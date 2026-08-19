Nakupování školní výbavy se každým rokem nepříjemně podepíše na psychice i peněženkách spousty rodin. Letos si naštěstí mnoho z nás může od obojího oddychnout. Stačí se držet pár jednoduchých pravidel.
7 KROKŮ Jak se připravit na nový školní rok
- Sepište si, co dítě skutečně potřebuje.
- Porovnejte ceny různých řetězců.
- Stanovte si rozpočet.
- Nakupujte postupně, vyhněte se zbytečným nákupům.
- Dejte šanci levnějším variantám.
- Před začátkem školy všechno zkontrolujte.
- Připravte výbavu podle rozvrhu.
Sešity za dvě kačky a spousta dalšího
|Sešity A5
|Albert
|od 1,90 Kč/ks
|Pilot FriXion Ball 0,7 mm + 6 náplní
|Albert
|199 Kč
|Temperové barvy Centropen, 12 ks
|Albert
|79,90 Kč
|Ergonomická aktovka
|Albert
|699 Kč
|3dílná školní sada
|Lidl
|999 Kč
Spoustu základního vybavení pořídíte nejlevněji v Albertu. Například ceny vybraných sešitů A5 začínají už na dvou korunách za kus. Nejlevněji zde vychází i plnicí pero Pilot FriXion Ball 0,7 mm, které v balení s šesti náplněmi vyjde na pouhých 199 korun.
Za pero se vyplatí připlatit
U psacích potřeb se vyplatí připlatit za pero s vyměnitelnou náplní. I když vás na začátku vyjde dráž, časem na něm ušetříte. Nebudete totiž muset při každém vypsání kupovat další nové pero, jen vyměníte náplň.
Na aktovce nešetřete za každou cenu
Pokud nakonec sáhnete po sešitu za tři koruny místo dvou, protože to máte do levnějšího obchodu kus cesty, nestane se prakticky nic. Pokud byste ale sáhli po první aktovce jen proto, že se vám nechce objíždět další obchody, pak byste mohli dítěti zadělat na pěkné potíže.
Při výběru aktovky nebo batohu nemyslete v první řadě ani na cenu ani na dostupnost, ale na to, zda dítěti vyhovuje. Bude ji totiž nosit na zádech prakticky každý den a pokud byste se řídili jen cenou, mohli byste mu tuto rutinu hodně znepříjemnit.
Než se rozhodnete školní tašku opravdu koupit, zkontrolujte nejprve:
- zda odpovídá velikosti dítěte
- jak sedí na zádech
- zda má pohodlné a nastavitelné popruhy
- jak je řešené rozložení hmotnosti
- jestli má dostatek oddělených přihrádek
- zda se dítěti líbí a bude ji skutečně chtít nosit
Například Albert nabízí ergonomickou aktovku za 699 korun, Lidl pro změnu třídílnou školní sadu za 999 korun. V sadě najdete designovou aktovku, vak na cvičební pomůcky a pouzdro na psací potřeby.
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Batoh není jen doplněk. Je klíčem k pohodlnému startu školního roku
Nákup připraví za vás, stačí poslat seznam
Kdo nechce před začátkem školy trávit hodiny hledáním jednotlivých pomůcek, může využít službu obchodního řetězce Globus.
Stačí poslat na e-mail vámi vybrané pobočky nákupní seznam školních potřeb, včetně požadavků na barvu, velikost nebo tvar. V e-mailu nezapomeňte uvést také celé své jméno a telefonní číslo.
Stačí vyzvednout
Služba vychystání školních potřeb funguje v prodejnách Globusu od 29. 7. do 29. 9. 2026.
Globus za vás nákup připraví, aniž byste si s ním museli dělat starosti, do 24 hodin připraví k vyzvednutí vybrané informační centrum. Přichystání celého nákupu je zdarma. Řetězec myslí také na jednu z nejméně oblíbených předškolních povinností. Na prodejnách si můžete nechat obalit učebnice a sešity na míru, včetně těch s atypickými rozměry. Stejně jako nákup budou i obalené knihy připravené k vyzvednutí do 24 hodin a platíte pouze obaly.
Na kolik letos obaly vyjdou?
- A5 – 15 korun
- A4 – 17 korun
- větší nebo atypický formát – 22 korun za kus.
Obě služby můžete využít až do 29. září 2026.
Jak u školních nákupů skutečně ušetřit?
Spousta rodičů si mylně myslí, že nejvíce ušetří tím, že nakoupí ty nejlevnější pomůcky. To se však ne vždy vyplatí a v mnoha případech to může natropit i neplechu během školního roku.
Mnohem důležitější je kupovat jen to, co dítě skutečně využije. Nejdříve si udělejte seznam a rozdělte si pomůcky na ty, bez kterých se dítě neobejde, a na ty, které jsou pouze volitelné. Nezbytné pomůcky si pak rozdělte ještě podle toho, zda jich dítě během roku spotřebuje hodně, nebo zda bude jednu využívat více let.
Na pomůckách, které budou sloužit roky, se šetřit nevyplatí. Řeč je třeba o výše zmíněné aktovce nebo peru, stejně tak ale třeba i lahvi na pití nebo boxíku na svačinu. Naopak u věcí, které budete během roku dokupovat, můžete klidně sáhnout po nejlevnější variantě. Jen na obyčejných sešitech tak můžete ušetřit i více než 350 korun*.
* Klasické sešity A5 s 20 listy vyjdou v Tescu na 2,70 korun za kus. Designové sešity A5 s 20 listy značky Clairefontaine vyjdou na 39,90 korun za kus. Při koupi 10 kusů tak rozdíl v ceně vychází na 372 korun.
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Jak ušetřit na školních pomůckách? Učebnicemi z antikvariátu i kvalitními batohy
TIP Desatero nakupování školních pomůcek
- Zkontrolujte zásoby. Možná máte doma ještě nepopsané sešity, pastelky, lepidla nebo další pomůcky z minulého roku.
- Řiďte se seznamem od školy. Nekupujte nic, co vaše dítě nevyužije.
- Porovnávejte cenu za kus. Zda se cena opravdu vyplatí, si spočítejte hlavně u množstevních akcí.
- Hlídejte počet kusů v balení. Ne vždy musí levnější balení nutně znamenat levnější pomůcku.
- U dražších věcí řešte kvalitu. U batohu, pera nebo třeba pouzdra si raději připlaťte za delší životnost.
- Využívejte akce na věci s delší životností.
- Zvažte vyměnitelné náplně. Nemusíte pak během roku kupovat nový výrobek vždy, když jej dítě vypotřebuje.
- Nenakupujte všechno najednou. Některé pomůcky můžete po začátku školy dokoupit podle skutečné potřeby a za méně peněz.
- Porovnejte více obchodů. Rozdíly v cenách základních pomůcek mohou být překvapivě vysoké.
- Stanovte si rozpočet. Ještě, než půjdete nakupovat, určete si částku, kterou chcete za školní výbavu utratit, a snažte se jí držet.