026, případně do vyprodání zásob. V nabídce je osm plyšáků o velikosti zhruba 20 až 25 centimetrů. Zákazníci si mohou odnést domů například sovu, jelena, veverku, mývala nebo muchomůrku.

Vedle plyšových hraček zařadil řetězec do nabídky také tři silikonové noční lampičky o velikosti 12 až 14,5 centimetru ve tvaru zajíčka, muchomůrky a jelena. Světlo se ovládá poklepem a kromě bílé nabízí i dalších osm barev. Lampičky mají navíc možnost stmívání a časovač, který světlo automaticky vypne.

Do pěti let chceme být sedm minut od každého zákazníka, říká šéf PENNY

Podmínky akce S bodíky ušetříte až 260 korun

Princip věrnostní akce je jednoduchý. Za každých 200 korun utracených při jednom nákupu získáte jeden bod, který si můžete nalepit do sběratelské kartičky. Jakmile nasbíráte deset bodů, můžete kartičku u pokladny vyměnit za jeden z nabízených produktů za zvýhodněnou cenu.

SROVNÁNÍ – kolik stojí plyšáci a lampičky z Penny?
ProduktCena s 10 bodyBěžná cenaRozdíl
Plyšák99,90 korun359,90 korun260 korun
Noční lampička129,90 korun359,90 korun230 korun

Abyste získali všech deset bodů, musíte nejprve nakoupit celkem za 2 000 korun. Poté si můžete plyšáka koupit za 100 korun, lampičku za 130 korun. Body můžete sbírat i uplatňovat až do 13. října 2026, nebo do vyprodání zásob.

Pokud sběratelskou kartičku vyplňovat nechcete, nemusíte. Plyšáky i lampičky si můžete koupit i bez bodů. V takovém případě ale za obojí zaplatíte běžnou cenu, a to 360 korun.

Šílenství u pokladen: Poznáte nejbizarnější věrnostní akce u nás i ve světě?
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