Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí. Kvalitní substrát poznáte po stisku

Levný pytel hlíny vám může na první pohled ušetřit desítky korun. Ve skutečnosti však často rozhoduje o tom, jestli rostliny porostou, nebo začnou chřadnout. Rozdíly mezi substráty totiž nejsou vidět na první pohled. Skrývají se ve složení, struktuře i kvalitě zpracování.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Čemu byste dali přednost? Pytlu hlíny za třicet, nebo za sto padesát korun? Většina z nás tomu levnějšímu. Ironií je, že právě to nejlevnější řešení se může nejvíce prodražit.

Zatímco kvalitní směs pomáhá sazenicím dobře zakořenit a růst, s nekvalitní směsí mohou chřadnout, v tom horším případě i uhynout. O kvalitě substrátu rozhoduje složení, struktura a množství živin, tedy věci, které sice nejdou na první pohled vidět, ale můžete je alespoň částečně odhalit už v obchodě.

Obsah

Šetřit na univerzálním substrátu se nevyplácí

První, na co byste si měli dát při koupi substrátu pozor, je jeho využití. Každá rostlina má totiž odlišné nároky. Pokojové květiny potřebují lehkou a vzdušnou strukturu, zelenina více živin, borůvky zase kyselé prostředí.

Ano, existují i univerzální substráty, které se dají použít prakticky na všechno. Spíše než dobrou volbou však bývají levnějším kompromisem, který má vyhovět všem, ale ve výsledku nevyhovuje nikomu.

Proč se univerzál v dlouhodobém měřítku nevyplatí? Hlavním problémem bývá nestálost struktury. Výrobci levných univerzálních směsí často využívají jemně mletou černou rašelinu bez hrubších částic.

Již po několika měsících v květináči substrát sedne, zhutní a vytvoří neprodyšný obal, kvůli kterému pak kořeny nemohou dýchat a začnou hnít. Pokud substrát jednou úplně vyschne a ztvrdne na kámen. Jakmile pak rostlinu zalijete, voda se nevsákne, ale pouze steče po vnitřních stěnách květináče pryč, zatímco střed s kořeny zůstane suchý.

Mnoho pěstitelů netuší, co dělá špatně. Jarní péče o muškáty má pravidla

Živiny v těchto směsích navíc bývají zastoupeny pouze v základní formě, která se rychle vyplaví. Rostlina pak brzy začne vykazovat známky podvýživy, pokud nezačnete okamžitě s intenzivním hnojením.

Nízká cena univerzálních substrátů je často vykoupena nižšími nároky na čistotu při výrobě. Není výjimkou, že v pytli najdete nerozložené zbytky větví, kusy plastů nebo zárodky plevelů a škůdců.

Místo nákupu jednoho obřího balení univerzálu se proto vyplatí investovat do specializovaných substrátů, nebo si vytvořit vlastní mix. Přidáním trochy perlitu, borové kůry nebo kokosového vlákna i z průměrné zeminy vytvoříte prostředí, ve kterém vaše rostliny nebudou jen přežívat, ale skutečně porostou.

Dívejte se na složení

Úplným základem je podívat se na složení. Kvalitní substrát se skládá z bílé a černé rašeliny. Bílá rašelina dodává lehkost a vzduch, černá lépe drží stabilitu a živiny. Tuto směs pak doplňuje vyzrálý kompost a humus, které do půdy vrací život.

Co by měl obsahovat kvalitní substrát?

  • perlit nebo písek
  • kokosová vlákna a jemnou kůru
  • smáčedla

Levnější směsi často obsahují méně těchto složek, případně pracují s méně kvalitním materiálem. Z tohoto důvodu pak nedokážou držet vodu a potřebné živiny. Rostliny tedy sice vyklíčí, ale jejich růst se brzy zastaví.

Pozornost byste měli věnovat i informacím o hnojivu. Mnohé substráty obsahují pouze minimální „startovací“ dávku, která vyprchá po 2 až 3 týdnech. Prémiové směsi naopak nabízejí pozvolna se uvolňující živiny, které rostlinu vyživují až po dobu několika měsíců.

Pokud sáhnete po levnější variantě, počítejte s tím, že do nákupního košíku budete muset velmi brzy přidat i tekuté hnojivo. Ve výsledku se vám tak úspora značně prodraží.

Vlastní substrát máte na rozdíl od těch kupovaných pod kontrolou.

TIP Kvalitní substrát poznáte po stisku

Jak poznat kvalitní substrát? Stačí ho vzít do ruky a lehce zmáčknout. Pak už se jen stačí řídit tímto návodem:

  1. Pokud se rozpadne, jde o kvalitní směs.
  2. Pokud drží pohromadě, jde o nekvalitní směs.

Kvalitní směs je drobivá a po stisku se rozpadne, nekvalitní směs naopak drží pohromadě v těžké, mazlavé hroudě.

Za stejný substrát i dvojnásobek

A jak je to s cenou? Nejlevnější substráty seženete kolem 1,60 korun za litr. Specializované substráty se s cenou dostávají i na více než dvojnásobek. Na druhou stranu, vyšší cena je často vykompenzovaná kvalitnějším složením i delší výdrží živin.

ProduktObchodObjemCenaCena za litr
Mulčovací kůraPenny50 l79,90 Kč1,60 Kč/l
Univerzální substrátPenny20 l32,90 Kč1,65 Kč/l
Zahradnický substrátGlobus60 l114,90 Kč1,92 Kč/l
Substrát na pelargoniePenny50 l129,90 Kč2,60 Kč/l
Substrát na borůvky/brusinkyPenny40 l149,90 Kč3,75 Kč/l
Hoštický substrát pro trávníkyGlobus40 l149,90 Kč3,75 Kč/l
Univerzální substrátAlbert20 l79,90 Kč4,00 Kč/l

Levné privátní značky ze supermarketů však mívají jednu nevýhodu, a to tu, že jejich složení není vždy konzistentní. Výrobce se může měnit podle aktuální ceny surovin a jeden pytel tak může být výrazně jiný než ten, který jste si koupili minule.

Rozumným kompromisem jsou zavedené české značky, například Agro CS, Forestina nebo Rašelina Soběslav. Tyto substráty pracují s kvalitní tříděnou rašelinou a drží si stabilní složení. Například hoštické směsi jsou dlouhodobě oblíbené díky přídavku organických složek, jako je koňský hnůj nebo guáno, které zajišťují přirozený přísun živin.

Pro náročnější pěstování, zejména u pokojových rostlin, se pak vyplatí sáhnout po prémiových substrátech, které nabízejí směsi s vyšším podílem perlitu, kokosového vlákna a speciálních smáčedel. Ty pomáhají udržet substrát dlouhodobě vzdušný a rovnoměrně vlhký.

21. dubna 2026  15:20

