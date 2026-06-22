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Sekačky Parkside: které modely koupit a kterým se raději vyhnout

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Nářadí Parkside si získalo nespočet zákazníků. V Lidlu, a nově i v Kauflandu, ho seženete za pár kaček, navíc si ho můžete koupit i online. Ne každý produkt této značky se však vyplatí koupit. Zákazníci si v recenzích stěžují především na sekačky, které údajně neodpovídají popisu a rychle se zničí.
Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v...

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v akci 12 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v...
Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1 - běžná cena 6 999 Kč, v...
Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1 - běžná cena 6 999 Kč, v...
Elektrická strunová sekačka PRT 300 C3 - běžná cena 499,90 Kč. | Zdroj: lidl.cz
12 fotografií

Stejně jako u každého produktu, i u produktů značky Parkside se vyplatí nejprve přečíst recenze těch, kteří si už zboží zakoupili. Zatímco spousta produktů se může chlubit téměř pěti hvězdičkovým hodnocením, narazíte i na mnoho takových, které stěží dosáhnou na tři hvězdičky.

Zdaleka největší rozdíl najdeme u Parkside sekaček. Které patří mezi nejlépe hodnocené sekačky z Lidlu a kterým byste se měli raději vyhnout?

Obsah

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v akci 12 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz
Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v akci 12 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz
Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1 - běžná cena 6 999 Kč, v akci 4 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz
Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1 - běžná cena 6 999 Kč, v akci 4 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz
12 fotografií

Nejhůře hodnocené sekačky Parkside

Překvapivě nejhůře v recenzích dopadly tyto tři sekačky:

  • Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free
  • Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1
  • Elektrická strunová sekačka PRT 300 C3

Zajímavostí je, že se však zdaleka nejedná jen o ty nejlevnější typy. Nepěkné hodnocení si totiž odnesla i robotická sekačka v akci za třináct tisíc, která se běžně prodává za sedmnáct tisíc korun.

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1. Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free

Robotická sekačka Parkside Performance PPAMR 1250 A1 patří mezi nejpokročilejší modely značky. A paradoxně patří i mezi tři nejhůře hodnocené produkty Parkside. „I přes kameru a odpružený nárazník do všeho naráží,“ stěžuje si jedna ze zákaznic.

Druhá ji pro změnu porovnává se starším modelem: „Je to velká tragédie. Za ty peníze to vůbec nestojí. Nejhorší výrobek od jinak docela dobré značky. Nedokáže sama zaparkovat, když je málo světla, i když si svítí. Nedokáže se vyhnout překážkám dle popisu. Nedokáže přejet cestu, jen to, co je zelené. Pětkrát do půl hodiny jsem u ní a jen asi dvakrát mi to řekne přes aplikaci. V aplikaci není ani mapa. Jediné plus je design.“

Většina zákazníků se shoduje, že je sekačka vhodná pouze pro jednoduchou obdelníkovou zahradu. „Pokud máte zahradu členitou, nedoporučuji. Sekačka neustále bloudí, zasekává se, hlásí, že je vyvrácená. Neustále ji lovím z keřů nebo zůstává stát na mírném svahu. Ještě se mi nepodařilo, aby jeden celý den sekala bez mého zásahu,“ stýská si další ze zákazníků.

Robotická sekačka na trávu PPAMR 1250 A1 Smart & Free - běžná cena 16 999 Kč, v akci 12 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz

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2. Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1

Parkside PBRMT 51 A1 zaujme netradiční tříkolovou konstrukcí, která má usnadnit manévrování kolem stromů, záhonů nebo dalších překážek na zahradě. Přední kolo je otočné a můžete ho zajistit pro stabilnější pohyb na svahu nebo při sečení dlouhých rovných úseků.

Tato sekačka obstála u zákazníků ještě hůř. „Vybral jsem si ji pro její snadnou ovladatelnost. Ale hned po prvním sekání se z ničeho nic zastavila a nemohl jsem ji nastartovat. Čím déle s ní pracujete, tím častěji se zastaví a nenastartuje. Nedoporučuji,“ popisuje jeden ze zákazníků.

Některým dokonce vadí i ono vychvalované třetí kolo. Podle jedné recenze „brání sekačce dosáhnout i do největších rohů. Bez pohonu je sekačka těžká a těžkopádná. Žací nůž je katastrofa, už třikrát jsem ho brousil a trávu nemilosrdně drtí. Nedoporučuji!“.

Benzínová tříkolová sekačka na trávu Trike PBRMT 51 A1 - běžná cena 6 999 Kč, v akci 4 999 Kč. | Zdroj: lidl.cz

3. Elektrická strunová sekačka PRT 300 C3

Vůbec nejhůře hodnoceným produktem značky Parkside se pak stala elektrická strunová sekačka za 499,90 korun. Ta si z recenzí odnesla pouze 2,3 z celkem 5 hvězdiček.

„Systém, který má automaticky odvíjet drát přitlačením k podlaze, vůbec nefunguje,“ stěžuje si jeden ze zákazníků. Podle dalšího je drátěná hlavice bezcenná a při prodlužování drátu ji musíte rozebrat.

Vícero zákazníků si stěžuje, že sekačka funguje jen krátce a není vhodná na opakované použití. Někteří se dokonce setkali s tím, že jim nefungovala vůbec. „Po zapnutí se okamžitě vypne,“ upřesňuje jeden ze zákazníků. Většina se každopádně shodla, že stroj fungoval zhruba deset minut, než došlo k poškození řetězovému drátu.

Elektrická strunová sekačka PRT 300 C3 - běžná cena 499,90 Kč. | Zdroj: lidl.cz

TOP 3 Nejlépe hodnocené sekačky Parkside

I přes pár slabších kousků však Parkside stále nabízí spoustu sekaček, na které nedají dopustit lidé z různých koutů Evropy. Za zmínku stojí:

  • Smart robotická sekačka PAMRS 1000 A1
  • Aku strunová sekačka PRTA 20-Li D3
  • Aku sekačka na trávu PARM 41 A1

Všechny výše zmíněné sekačky si v hodnocení zákazníků vysloužily více než 4 z celkem 5 hvězdiček. U všech sekaček navíc najdete více než 200 recenzí, u strunové dokonce více než 1 300.

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1. Smart robotická sekačka PAMRS 1000 A1

Tato robotická sekačka si nezískala čtyři hvězdičky jen tak pro nic. Můžete ji ovládat přes mobilní aplikaci pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth, navíc si můžete nastavit až pět samostatných zón sečení.

Sekačka je vhodná pro zahrady o rozloze až 1 000 metrů čtverečních, zvládne svahy se sklonem až 25 stupňů a když začne pršet, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice. Díky bezkartáčovému motoru vydrží déle a nemusíte o ni nijak zvlášť pečovat. Součástí balení je také 200 metrů ohraničujícího drátu a nabíjecí stanice.

Smart robotická sekačka PAMRS 1000 A1 - běžná cena 9 999,90 Kč. | Zdroj: lidl.cz

2. Aku strunová sekačka PRTA 20-Li D3

4,5 hvězdiček z více než 1 300 recenzí si získala aku strunová sekačka. Sekačka je vybavena dvojitou strunou s automatickým odvíjením, otočnou hlavou o 180 stupňů a distančním kolečkem pro přesné sečení podél obrubníků. Výhodou je také teleskopická násada, kterou si můžete nastavit podle potřeby či ochranný oblouk, který chrání rostliny.

Nově i v Kauflandu

Parkside produkty byly až donedávna předností Lidlu. Nově je však nakoupíte také v prodejnách Kaufland.

Sekačka je navíc extrémně lehká. Váží totiž jen 1,8 kilogramů. Za 749,90 korun k ní sice nedostanete akumulátor ani nabíječku, obojí si však můžete dokoupit. Model je kompatibilní se všemi akumulátory série PARKSIDE X 20 V Team. Sekačka vydrží pracovat 38 minut.

Aku strunová sekačka PRTA 20-Li D3 - běžná cena 749,90 Kč. | Zdroj: lidl.cz

3. Aku sekačka na trávu PARM 41 A1

Aku sekačku na trávu PARM 41 A1 za pouhých 2 699 korun doporučuje 95 procent zákazníků. Sekačka si v recenzích získala 4,6 z 5 hvězdiček.

Aku sekačka z plastu a oceli zvládne posekat zahradu o rozloze až 800 metrů čtverečních. Trávu sbírá do sběrného koše s ukazatelem naplnění o objemu 50 litrů, při vyšší zátěži automaticky zvýší výkon. Upravit si navíc můžete jak výšku sečení, tak i úrovně otáček. V základní výbavě nechybí ani funkce mulčování.

Aku sekačka na trávu PARM 41 A1 - běžná cena 2 699 Kč. | Zdroj: lidl.cz

Zkušenosti se mohou lišit

Hodnocení zákazníků jsou samozřejmě do velké míry ryze subjektivní a nemusí odpovídat zkušenostem ostatních. Velkou roli hraje třeba velikost zahrady, členitost terénu nebo způsob, jakým sekačku používáte. Přesto byste si je vždy měli před koupí přečíst. Mohou vám totiž pomoci s výběrem, nebo varovat před často opakujícím se problémem.

Zatímco některé sekačky Parkside bojují s poruchami, navigací nebo kvalitou zpracování, jiné si získaly vysoké hodnocení díky spolehlivosti, jednoduchému ovládání a příznivé ceně.

Jaké zkušenosti máte se sekačkami Parkside vy?

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