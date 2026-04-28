Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Šéfkuchař z TV ovládl české pumpy: Pro toto jídlo si řidiči klidně zajedou desítky kilometrů

Autor:
  8:29
Suché bagety a průměrné párky? Na některých pumpách už minulost. Nabídka se mění a čím dál více benzinek přichází s výrazně chutnější nabídkou i kvalitnějšími surovinami, která překvapí i náročnější řidiče. Je to však dostatečný důvod proto si zajet pár kilometrů navíc?
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Zastavit, natankovat a rychle sníst cokoliv, co alespoň vzdáleně připomíná jídlo. Tak vypadal standard pro většinu řidičů po desítky let. Jedna z největších sítí čerpacích stanic v Česku se však rozhodla tento stereotyp jednou pro vždy rozbít.

Do svých kuchyní v konceptu Stop Cafe pozvala tvář, kterou známe z televizních obrazovek i z projektu zaměřeného na vaření kdekoli v terénu. Známý šéfkuchař, který proslul svou energií a poctivostí, se rozhodl dokázat, že i „rychlovka do ruky“ může mít úroveň špičkové restaurace.

„Mám rád jídlo, které je poctivé a dává smysl v prostředí, kde vzniká. Chtěli jsme společně vytvořit jídla, která bych si na benzínce sám rád dal: kvalitní, nápaditá a vhodná i pro lidi, kteří jedí v pohybu,“ vysvětluje Roman Staša, autor nového menu, proč se spojil právě s ORLEN.

Hot dog s kabanosem i trhané vepřové

Na co konkrétního ORLEN řidiče láká? Rozhodně ne na klasiku s kečupem. V nabídce se objevily hned dvě novinky, které sází na neotřelé kombinace a kvalitní suroviny.

Roman Staša vytvořil gurmánské menu pro zákazníky čerpacích stanic ORLEN.

Těšit se můžete například na Mistrovský hot dog s mega kabanosem. Základem je grilovaná houska, do které se místo klasického párku vkládá kabanos, který tvoří dominantní chuť celého jídla. Kabanos pak doplňuje kombinace medovohořčičné majonézy a směsi cibulek s chilli. Porce má zhruba 210 gramů a cenově se pohybuje kolem 99 korun.

Druhou variantou je Vepřový hoisin burger s trhaným masem. Maso je doplněné křupavou cibulkou a marinovanou okurkou v teriyaki. Tato kombinace má působit výrazněji a komplexněji než klasické burgery, na které jsme zvyklí z rychlého občerstvení. Porce je o něco větší než u hot dogu a vychází na 149 korun.

Luxusní jídlo pro lidi v pohybu

Novinky, pod kterými je podepsán oblíbený kuchař Roman Staša, jsou již nyní dostupné na vybraných stanicích po celé republice.

Obě přitom spojuje důraz na výrazné chutě a špičkovou kvalitu surovin. Šéfkuchař je navrhl tak, aby se vyrovnaly pokrmům z vyhlášených bister, ale zároveň zůstaly praktické a mohli jste si je pohodlně vychutnat i na cestách, aniž by museli slevit ze svých nároků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.