SIM karta za 79 Kč pro děti: Internet zdarma a plná kontrola nad výdaji

První mobil je pro dítě velký krok – a pro rodiče často velká obava. Kolik to bude stát? Nepřijde vysoká faktura? Právě proto je předplacená karta od MOBIL.CZ jedním z nejbezpečnějších řešení. Nabízí nulové riziko nečekaných výdajů, internet zdarma jako bonus a funguje bez závazků.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stoprocentní kontrola nad výdaji

Základem je jednoduchý princip – kreditní systém. Dítě může využívat jen tolik služeb, kolik má skutečně dobito.

To znamená:

  • žádné nečekané faktury na konci měsíce,
  • žádné „provolané tisíce“,
  • žádné drahé předplatné nad rámec kreditu.

Rodiče tak mají jistotu, že výdaje zůstávají pod kontrolou. Zároveň se dítě přirozeně učí hospodařit s omezeným rozpočtem a přemýšlet nad tím, jak kredit využije.

SIM karta za 79 Kč pro děti

Internet zdarma jako bezpečnostní pojistka

Velkou výhodou je model, kdy MOBIL.CZ přidává internet zdarma ke každému dobití kreditu.

Co to znamená v praxi?

  • dítě má datový balíček jako bonus,
  • po vyčerpání hlavního limitu se internet úplně nevypne,
  • připojení se pouze zpomalí.

Díky tomu zůstávají funkční základní aplikace jako WhatsApp, Messenger nebo sdílení polohy. Lokalizace telefonu tak funguje i po vyčerpání dat, což může být pro rodiče zásadní.

Spolehlivé pokrytí po celé republice

MOBIL.CZ využívá síť T-Mobile, která patří mezi nejkvalitnější v České republice.

To znamená, že dítě zůstane dostupné:

  • ve škole
  • na kroužku
  • na výletě
  • na letním táboře

Stabilní signál je v případě dětí jedním z klíčových faktorů bezpečnosti.

Bez závazků a složitých smluv

Další výhodou je maximální jednoduchost.

  • žádná dlouhodobá smlouva
  • žádné sankce za ukončení
  • žádné složité vypovídání služby

Pokud zvolíte variantu eSIM, odpadá navíc i riziko ztráty nebo poškození klasické plastové karty.

Aktuální akční cena

SIM kartu od MOBIL.CZ lze nyní objednat online za akční cenu 79 Kč.

Na výběr je:

  • moderní eSIM
  • klasická fyzická SIM karta

Pokud hledáte první mobilní řešení pro dítě, které je bezpečné, přehledné a bez finančních rizik, může být tato varianta jednou z nejrozumnějších možností.

SIM karta za 79 Kč pro děti: Internet zdarma a plná kontrola nad výdaji

