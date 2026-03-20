Stoprocentní kontrola nad výdaji
Základem je jednoduchý princip – kreditní systém. Dítě může využívat jen tolik služeb, kolik má skutečně dobito.
To znamená:
- žádné nečekané faktury na konci měsíce,
- žádné „provolané tisíce“,
- žádné drahé předplatné nad rámec kreditu.
Rodiče tak mají jistotu, že výdaje zůstávají pod kontrolou. Zároveň se dítě přirozeně učí hospodařit s omezeným rozpočtem a přemýšlet nad tím, jak kredit využije.
Internet zdarma jako bezpečnostní pojistka
Velkou výhodou je model, kdy MOBIL.CZ přidává internet zdarma ke každému dobití kreditu.
Co to znamená v praxi?
- dítě má datový balíček jako bonus,
- po vyčerpání hlavního limitu se internet úplně nevypne,
- připojení se pouze zpomalí.
Díky tomu zůstávají funkční základní aplikace jako WhatsApp, Messenger nebo sdílení polohy. Lokalizace telefonu tak funguje i po vyčerpání dat, což může být pro rodiče zásadní.
Spolehlivé pokrytí po celé republice
MOBIL.CZ využívá síť T-Mobile, která patří mezi nejkvalitnější v České republice.
To znamená, že dítě zůstane dostupné:
- ve škole
- na kroužku
- na výletě
- na letním táboře
Stabilní signál je v případě dětí jedním z klíčových faktorů bezpečnosti.
Bez závazků a složitých smluv
Další výhodou je maximální jednoduchost.
- žádná dlouhodobá smlouva
- žádné sankce za ukončení
- žádné složité vypovídání služby
Pokud zvolíte variantu eSIM, odpadá navíc i riziko ztráty nebo poškození klasické plastové karty.
Aktuální akční cena
SIM kartu od MOBIL.CZ lze nyní objednat online za akční cenu 79 Kč.
Na výběr je:
- moderní eSIM
- klasická fyzická SIM karta
Pokud hledáte první mobilní řešení pro dítě, které je bezpečné, přehledné a bez finančních rizik, může být tato varianta jednou z nejrozumnějších možností.