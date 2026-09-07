Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ShockPrice míří k českým hranicím. První prodejnu na Slovensku otevře ještě letos

Autor:
  11:45

Polský řetězec ShockPrice chystá expanzi na Slovensko. | Zdroj: Adrianna Szurman, walbrzych.naszemiasto.pl | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Na slovenský trh míří nový obchodní řetězec, který by mohl konkurovat řetězcům Pepco a Sinsay. Zákazníky chce nalákat na značkové zboží za nízké ceny a pravidelně obměňující se nabídku. První pobočku u českých hranic se chystá otevřít ještě letos.

Na Slovensko brzy vstoupí nový levný řetězec ShockPrice. První prodejnu otevře v listopadu v Skalici, kde se stane součástí rozšíření obchodního centra Point. Informaci potvrdilo samotné nákupní centrum. Na nový obchod se mohou těšit i Češi. Prodejna bude ležet jen několik kilometrů od českých hranic.

Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět

ShockPrice patří do skupiny Modivo, která provozuje také značky CCC, HalfPrice a Modivo. Řetězec funguje jako takzvaný off-price obchod. Nenabízí tedy klasický stálý sortiment, ale především značkové zboží z minulých kolekcí, nadbytečné zásoby nebo výrobky, které se nepodařilo prodat za původní cenu. Nabídka se má navíc často obměňovat.

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Zákazníci v prodejnách najdou širokou směs zboží:

  • oblečení a obuv pro dospělé i děti
  • spodní prádlo
  • kosmetiku
  • doplňky a dekorace do domácnosti
  • tašky a batohy
  • sezonní zboží
  • sportovní produkty
  • drobnou elektroniku

Řetězec už zahájil expanzi v domovském Polsku, první prodejnu otevřel ve Wałbrzychu. Slovensko se nyní zařadí mezi jeho první zahraniční trhy. Kromě něj se připravuje také na vstup do Rumunska.

V rámci své strategie přitom nechce cílit pouze na velká města a počítá i s menšími městy a retailovými lokalitami.

Normální zboží, nenormální ceny. Před novou drogerií v Praze stála fronta už od rána
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Versatilky a jarmilky? Vraťte se s kvízem zpátky do lavic

Začátek školního roku a prvňáčci (2. září 2024)

Kalamář v lavici, piják v sešitě, versatilka nebo voňavé pero. Některé školní pomůcky zmizely v propadlišti dějin, jiné přežily dodnes. Vzpomenete si, čím byly zvláštní a kolik stála školní výbava...

Definitivní konec Equa Bank. Raiffeisenbank už převzala všechny její účty

ilustrační snímek

Equa Bank už definitivně zmizela z českého bankovního trhu. Raiffeisenbank dokončila poslední krok integrace a od září převedla zbývající účty bývalých klientů pod tarif Chytrý účet. Pro tisíce...

WhatsApp čeká velká změna. Od října si za zprávy začne účtovat poplatky

ilustrační snímek

Už od října čeká uživatele WhatsAppu velká změna. Společnost Meta začne za některé zprávy účtovat poplatky. Novinka může ovlivnit fungování zákaznické komunikace řady firem a nepřímo se dotknout i...

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny....

Podzim má podle kalendáře čas až do 23. září? V obchodech Pepco na něj nečekali. Vyrazili jsme prozkoumat novou kolekci, kde plast ustoupil textilu, sklu a lesním motivům. Hlavním trhákem zůstávají...

Británie spustila prodej balkonových solárů, domácnosti díky nim mohou ušetřit

ilustrační snímek

Ve Velké Británii odstartoval prodej a použití solárních panelů do zásuvky. Vláda v březnu oficiálně oznámila svůj plán tyto panely povolovat, poté připravila příslušnou legislativu a bezpečnostní...

ShockPrice míří k českým hranicím. První prodejnu na Slovensku otevře ještě letos

Polský řetězec ShockPrice chystá expanzi na Slovensko. | Zdroj: Adrianna...

Na slovenský trh míří nový obchodní řetězec, který by mohl konkurovat řetězcům Pepco a Sinsay. Zákazníky chce nalákat na značkové zboží za nízké ceny a pravidelně obměňující se nabídku. První pobočku...

7. září 2026  11:45

Nástup mikrokaravanů: Obytné Mitsubishi zaparkujete v garáži a má i WC

Obytný vůz Mitsubishi Delica D:2 se může pochlubit třemi sedadly, jedním...

Cestovat sám, nezávisle a bez nutnosti řídit obří obytný vůz. Do světa kempování dorazil nový trend solo mikrokaravanů. Upravené městské vozy nabízí zvedací střechu, kuchyňku i lůžko, aniž byste s...

7. září 2026  8:30

Vrtačka pod tisícovku? Srovnali jsme hit z Lidlu s konkurencí od Alzy

ALZATOOLS Vrtačka AKU s příklepem CHD20V BatteryONE 20V | Zdroj: Alza.cz

Srovnali jsme dva nejlevnější 20V akumulátorové modely: Parkside z Lidlu a AlzaTools z Alza.cz. Dvě příklepové aku vrtačky privátních značek, obě za méně než tisíc korun. Podívejte se na rozdíly ve...

7. září 2026

Sbohem, drahý saponáte: Domácí trik za pár korun rozpustí i připečenou mastnotu

Zdroj: Canva.com

Češi hledají levnější náhrady za drahé prostředky na nádobí. Jednoduchá směs ze surovin za pár korun si poradí s mastnotou i připáleninami a může ušetřit stovky korun ročně.

6. září 2026  15:20

Raiffeisenbank spouští nový cashback, vrátí až 6 tisíc korun za nákupy

Raiffeisenbank vrátí novým klientům 10 % za potraviny. Cashback platí u 15 obchodníků

Raiffeisenbank mění systém odměn za založení účtu. Místo jednorázového bonusu vrátí novým klientům až 6 000 korun z nákupů v Lidlu, Penny či na Rohlik.cz. Maximální výhodu ale nedostane každý...

6. září 2026  11:45

Zelená kaše místo kakaa? Matcha snídaně stojí pár korun, ale může zničit spánek

ilustrační snímek

Přimíchat lžičku jemného zeleného čaje do ovesné kaše nebo jogurtu vyjde na dvě koruny za porci. Matcha sice dodá snídani lákavou barvu i živiny, pro školáky ale není pouhou alternativou kakaa....

6. září 2026  8:30

Proč má trolejbus dva dráty? Pod střechou i nad ní se skrývá chytrá technika

Metro.cz
Křížení trolejových drátů tramvajové a trolejbusové trakce

Stáhne sběrače a pokračuje dál. Moderní trolejbus zvládne část trasy na baterii, kterou si pod dráty dobíjí za jízdy. Proč ale potřebuje dva vodiče, jak se trefí do správné výhybky a co se stane,...

6. září 2026  7:34

KVÍZ: Co nesmí být v obědech pro děti? Otestujte se v kvízu

Ilustrační snímek

Kuchařky ve školní jídelně nemůžou vařit jen podle chuti. Na talíři se musí střídat maso, ryby, luštěniny i zelenina. Některé pokrmy navíc mají přesný limit, nebo jsou úplně zakázané. Otestujte se,...

vydáno 6. září 2026

Příprava do školy se prodraží. Zjišťovali jsme, kde koupit pomůcky nejlevněji

Příprava do školy se prodraží. Zjišťovali jsme, kde koupit pomůcky nejlevněji.

Nákup školních pomůcek výrazně prodraží aktovka, tvoří až 63 procent ceny výbavy. Modelový nákup vychází na 1 111 Kč, reálný účet ale bude vyšší. Prošli jsme nabídky Kauflandu, Lidlu, Globusu a...

5. září 2026  15:20

Bio revoluce v BILLE: Z Rakouska veze novinky, do prosince budou v slevě

BILLA od začátku září rozšířila svou bio privátní značku o první vlnu produktů známých z rakouských prodejen.

BILLA rozšiřuje české prodejny o novou vlnu biopotravin z Rakouska. Tříměsíční dvacetiprocentní sleva má prověřit, zda Češi slyší na dostupné bio jídlo a zda si novinky udrží zákazníky i po skončení...

5. září 2026  11:45

Od nářadí po jídlo: Vybrali jsme 12 Parkside hitů do 1 500 korun, které musíte mít

ilustrační snímek

Sítě Lidl a Kaufland zaplavila nová vlna Parkside mánie. V limitovaných edicích Fan Edition a Gold Edition se vedle zlatého nářadí objevily i koblížky nebo energy drinky. Vybrali jsme 12 hitů, které...

5. září 2026  8:30

Uveze víkendový nákup a na slunci dobíjí dojezd. Ovládne solární skútr české ulice?

Americký solární skútr Lightfoot láká na jízdu zdarma.

Uveze velký nákup, odveze dva lidi a na slunci si sám dobije až 30 kilometrů dojezdu denně. Americký solární skútr Lightfoot láká na jízdu zdarma. Má to ale háček: stojí přes 100 tisíc korun a v...

5. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×