Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Skořice místo drahé chemie: Zatočte s hmyzem levně a bezpečně

Autor:
  15:20
Bojujete s mravenci a komáry, ale nechcete utrácet za agresivní chemii, která dráždí děti i mazlíčky? Řešení máte v kuchyni. Obyčejná skořice funguje jako vysoce účinná bariéra. Naučte se, jak s tímto levným kořením vyhrát nad hmyzem a ušetřit stovky korun za neúčinné průmyslové repelenty.

Obyčejná skořice funguje jako vysoce účinná bariéra proti mravencům. | foto: Shutterstock

Obsah

Proč hmyz skořici nenávidí?

Na první pohled se může zdát zvláštní, že koření, které milujeme v jablečném štrúdlu, vyvolává u hmyzu paniku. Klíčem je cinnamaldehyd - organická sloučenina, která dává skořici její charakteristickou vůni a chuť. Zatímco pro člověka je tato vůně uklidňující, pro drobné členovce představuje neurotoxické nebezpečí a především totální dezorientaci.

Hmyz, zejména mravenci, se při pohybu spoléhá na čichové stopy. Skořice tyto stopy spolehlivě přebije. Jakmile mravenec narazí na bariéru ze skořice, jeho komunikační systém zkolabuje. Není schopen najít cestu k potravě ani zpět do hnízda. U komárů pak silice obsažené ve skořicovém oleji dokážou paralyzovat jejich schopnost detekovat lidský pot a oxid uhličitý, což jsou hlavní majáky, podle kterých nás v noci hledají.

Nenechte se vysávat. Ochrání vás i doma vyrobené přírodní repelenty

Boj s mravenci: Strategie sypaného koření

Mravenci v bytě jsou klasickým problémem starších činžovních domů i novostaveb. Často se objevují kolem oken, v blízkosti odpadkových košů nebo pod kuchyňskou linkou. Místo toxických pastí vyzkoušejte následující postup:

Jak vyrobit domácí skořicový sprej

Smíchejte 10 až 15 kapek kvalitního skořicového oleje s 50 ml vody. Tuto směs můžete rozprašovat kolem dveří, oken nebo na zahradní nábytek. Pokud chcete směs aplikovat na kůži, vždy ji nejdříve otestujte na malém kousku pokožky a nařeďte ji kokosovým olejem, protože skořice je velmi silná a mohla by způsobit začervenání.

  1. Lokalizace cest: Sledujte mravence, kudy přesně do místnosti vstupují. Většinou je to škvíra u prahu, netěsnící okno, nebo otvor u stupaček.
  2. Vytvoření bariéry: Na tato místa nasypejte souvislou čáru mleté skořice. Bariéra nemusí být vysoká, stačí, aby byla nepřerušená.
  3. Prevence v květináčích: Pokud se mravenci usídlili v hlíně vašich pokojových rostlin, posypejte povrch substrátu jemnou vrstvou skořice. Kromě mravenců tím zatočíte i se smutnicemi, kterým skořice ničí jejich plísňové prostředí.

Skořicový olej: jednoduchý repelent proti komárům

Zatímco mletá skořice je ideální do interiéru na mravence, pro venkovní posezení nebo ochranu kůže je lepší zvolit skořicový esenciální olej. Je však nutné dbát na kvalitu. Při nákupu v obchodě se vždy dívejte na složení.

Při čtení složení platí pravidlo, že první tři položky jsou nejdůležitější. Udávají, co tvoří hlavní objem produktu. Pokud je skořicová silice až na konci seznamu, efekt bude minimální.

Trik výrobců, který vás oklame: Sledujte druhé místo ve složení potravin

Skořice vs. Běžná chemie

VlastnostSkořice (přírodní metoda)Chemické insekticidy (spreje/pasti)
Toxicita pro člověkaNulová (při běžné manipulaci)Střední až vysoká (nutné větrat)
Bezpečnost u dětí/zvířatVysokáRiziko požití nebo vdechnutí
CenaVelmi nízká (desítky korun)Vyšší (stovky korun)
Vliv na životní prostředíBiologicky rozložitelnéObsahuje látky škodlivé pro vodní organismy
Rychlost účinkuOkamžitá (mechanická bariéra)Rychlá až střednědobá
VůněPříjemná, hřejiváČasto štiplavá, chemická

Ochrana šatníku a spižírny před moly

Potravinoví a šatní moli jsou noční můrou každé hospodyně. Prevence je zde mnohem jednodušší než následná likvidace. Vložte do skříní a polic se suchými potravinami celé kousky skořicové kůry.

Kůra uvolňuje aroma pomaleji než mletý prášek a vydrží aktivní několik měsíců. Pokud přidáte i pár hřebíčků, vytvoříte směs, kterou moli ucítí na metry daleko a vašemu bytu se vyhnou obloukem. Navíc tím zabráníte případnému plesnivění v rozích polic, protože skořice má i mírné fungicidní účinky.

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Nejčastější chyby při používání skořice

I když je skořice skvělým pomocníkem, její špatná aplikace může vést ke zklamání.

Čemu se vyhnout?

  • Používání starého koření: Pokud máte v poličce skořici, která tam leží tři roky, její silice jsou vyprchané. Pro repelentní účely potřebujete čerstvé, aromatické koření.
  • Vlhkost: Mletá skořice funguje nejlépe v suchu. Pokud ji nasypete na vlhkou zem venku, brzy zvlhne a vytvoří kaši, která už hmyzu tolik nevadí. Venku proto používejte raději olejové roztoky.
  • Nedostatečná hustota: Mravenci jsou inteligentní a trpěliví. Pokud v bariéře necháte milimetrovou mezeru, najdou ji. Čára musí být souvislá.

Vitamin B proti klíšťatům? Vyhozené peníze. Experti prozradili, co skutečně funguje

Nejen proti hmyzu: Benefity pro zahradu

Pokud máte zahrádku nebo pěstujete bylinky na balkoně, skořice vám pomůže i s plísněmi na listech. Stačí špetka skořice do rozprašovače s vodou a získáte účinný a levný přírodní fungicid. Ten je ideální například pro sazenice rajčat nebo okurek, které jsou náchylné k padání v raném stádiu růstu. Skořice také pomáhá při řízkování rostlin. Když namočíte čerstvý řez rostliny do skořice, ochráníte ji před infekcí a podpoříte zakořenění.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zinek zastavuje vypadávání vlasů. Lékaři radí, kdy ho brát

Zinek se v těle vstřebává podle toho, kdy a s čím ho užíváte.

Zinek patří mezi nejčastěji užívané minerály kvůli imunitě, pleti, vlasům i regeneraci. Mnoho lidí ale neví, že účinek tohoto doplňku stravy může výrazně ovlivnit nejen dávka, ale i kombinace s...

Chtěli jen nakrájet narozeninový dort. Restaurace jim naúčtovala 2500 korun

Poplatek za nakrájení dortu? Účtenka z Beverly Hills rozjela bouřlivou debatu...

Když si lidé přinesou do restaurace vlastní narozeninový dort, čekají maximálně svíčky nebo talířky navíc. Skupinu hostů v luxusní restauraci v Beverly Hills ale po večeři čekal šok při pohledu na...

Ukrajinský řetězec míří do Česka. Otevře v Praze, prvních 100 lidí dostane dárek

ilustrační snímek

Na český trh vstupuje ukrajinský řetězec Best Market. První prodejnu v hlavním městě otevře už v sobotu 6. června. Kromě širokého výběru východoevropských potravin, se zákazníky snaží nalákat i na...

KVÍZ: Co všechno víte o pivu? Otestujte si své znalosti!

ilustrační snímek

Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Skořice místo drahé chemie: Zatočte s hmyzem levně a bezpečně

Skořicový lesk? Díky odvaru ze skořice a hřebíčku, kterým si spláchnete vlasy...

Bojujete s mravenci a komáry, ale nechcete utrácet za agresivní chemii, která dráždí děti i mazlíčky? Řešení máte v kuchyni. Obyčejná skořice funguje jako vysoce účinná bariéra. Naučte se, jak s...

3. června 2026  15:20

Zoo Olomouc slaví 70 let. Návštěvníky čekají mláďata gepardů i speciální program

Ve spolupráci
Zdroj: ZOO Olomouc

Zoologická zahrada Olomouc si letos připomíná významné jubileum. Od slavnostního otevření na Svatém Kopečku uplynulo přesně sedmdesát let. ZOO láká návštěvníky na bohatý program pro děti i dospělé....

3. června 2026  11:45

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

3. června 2026  10:33

Ikona Citroën Berlingo slaví 30 let. Výroční edice startuje v Česku na půl milionu

Citroën Berlingo slaví 30. výročí.

Jeden z nejúspěšnějších modelů značky Citroën slaví významné jubileum. Berlingo je na trhu už třicet let a automobilka se tuto příležitost rozhodla oslavit vydáním speciální výroční edice, která je...

3. června 2026  8:30

Hledáte máslo v akci? V Tescu ho koupíte za dvacku, ale pospěšte si

Tesco snižuje některé své produkty pro držitele karet Clubcard.

Máslo za dvacku, kuřecí za stovku, Plzeň v akci i první levný meloun. To vše a mnohem více přinesly akční letáky pro první červnový týden. Spousta obchodních řetězců zlevnila stejné potraviny, přesto...

3. června 2026

Kupujete hořčík v lékárně? Většina lidí vyhazuje peníze za formu, kterou tělo vůbec nevstřebá

Ilustrační fotografie

Únava, svalové křeče nebo věčný stres. Jedním z doplňků stravy, který na tyto a další obtíže pomáhá, je magnesium. Přestože se může zdát, že je jedno, které tablety zvolíte, není to tak. Některé...

2. června 2026  15:20

Pepco prodává módu s vlastním logem. Oblečení nápadně připomíná hit jiného řetězce

Prodejna Pepco v České republice. (25. října 2024)

Po ponožkách, pantoflích a tričkách s logem Lidlu přichází s podobným nápadem i Pepco. Polský obchodní řetězec představil vlastní unisex kolekci oblečení a doplňků s ikonickým logem značky.

2. června 2026  11:45

Po 25 letech ho opustila kvůli dortu. Stačil jediný snědený kousek

Cheesecake aneb poslední drobek po 25 letech manželství.

Měl to být romantický víkend k 25. výročí svatby. Ráno ale žena zjistila, že její poslední kousek cheesecakeu zmizel. A spolu s ním i důvod pokračovat v manželství.

2. června 2026  8:30

KVÍZ: Grilujete jako profík? Otestujte se

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Mezi obyčejným opékačem špekáčků a skutečným králem grilu leží hluboká propast. Používáte ještě tekutý podpalovač? Pícháte do hermelínu vidličkou? A víte, jak vyčistit gril bez drahé chemie?...

vydáno 2. června 2026

Průvodce odvykáním dudlíku bez pláče. Kdy začít a jaký rituál předejde záchvatům vzteku?

Ilustrační snímek

Mnoho rodičů se procesu odvykání dítěte od dudlíku obává. Děsí je představa probdělých nocí nebo hysterických záchvatů. Přitom existuje cesta, jak se zbavit oblíbeného předmětu elegantně a bez...

1. června 2026  15:20

Kvůli sklenici vody se soudili roky. Hotel jí odmítl posloužit zdarma

Spor o kohoutkovou vodu v luxusním hotelu v Dolomitech skončil až u nejvyššího...

Když si v luxusním hotelu objednáte večeři, čekáte maximálně drahé víno. Turistka v italských Dolomitech ale pohořela už u obyčejné kohoutkové vody. Spor o jedinou sklenici nakonec skončil až u...

1. června 2026  11:45

Malý balkon může vypadat jako z katalogu. Vertikální zahrady vám ušetří místo, čas i práci

Ve spolupráci
Vertikální zahrada na balkoně šetří místo i práci.

Městské balkony často plní několik funkcí najednou. Slouží jako místo, kde si vychutnáváme kávu, úložný prostor pro vše, co se nám nevešlo do bytu, ale i jako malá oáza zeleně. Stačí si však pořídit...

1. června 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.