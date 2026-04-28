Zastavit, natankovat a rychle sníst cokoliv, co alespoň vzdáleně připomíná jídlo. Tak vypadal standard pro většinu řidičů po desítky let. Jedna z největších sítí čerpacích stanic v Česku se však rozhodla tento stereotyp jednou pro vždy rozbít.
Do svých kuchyní v konceptu Stop Cafe pozvala tvář, kterou známe z televizních obrazovek i z projektu zaměřeného na vaření kdekoli v terénu. Známý šéfkuchař, který proslul svou energií a poctivostí, se rozhodl dokázat, že i „rychlovka do ruky“ může mít úroveň špičkové restaurace.
„Mám rád jídlo, které je poctivé a dává smysl v prostředí, kde vzniká. Chtěli jsme společně vytvořit jídla, která bych si na benzínce sám rád dal: kvalitní, nápaditá a vhodná i pro lidi, kteří jedí v pohybu,“ vysvětluje Roman Staša, autor nového menu, proč se spojil právě s ORLEN.
Hot dog s kabanosem i trhané vepřové
Na co konkrétního ORLEN řidiče láká? Rozhodně ne na klasiku s kečupem. V nabídce se objevily hned dvě novinky, které sází na neotřelé kombinace a kvalitní suroviny.
Těšit se můžete například na Mistrovský hot dog s mega kabanosem. Základem je grilovaná houska, do které se místo klasického párku vkládá kabanos, který tvoří dominantní chuť celého jídla. Kabanos pak doplňuje kombinace medovohořčičné majonézy a směsi cibulek s chilli. Porce má zhruba 210 gramů a cenově se pohybuje kolem 99 korun.
Druhou variantou je Vepřový hoisin burger s trhaným masem. Maso je doplněné křupavou cibulkou a marinovanou okurkou v teriyaki. Tato kombinace má působit výrazněji a komplexněji než klasické burgery, na které jsme zvyklí z rychlého občerstvení. Porce je o něco větší než u hot dogu a vychází na 149 korun.
Luxusní jídlo pro lidi v pohybu
Novinky, pod kterými je podepsán oblíbený kuchař Roman Staša, jsou již nyní dostupné na vybraných stanicích po celé republice.
Obě přitom spojuje důraz na výrazné chutě a špičkovou kvalitu surovin. Šéfkuchař je navrhl tak, aby se vyrovnaly pokrmům z vyhlášených bister, ale zároveň zůstaly praktické a mohli jste si je pohodlně vychutnat i na cestách, aniž by museli slevit ze svých nároků.