Sezóna klíšťat je tady. Správné vytažení ochrání psa i kočku před nákazou

Pavla Žáková
  5:00
Klíšťata jsou přenašeči nebezpečných nemocí, a to nejen pro lidi, ale i pro zvířata. Nejlepší obranou proti nim je prevence. Jak to udělat, aby váš čtyřnohý přítel klíště vůbec nechytl, a když už se to stane, jak roztoče přichyceného v kůži vyndat a jak ránu ošetřit?

Od jara do podzimu kontrolujte pravidelně srst a kůži svého čtyřnohého mazlíčka. Klíšťata odstraňujte co nejdřív po přisátí. | foto: Midjourneyredakce s využitím AI, Midjourney

Obsah

Klíště je drobný parazit, který se živí krví teplokrevných živočichů. Nebezpečné je i pro člověka, protože přenáší závažná onemocnění, zejména klíšťovou encefalitidu a boreliózu. Pro zvířata, která se pohybují venku, představuje klíště vítaného a snadno dosažitelného hostitele. Jak to udělat, aby o vašeho mazlíčka klíšťata ani nezavadila?

Prevence před klíšťaty

V Česku se nejčastěji setkáváme s klíštětem obecným (Ixodes ricinus), ve vlhčích oblastech pak s pijákem lužním (Dermacentor reticulatus), jak uvádí veterinářka Zuzana Svobodová. Aktivita klíšťat se neomezuje na letní měsíce, jak se dříve tradovalo, ale začíná už v březnu a trvá do konce října, v teplých letech i později.

Co dělat, když na sobě najdete klíště. A kdy už opravdu běžet k lékaři

Nejjistějším způsobem, jak se bránit klíšťatům, je u psů a koček použití preventivní antiparazitik. To mohou být:

  • tablety,
  • kapky typu spot-on,
  • obojky,
  • pudry, spreje a další prostředky na srst.

Každý z těchto prostředků využívá jiné účinné látky nebo jejich kombinace a každý se hodí v jiné situaci.

Tablety proti klíšťatům

Většinou jde o žvýkací tablety, které mohou některým zvířatům natolik chutnat, že je sežerou bez protestů. Častěji se používají u psů, i když některé umožňují i podávání kočkám. Účinek trvá v řádu týdnů (podle zvoleného přípravku) a je stálý až do konce deklarovaného období. Zvíře po něm nijak nezapáchá, takže nemá tendenci se mýt nebo drbat, a můžete ho koupat bez rizika, že smyjete účinnou látku. Většinou tableta chrání proti více druhům parazitů, včetně blech a klíšťat.

Klíšťová encefalitida začíná jako chřipka. Následky mohou být vážné a trvalé

Spot-on

Spot-on neboli kapky vstřebatelné do kůže představují velmi oblíbený způsob prevence proti klíšťatům. Nezatěžují trávicí trakt zvířete a nemusíte se „prát“ s čtyřnohým mazlíkem, kterému nechutnají tablety. Nevýhodou je, že musíte najít místo na těle zvířete, které si nedokáže olízat – je to zpravidla nevelká část kůže za krkem, mezi lopatkami.

Spot-on proti klíšťatům a také blechám má v nabídce mnoho firem, kromě ceny se ale liší i složením. Například fipronil, který se pro prevenci před parazity používá už celá desetiletí, může mít nižší účinek, roztoči a blechy si na něj vytvořili částečnou rezistenci.

Obojky

Obojky představují nejlevnější řešení, po kterém sahá velká část chovatelů. Na druhé straně k tomu, aby opravdu fungovaly, je zvíře musí nosit nepřetržitě, tedy i doma. U koček, které se volně pohybují venku, hrozí riziko, že se kvůli obojku zaseknou třeba ve škvíře při prolézání plotem. Účinnost je sporná, někteří zákazníci ji hodnotí jako horší než u ostatních metod, na druhé straně mohou být na vině i intervaly mezi nošením.

Kočky na nás kašlou. My jsme to tušili už dávno, vědci to zjistili až teď

Spreje, pudry, šampóny

Tyto prostředky představují jednorázovou ochranu, nikoli několikatýdenní jako přípravky uvedené výše. Aplikace je jednoduchá, některým psům ale může vadit netypický zápach. Pro kočky se nepoužívají vůbec, hrozí u nich riziko olízání srsti.

Prostředky prevence proti klíšťatům u zvířat
TypVýhodyNevýhody
TabletySpolehlivé, potřebnou dávku lze snadno odměřit (např. půlením)Některým zvířatům nemusí chutnat.
Spot-onSnadná aplikaceZvíře nesmíte vykoupat, místo aplikace musí být chráněno.
ObojekCenová dostupnostNutnost nepřetržitého nošení, nižší účinnost
Sprej, pudr aj.Velmi snadné použitíJednorázová ochrana, některá zvířata nesnesou.

Jak odstranit přisáté klíště?

Co dělat, když jste si na prevenci vzpomněli pozdě, nebo váš čtyřnohý mazlíček přinesl klíště navzdory všem opatřením? Postupujete rychle, ale s rozmyslem.

Klíště je třeba z kůže odstranit, nepouštějte se ale do tohoto úkolu holýma rukama – myslete i na své zdraví. K odstranění klíštěte použijte speciální pinzetu, kartu se zářezem proti klíšťatům, kterou koupíte v lékárnách, kleštičky na klíšťata nebo speciální háčky pro vyndavání parazitů. Můžete i improvizovat, například s pomocí dvou zápalek. Hlavní je vyhnout se přímému kontaktu s klíštětem, nerozmáčknout ho a odstranit ho celé, bez utržení či uskřípnutí hlavičky.

Pokud berete psa na procházky do přírody nebo s sebou na houby, má smysl chránit ho před klíšťaty například obojky s repelentními účinky.

Existují i spreje, které můžete na klíště aplikovat předtím, než se do boje s ním pustíte. Mohou to být různé dezinfekční kapaliny, ale vyrábí se i spreje, po kterých klíště zmrzne. Naopak oleje či masti se nedoporučují – hrozí po nich, že parazit vyzvrátí infikovaný obsah střev do rány.

Při samotném odstraňování klíštěte postupujte následovně:

  • Uchopte zvíře tak, abyste se k místu přisátí parazita dobře dostali a zvíře vydrželo v klidu. Někdy je k tomu nutná asistence druhého člověka.
  • Rozhrňte srst tak, abyste na klíště dobře viděli a mohli ho uchopit nástrojem.
  • Použijte některý z prostředků zmíněných výše. Pokud se rozhodnete vytáhnout klíště rukou, i když se to nedoporučuje, vezměte si gumové rukavice.
  • Klíště uchopte těsně za přisátou částí a začněte ho vytahovat. Kombinujte tah s jemnými pohyby do stran. Nikdy neškubejte, hrozí roztrhnutí klíštěte.
  • Klíštětem neotáčejte a nesnažte si usnadnit práci ucvaknutím hlavičky. Někdy to chce dost trpělivosti.
  • Odstraněné klíště zničte – třeba spláchnutím do WC. Nepokoušejte se ho rozmáčknout, ať se nevystavíte riziku nemoci v případě, že by bylo nakažené.
  • Ranku lehce vydezinfikujte prostředkem vhodným pro zvířata. Pokud se vám nepodařilo vytáhnout ven klíště i s kusadly, už se o to nepokoušejte.

Na klíště nikdy nesahejte holou rukou a nesnažte se ho po vyndání rozmáčknout.

Co dělat po vytažení klíštěte?

Místo přisátí kontrolujte i nadále. Pokud v kůži přece jen zůstala část sacího ústrojí klíštěte, riziko infekce už nehrozí, ale ranka se může zanítit. „Většinou si s vypuzením ústního ústrojí klíštěte kůže poradí sama. Nesnažte se však zbytek těla klíštěte odstranit vrtáním v kůži,“ radí web lékárenského řetězce.

Když je nám ouvej, kočky fungují jako naše zrcadlo. Vycítí i rakovinu, popisují vědci

Všímejte si také varovných signálů. „Sledujte kůži – pokud se objeví zarudnutí, otok nebo dané místo psa svědí, konzultujte to s veterinářem,“ nabádá Veterinární centrum. Nemoci z klíšťat mají většinou delší inkubační dobu až v řádech několika týdnů. Pokud byste v té době zaznamenali změny v chování zvířete, konzultujte je s odborníkem a uveďte, kdy mělo klíště.

Po odstranění klíštěte nezapomeňte také jak na důkladné omytí svých rukou, tak na očistu použitých nástrojů: vydezinfikujte je, ať je máte připravené pro příště. A nepodceňujte prevenci, její zanedbání vás může stát nemalé náklady na léčbu nemocí.

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

Sezóna klíšťat je tady. Správné vytažení ochrání psa i kočku před nákazou

Ilustrační obrázek

Klíšťata jsou přenašeči nebezpečných nemocí, a to nejen pro lidi, ale i pro zvířata. Nejlepší obranou proti nim je prevence. Jak to udělat, aby váš čtyřnohý přítel klíště vůbec nechytl, a když už se...

17. dubna 2026

Smrdí, kouří a ničí se. Těchto 5 chyb vás může stát tisíce za nové spotřebiče

Je opravářem, elektrikářem, řemeslníkem i instalatérem v jednom. Je hodinovým...

Stačí pár špatných návyků při údržbě a vaše oblíbené domácí spotřebiče začnou zapáchat, přehřívat se nebo úplně odejdou. Nejhorší na tom je, že většina lidí si škodu způsobí sama - při běžném...

16. dubna 2026  15:20

Velký souboj sekaček: Víme, která vám ušetří tisíce a se kterou se na zahradě nezničíte

Sekačka G 48 TK Comfort A

Trávník patří k největším chloubám zahrady. Aby však rostl, musíte mu věnovat dostatek péče, která může být bez správně vybrané sekačky hotovým peklem. Nabídka sekaček je dnes naštěstí širší než kdy...

16. dubna 2026  11:45

Flora Olomouc 2026: program a vstupné. Co přinese jarní etapa veletrhu

Zahájení výstavy Flora Olomouc

Největší svátek květin v Česku se vrací. Jarní etapa Flora Olomouc 2026 se uskuteční v druhé polovině dubna v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Návštěvníky čeká tradičně pestrá přehlídka květin,...

16. dubna 2026  8:30

Startuje Burger Street Festival 2026. Podívejte se, kdy dorazí do vašeho města

Spojení dvou největších událostí Burgerfest a Burger Street Festival naleznou...

Největší festival burgerů se vrací. Letošní sezona slibuje osvědčenou klasiku, festival přitom zavítá do více než dvaceti měst po celé republice. Pokud milujete vůni grilovaného masa, nadýchané bulky...

16. dubna 2026

Bezpečná elektrokoloběžka za dobrou cenu. Poradíme, na co se při nákupu dívat

Komerční sdělení
koloběžky

Elektrokoloběžky se stávají běžným dopravním prostředkem, který pomáhá šetřit čas, peníze i životní prostředí. S rostoucím zájmem ale přichází i logická otázka: může být elektrokoloběžka skutečně...

16. dubna 2026

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

15. dubna 2026  18:25

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

15. dubna 2026  15:20

Vyhazujete jídlo z akce do koše? Mikrotenový sáček je zabiják čerstvosti, zkuste tento trik

Řezník František Kšána starší hodnotil balíčkované maso.

Průměrná česká domácnost vyhodí ročně desítky kilogramů potravin a s nimi i tisíce korun. Kvůli špatnému skladování končí potraviny v koši úplně zbytečně. Přitom existuje jednoduchý způsob, kterým...

15. dubna 2026  11:45

Biohacking pro zdravé oči: Vyzkoušejte oční gymnastiku a nezapomeňte na mrkev

Ilustrační fotografie

Přestože žijeme v digitální době, náš zrak není nastavený na dlouhodobé zírání do obrazovek. Modré světlo a fixní pohled na displeje oči přetěžují více, než si připouštíme. Naštěstí existují pomůcky...

15. dubna 2026  8:30

Kuřecí pod stovku, pivo za 9 korun. Nejlepší akce v Kauflandu, Tescu i Lidlu

Ilustrační snímek

Po období svátečního hodování bychom měli svůj jídelníček odlehčit a zaměřit se na zdravější stravu. Vyplatí se sáhnout po bílkovinách, zapomínat by se však nemělo ani na vlákninu. Naštěstí tento...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

