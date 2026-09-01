Leží vám doma učebnice z minulého školního roku a nevíte, co s nimi? Pokud jsou v dobrém stavu a mohly by ještě posloužit někomu jinému, určitě je nevyhazujte.
Spousta studentů a rodičů totiž dává přednost učebnicím z druhé ruky, které bývají podstatně levnější než v knihkupectví. S prodejem ale nečekejte až na říjen. Zájem o učebnice z druhé ruky nejvíce roste právě se začátkem školního roku.
Podle Žanety Kratochvílové, marketingové manažerky Knihobotu, je otálení jednou z nejčastějších chyb studentů. „Nejvíce se vyplatí nabídnout je do prodeje právě teď začátkem září a využít hlavní vlny zájemců, která se objeví. Kdo by otálel a vzpomněl si na prodej třeba až v říjnu, ten buď prodá pod cenou, nebo neprodá vůbec,“ dodává.
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Staré učebnice prodejte, vyděláte stovky
Výsledná částka, kterou si můžete vydělat prodejem starých učebnic, závisí na konkrétním titulu. U každé knihy pak rozhoduje především stav, vydání, aktuální poptávka a dostupnost nových výtisků.
Orientačně se podle aktuálních nabídek mohou ceny pohybovat takto:
- Běžné učebnice v dobrém stavu: zhruba 80 až 150 korun
- Školní atlasy: až kolem 250 až 400 korun
- Žádanější učebnice: přibližně 350 až 500 korun
Nejvíce peněz můžete dostat za specializované vysokoškolské tituly, u kterých se cena může pohybovat i okolo tisíce korun. Naopak nejméně vynáší prodej starších pracovních sešitů, literatury a opotřebovaných slovníků. Ty se většinou prodávají v rozmezí od 5 do 25 korun.
Cena konkrétní knihy se může výrazně lišit. Zatímco vyprodané nebo hůře dostupné vydání může mít překvapivě vysokou hodnotu, starší titul, který už školy nepoužívají, může být téměř neprodejný.
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PŘEHLED Které učebnice se prodávají nejlépe?
Na prodeji můžete vydělat i tisíce korun
Pokud se vám doma sejde větší množství zachovalých a stále žádaných učebnic, nemusí jít jen o několik desetikorun.
Třeba za dva atlasy si můžete vydělat 800 korun. Za celou sadu učebnic pak můžete získat i více než tisíc korun.
Podle Kratochvílové je největší zájem zejména o nejnovější a specializovaná vydání. U některých titulů si zájemci dokonce nastavují upozornění a po jejich objevení v nabídce nakupují téměř okamžitě.
Z klasických středoškolských učebnic se nejdráže prodávají aktualizovaná vydání školních atlasů, která seženete i kolem 400 korun.
„Prodáme násobně víc středoškolských učebnic než učebnic pro ZŠ. Vysvětlení je v tom, že na základních školách se učebnice žákům půjčují a na konci roku vracejí, zatímco na středních školách taková praxe není běžná,“ doplňuje ho Jan Jirsa, ředitel on-line antikvariátu Restorio.cz.
Zájem bývá také o učebnice dějepisu pro střední školy, nebo nevyplněné pracovní sešity a učebnice angličtiny. Ty se prodávají okolo 350 korun. Za 150 korun pak můžete prodat také matematicko-fyzikální tabulky nebo většinu novodobých brožovaných učebnic.
|Typ učebnice
|Přibližná cena z druhé ruky
|Aktualizované školní atlasy
|kolem 400 korun
|Učebnice dějepisu pro střední školy
|kolem 350 korun
|Učebnice a pracovní sešity angličtiny
|kolem 350 korun
|Matematicko-fyzikální tabulky
|kolem 150 korun
|Novodobé brožované učebnice
|kolem 150 korun
Jak zjistím, kolik učebnice stojí?
Pokud chcete nabídnout některou ze svých učebnic k prodeji a nevíte, jaká je její aktuální cena, máte na výběr z několika možností.
Nejjednodušší je porovnat nabídky stejného titulu. Důležité je sledovat nejen název knihy, ale také vydání, autora, nakladatele a stav knihy.
Největší šanci na rychlý prodej máte právě před začátkem školního roku. Pokud máte doma větší množství učebnic, vyplatí se je projít najednou a nabídnout co nejdříve.
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Na co si dát při prodeji pozor?
Ne každou učebnici má smysl automaticky nabízet. Před prodejem si ověřte hlavně:
- Stav: zda kniha není poničená nebo jí nechybí stránky
- Vydání: starší vydání může být pro školu nepoužitelné
- Aktuálnost: u některých předmětů se obsah pravidelně mění
- Poptávku: žádaný titul se může prodat rychleji a za vyšší cenu
- Dostupnost: pokud je nový výtisk vyprodaný, může cena vzrůst
- Pracovní sešity: popsané sešity mají výrazně nižší hodnotu
„Specifický sortiment, u kterého se vyplatí vydání opravdu pečlivě hlídat, jsou jazykové učebnice. Jejich edice se podle něj obměňují poměrně rychle. Zároveň ale bývají také velmi drahé, takže se může vyplatit koupit za zlomek původní ceny starší vydání, ke kterému někdy bývá i CD,“ upřesňuje Jirsa.
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SROVNÁNÍ Učebnice z druhé ruky vám ušetří i 600 korun
Dostali jste od školy dlouhý seznam učebnic a nechce se vám utrácet za nové? Dobrou zprávou je, že spoustu učebnic i pracovních sešitů seženete z druhé ruky, a to dokonce až o 80 procent levněji. Ty nejlevnější přitom seženete už od 5 korun.
Některé učebnice z druhé ruky se prodávají za méně než polovinu ceny nového výtisku. U titulů, které jsou v knihkupectví výrazně dražší, může být rozdíl ještě větší.
|Učebnice
|Cena z druhé ruky
|Cena za novou
|Úspora
|Český jazyk 4
|129 korun
|215 korun
|86 korun
|Výrazy, rovnice, nerovnice
|89 korun
|202 korun
|113 korun
|New Headway Pre-Intermediate
|159 korun
|787 korun
|628 korun
|Fyzika pro gymnázia – Mechanika
|105 korun
|209 korun
|104 korun
|Dějepis pro střední odborné školy
|169 korun
|275 korun
|106 korun
Ceny nových knih jsou orientační a vycházejí z cen před případnými slevami. Navíc nemusí jít vždy o naprosto totožné vydání, proto nelze rozdíly brát jako univerzální pravidlo.
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Proč se vyplatí koupit učebnici z druhé ruky?
Hlavním důvodem je samozřejmě cena. Například učebnice Biologie pro gymnázia stojí v knihkupectví přibližně 700 korun, zatímco použitý výtisk lze podle vydání a stavu sehnat do 200 korun. Některé svazky z řad Odmaturuj! nebo Matematika pro gymnázia se prodávají již od 29 korun.
Druhým důvodem může být dostupnost starších vydání, která už běžně nejsou v knihkupectvích. U některých prodejců navíc procházejí knihy před zařazením do nabídky kontrolou. Zákazník tak nemusí riskovat, že dostane učebnici v podobě salátového vydání, což může být problém například u nabídek z běžných bazarů.
TIP Kdy koupit, kdy prodat a na co si dát pozor
Po učebnicích z druhé ruky se vyplatí sáhnout především tehdy, když chcete ušetřit a nevadí vám, že kniha už není úplně nová. U některých titulů může být rozdíl oproti nové učebnici desítky až stovky korun.
Před nákupem si ale vždy ověřte správné vydání, stav knihy a požadavky školy. Nabídku učebnic můžete procházet například na portálech Knihobot, Reknihy a Restorio, v antikvariátech nebo studentských bazarech a online skupinách.
Pokud nakupujete:
- poohlédněte se po učebnicích z druhé ruky
- porovnejte cenu staré knihy s novým výtiskem
- ujistěte se, že máte správné vydání
Pokud už učebnici nepotřebujete, nemusíte ji nutně nechávat ležet doma, kde na ní bude sedat prach. Knihu můžete prodat na konci prázdnin nebo začátkem školního roku, kdy poptávka nejvíce roste.
Kniha by měla být v dobrém stavu a odpovídat aktuálnímu vydání. Před prodejem si zjistěte její současnou cenu a porovnejte podobné nabídky. Prodat ji můžete na některé z výše uvedených webových stránek, v antikvariátu, bazaru nebo ve studentské skupině.
Pokud prodáváte:
- nečekejte do října
- zkontrolujte stav a vydání
- ověřte aktuální cenu
- nejžádanější tituly nabídněte co nejdříve
A to nejlepší na konec? Prodejem učebnic, které už nepotřebujete, můžete získat peníze na nákup nových. Stačí doma projít starší knihy, nabídnout je k prodeji a z vydělaných peněz nakoupit učebnice na další školní rok.