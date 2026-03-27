Džíny patří mezi nejčastěji kupované kusy oblečení. Přesto většina lidí při výběru sleduje hlavně střih, barvu a cenu. Pokud se ale chcete vyhnout modelům, které se vytahají nebo prodřou už po několika měsících, vyplatí se znát několik základních pojmů. Selvedge, dry denim nebo gramáž látky totiž často prozradí o kvalitě materiálu víc než samotná značka.
Selvedge: proč je okraj důležitý
Selvedge označuje pevně utkaný okraj látky, který se nerozpadá. Typicky ho poznáte podle úzkého proužku na vnitřní straně nohavic, který se objeví při jejich vyhrnutí. Tento okraj bývá často označen barevnou linkou, typicky červenou nebo modrou.
Proč se vyplatí:
- Džíny drží tvar a nevytahují se.
- Postupem času získávají unikátní vzhled podle toho, jak je nosíte.
- Mají vyšší odolnost proti třepení.
- Často používají kvalitnější bavlnu a preciznější zpracování.
Nevýhodou je vyšší cena. Selvedge džínovina se tká na starších úzkých tkalcovských strojích, které pracují pomaleji. Výroba je proto nákladnější a džíny se obvykle prodávají za vyšší cenu.
Dry denim: tvrdý, ale osobitý
Dry denim znamená, že džíny nebyly předem vyprány ani chemicky ošetřeny. Látka je tedy tvrdší, tmavší a časem se přirozeně přizpůsobí postavě.
Typické vlastnosti:
- Na začátku je materiál tuhý.
- Postupně změkne nošením.
- Vytváří unikátní vyšisování podle pohybu a způsobu nošení.
Proto mají dva lidé se stejnými džínami po roce nošení úplně jiný vzhled kalhot.
Praktická rada:
Dry denim může být zpočátku nepoddajný. Neperte ho hned. První týdny se doporučuje jen nošení, aby se látka přizpůsobila. Odměnou je džínovina, která získá jedinečný vzhled.
Džíny vládnou módě po staletí. Pohrajte si se střihy
Gramáž: kolik váží vaše džíny
Gramáž denimu se uvádí v uncích (oz). Čím vyšší číslo, tím je látka silnější a odolnější.
|Gramáž džínoviny
|Vlastnosti
|8–11 oz
|Lehká džínovina, spíše letní modely
|12–14 oz
|Univerzální gramáž pro běžné nošení
|15–18 oz
|Silnější a odolné džíny
|nad 18 oz
|Velmi těžká džínovina, často pro nadšence
Pro většinu lidí je ideální gramáž kolem 12 až 14 oz, která nabízí dobrý kompromis mezi pohodlím a životností.
Stretch denim: pohodlí díky elastanu
Velká část džínů dnes obsahuje malé množství elastanu (spandexu). Označení stretch denim znamená, že se látka dokáže mírně natáhnout.
Výhody:
- Větší pohodlí při pohybu.
- Lepší přizpůsobení postavě.
Nevýhodou může být o něco kratší životnost. Elastická vlákna se časem unavují a kalhoty se mohou vytahovat.
Sanforized denim: proč se džíny nesrazí
Sanforizace je proces, při kterém se látka ještě před výrobou kalhot mechanicky předsráží. Díky tomu se džíny po prvním praní výrazně nezmenší.
Pokud džínovina sanforizací neprošla, může se po prvním praní srazit až o několik procent. U některých modelů proto výrobci doporučují koupit o něco větší velikost.
Na co se při nákupu džínů zaměřit
Při výběru kvalitních džínů se vyplatí sledovat několik základních parametrů:
- gramáž džínoviny (ideálně kolem 12–14 oz)
- složení materiálu a podíl elastanu
- způsob tkaní (například selvedge)
- informace o úpravě látky (dry denim nebo sanforizace)
Kvalitní džíny mohou vydržet roky
Pokud chcete, aby vám džíny vydržely roky, vyplatí se sledovat víc než jen značku nebo cenu. Gramáž džínoviny, způsob tkaní i úprava látky často napoví, jak kvalitní kalhoty skutečně kupujete.
Velkou roli hraje nejen materiál, ale také způsob praní. Odborníci doporučují prát džíny méně často, na nižší teplotu a naruby. Díky tomu si džínovina déle zachová barvu, pevnost i svůj charakteristický vzhled.