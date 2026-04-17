Obsah
Klíště je drobný parazit, který se živí krví teplokrevných živočichů. Nebezpečné je i pro člověka, protože přenáší závažná onemocnění, zejména klíšťovou encefalitidu a boreliózu. Pro zvířata, která se pohybují venku, představuje klíště vítaného a snadno dosažitelného hostitele. Jak to udělat, aby o vašeho mazlíčka klíšťata ani nezavadila?
Prevence před klíšťaty
V Česku se nejčastěji setkáváme s klíštětem obecným (Ixodes ricinus), ve vlhčích oblastech pak s pijákem lužním (Dermacentor reticulatus), jak uvádí veterinářka Zuzana Svobodová. Aktivita klíšťat se neomezuje na letní měsíce, jak se dříve tradovalo, ale začíná už v březnu a trvá do konce října, v teplých letech i později.
|
Nejjistějším způsobem, jak se bránit klíšťatům, je u psů a koček použití preventivní antiparazitik. To mohou být:
- tablety,
- kapky typu spot-on,
- obojky,
- pudry, spreje a další prostředky na srst.
Každý z těchto prostředků využívá jiné účinné látky nebo jejich kombinace a každý se hodí v jiné situaci.
Tablety proti klíšťatům
Většinou jde o žvýkací tablety, které mohou některým zvířatům natolik chutnat, že je sežerou bez protestů. Častěji se používají u psů, i když některé umožňují i podávání kočkám. Účinek trvá v řádu týdnů (podle zvoleného přípravku) a je stálý až do konce deklarovaného období. Zvíře po něm nijak nezapáchá, takže nemá tendenci se mýt nebo drbat, a můžete ho koupat bez rizika, že smyjete účinnou látku. Většinou tableta chrání proti více druhům parazitů, včetně blech a klíšťat.
|
Spot-on
Spot-on neboli kapky vstřebatelné do kůže představují velmi oblíbený způsob prevence proti klíšťatům. Nezatěžují trávicí trakt zvířete a nemusíte se „prát“ s čtyřnohým mazlíkem, kterému nechutnají tablety. Nevýhodou je, že musíte najít místo na těle zvířete, které si nedokáže olízat – je to zpravidla nevelká část kůže za krkem, mezi lopatkami.
Spot-on proti klíšťatům a také blechám má v nabídce mnoho firem, kromě ceny se ale liší i složením. Například fipronil, který se pro prevenci před parazity používá už celá desetiletí, může mít nižší účinek, roztoči a blechy si na něj vytvořili částečnou rezistenci.
Obojky
Obojky představují nejlevnější řešení, po kterém sahá velká část chovatelů. Na druhé straně k tomu, aby opravdu fungovaly, je zvíře musí nosit nepřetržitě, tedy i doma. U koček, které se volně pohybují venku, hrozí riziko, že se kvůli obojku zaseknou třeba ve škvíře při prolézání plotem. Účinnost je sporná, někteří zákazníci ji hodnotí jako horší než u ostatních metod, na druhé straně mohou být na vině i intervaly mezi nošením.
|
Spreje, pudry, šampóny
Tyto prostředky představují jednorázovou ochranu, nikoli několikatýdenní jako přípravky uvedené výše. Aplikace je jednoduchá, některým psům ale může vadit netypický zápach. Pro kočky se nepoužívají vůbec, hrozí u nich riziko olízání srsti.
|Typ
|Výhody
|Nevýhody
|Tablety
|Spolehlivé, potřebnou dávku lze snadno odměřit (např. půlením)
|Některým zvířatům nemusí chutnat.
|Spot-on
|Snadná aplikace
|Zvíře nesmíte vykoupat, místo aplikace musí být chráněno.
|Obojek
|Cenová dostupnost
|Nutnost nepřetržitého nošení, nižší účinnost
|Sprej, pudr aj.
|Velmi snadné použití
|Jednorázová ochrana, některá zvířata nesnesou.
Jak odstranit přisáté klíště?
Co dělat, když jste si na prevenci vzpomněli pozdě, nebo váš čtyřnohý mazlíček přinesl klíště navzdory všem opatřením? Postupujete rychle, ale s rozmyslem.
Klíště je třeba z kůže odstranit, nepouštějte se ale do tohoto úkolu holýma rukama – myslete i na své zdraví. K odstranění klíštěte použijte speciální pinzetu, kartu se zářezem proti klíšťatům, kterou koupíte v lékárnách, kleštičky na klíšťata nebo speciální háčky pro vyndavání parazitů. Můžete i improvizovat, například s pomocí dvou zápalek. Hlavní je vyhnout se přímému kontaktu s klíštětem, nerozmáčknout ho a odstranit ho celé, bez utržení či uskřípnutí hlavičky.
Existují i spreje, které můžete na klíště aplikovat předtím, než se do boje s ním pustíte. Mohou to být různé dezinfekční kapaliny, ale vyrábí se i spreje, po kterých klíště zmrzne. Naopak oleje či masti se nedoporučují – hrozí po nich, že parazit vyzvrátí infikovaný obsah střev do rány.
Při samotném odstraňování klíštěte postupujte následovně:
- Uchopte zvíře tak, abyste se k místu přisátí parazita dobře dostali a zvíře vydrželo v klidu. Někdy je k tomu nutná asistence druhého člověka.
- Rozhrňte srst tak, abyste na klíště dobře viděli a mohli ho uchopit nástrojem.
- Použijte některý z prostředků zmíněných výše. Pokud se rozhodnete vytáhnout klíště rukou, i když se to nedoporučuje, vezměte si gumové rukavice.
- Klíště uchopte těsně za přisátou částí a začněte ho vytahovat. Kombinujte tah s jemnými pohyby do stran. Nikdy neškubejte, hrozí roztrhnutí klíštěte.
- Klíštětem neotáčejte a nesnažte si usnadnit práci ucvaknutím hlavičky. Někdy to chce dost trpělivosti.
- Odstraněné klíště zničte – třeba spláchnutím do WC. Nepokoušejte se ho rozmáčknout, ať se nevystavíte riziku nemoci v případě, že by bylo nakažené.
- Ranku lehce vydezinfikujte prostředkem vhodným pro zvířata. Pokud se vám nepodařilo vytáhnout ven klíště i s kusadly, už se o to nepokoušejte.
Co dělat po vytažení klíštěte?
Místo přisátí kontrolujte i nadále. Pokud v kůži přece jen zůstala část sacího ústrojí klíštěte, riziko infekce už nehrozí, ale ranka se může zanítit. „Většinou si s vypuzením ústního ústrojí klíštěte kůže poradí sama. Nesnažte se však zbytek těla klíštěte odstranit vrtáním v kůži,“ radí web lékárenského řetězce.
|
Všímejte si také varovných signálů. „Sledujte kůži – pokud se objeví zarudnutí, otok nebo dané místo psa svědí, konzultujte to s veterinářem,“ nabádá Veterinární centrum. Nemoci z klíšťat mají většinou delší inkubační dobu až v řádech několika týdnů. Pokud byste v té době zaznamenali změny v chování zvířete, konzultujte je s odborníkem a uveďte, kdy mělo klíště.
Po odstranění klíštěte nezapomeňte také jak na důkladné omytí svých rukou, tak na očistu použitých nástrojů: vydezinfikujte je, ať je máte připravené pro příště. A nepodceňujte prevenci, její zanedbání vás může stát nemalé náklady na léčbu nemocí.