Na Slovensko brzy vstoupí nový levný řetězec ShockPrice. První prodejnu otevře v listopadu v Skalici, kde se stane součástí rozšíření obchodního centra Point. Informaci potvrdilo samotné nákupní centrum. Na nový obchod se mohou těšit i Češi. Prodejna bude ležet jen několik kilometrů od českých hranic.
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ShockPrice patří do skupiny Modivo, která provozuje také značky CCC, HalfPrice a Modivo. Řetězec funguje jako takzvaný off-price obchod. Nenabízí tedy klasický stálý sortiment, ale především značkové zboží z minulých kolekcí, nadbytečné zásoby nebo výrobky, které se nepodařilo prodat za původní cenu. Nabídka se má navíc často obměňovat.
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Zákazníci v prodejnách najdou širokou směs zboží:
- oblečení a obuv pro dospělé i děti
- spodní prádlo
- kosmetiku
- doplňky a dekorace do domácnosti
- tašky a batohy
- sezonní zboží
- sportovní produkty
- drobnou elektroniku
Řetězec už zahájil expanzi v domovském Polsku, první prodejnu otevřel ve Wałbrzychu. Slovensko se nyní zařadí mezi jeho první zahraniční trhy. Kromě něj se připravuje také na vstup do Rumunska.
V rámci své strategie přitom nechce cílit pouze na velká města a počítá i s menšími městy a retailovými lokalitami.
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