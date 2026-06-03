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Proč hmyz skořici nenávidí?
Na první pohled se může zdát zvláštní, že koření, které milujeme v jablečném štrúdlu, vyvolává u hmyzu paniku. Klíčem je cinnamaldehyd - organická sloučenina, která dává skořici její charakteristickou vůni a chuť. Zatímco pro člověka je tato vůně uklidňující, pro drobné členovce představuje neurotoxické nebezpečí a především totální dezorientaci.
Hmyz, zejména mravenci, se při pohybu spoléhá na čichové stopy. Skořice tyto stopy spolehlivě přebije. Jakmile mravenec narazí na bariéru ze skořice, jeho komunikační systém zkolabuje. Není schopen najít cestu k potravě ani zpět do hnízda. U komárů pak silice obsažené ve skořicovém oleji dokážou paralyzovat jejich schopnost detekovat lidský pot a oxid uhličitý, což jsou hlavní majáky, podle kterých nás v noci hledají.
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Boj s mravenci: Strategie sypaného koření
Mravenci v bytě jsou klasickým problémem starších činžovních domů i novostaveb. Často se objevují kolem oken, v blízkosti odpadkových košů nebo pod kuchyňskou linkou. Místo toxických pastí vyzkoušejte následující postup:
Jak vyrobit domácí skořicový sprej
Smíchejte 10 až 15 kapek kvalitního skořicového oleje s 50 ml vody. Tuto směs můžete rozprašovat kolem dveří, oken nebo na zahradní nábytek. Pokud chcete směs aplikovat na kůži, vždy ji nejdříve otestujte na malém kousku pokožky a nařeďte ji kokosovým olejem, protože skořice je velmi silná a mohla by způsobit začervenání.
- Lokalizace cest: Sledujte mravence, kudy přesně do místnosti vstupují. Většinou je to škvíra u prahu, netěsnící okno, nebo otvor u stupaček.
- Vytvoření bariéry: Na tato místa nasypejte souvislou čáru mleté skořice. Bariéra nemusí být vysoká, stačí, aby byla nepřerušená.
- Prevence v květináčích: Pokud se mravenci usídlili v hlíně vašich pokojových rostlin, posypejte povrch substrátu jemnou vrstvou skořice. Kromě mravenců tím zatočíte i se smutnicemi, kterým skořice ničí jejich plísňové prostředí.
Skořicový olej: jednoduchý repelent proti komárům
Zatímco mletá skořice je ideální do interiéru na mravence, pro venkovní posezení nebo ochranu kůže je lepší zvolit skořicový esenciální olej. Je však nutné dbát na kvalitu. Při nákupu v obchodě se vždy dívejte na složení.
Při čtení složení platí pravidlo, že první tři položky jsou nejdůležitější. Udávají, co tvoří hlavní objem produktu. Pokud je skořicová silice až na konci seznamu, efekt bude minimální.
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Skořice vs. Běžná chemie
|Vlastnost
|Skořice (přírodní metoda)
|Chemické insekticidy (spreje/pasti)
|Toxicita pro člověka
|Nulová (při běžné manipulaci)
|Střední až vysoká (nutné větrat)
|Bezpečnost u dětí/zvířat
|Vysoká
|Riziko požití nebo vdechnutí
|Cena
|Velmi nízká (desítky korun)
|Vyšší (stovky korun)
|Vliv na životní prostředí
|Biologicky rozložitelné
|Obsahuje látky škodlivé pro vodní organismy
|Rychlost účinku
|Okamžitá (mechanická bariéra)
|Rychlá až střednědobá
|Vůně
|Příjemná, hřejivá
|Často štiplavá, chemická
Ochrana šatníku a spižírny před moly
Potravinoví a šatní moli jsou noční můrou každé hospodyně. Prevence je zde mnohem jednodušší než následná likvidace. Vložte do skříní a polic se suchými potravinami celé kousky skořicové kůry.
Kůra uvolňuje aroma pomaleji než mletý prášek a vydrží aktivní několik měsíců. Pokud přidáte i pár hřebíčků, vytvoříte směs, kterou moli ucítí na metry daleko a vašemu bytu se vyhnou obloukem. Navíc tím zabráníte případnému plesnivění v rozích polic, protože skořice má i mírné fungicidní účinky.
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Nejčastější chyby při používání skořice
I když je skořice skvělým pomocníkem, její špatná aplikace může vést ke zklamání.
Čemu se vyhnout?
- Používání starého koření: Pokud máte v poličce skořici, která tam leží tři roky, její silice jsou vyprchané. Pro repelentní účely potřebujete čerstvé, aromatické koření.
- Vlhkost: Mletá skořice funguje nejlépe v suchu. Pokud ji nasypete na vlhkou zem venku, brzy zvlhne a vytvoří kaši, která už hmyzu tolik nevadí. Venku proto používejte raději olejové roztoky.
- Nedostatečná hustota: Mravenci jsou inteligentní a trpěliví. Pokud v bariéře necháte milimetrovou mezeru, najdou ji. Čára musí být souvislá.
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Nejen proti hmyzu: Benefity pro zahradu
Pokud máte zahrádku nebo pěstujete bylinky na balkoně, skořice vám pomůže i s plísněmi na listech. Stačí špetka skořice do rozprašovače s vodou a získáte účinný a levný přírodní fungicid. Ten je ideální například pro sazenice rajčat nebo okurek, které jsou náchylné k padání v raném stádiu růstu. Skořice také pomáhá při řízkování rostlin. Když namočíte čerstvý řez rostliny do skořice, ochráníte ji před infekcí a podpoříte zakořenění.