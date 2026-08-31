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Jak získat příspěvek na kroužky?
Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na celou řadu aktivit, mezi které patří i finanční podpora při nástupu dítěte do školy nebo při začátku školního roku. Častou formou takové podpory bývá jednorázový finanční příspěvek, který firma pošle zaměstnanci přímo na účet společně s výplatou. Ať už zaměstnavatel tento příspěvek pojmenuje jakkoli, jde zpravidla o zdanitelný příjem.
„Částka se připočte ke mzdě a odvádí se z ní daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec proto neobdrží celý přiznaný příspěvek. Firma může například schválit podporu ve výši 3 000 korun, čistá částka připsaná rodiči však bude kvůli dani a odvodům nižší,“ vysvětluje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
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Stejná pravidla platí v případě, kdy vám zaměstnavatel proplatí účtenku za nákup školních potřeb. „To, že zaměstnanec doloží pořízení aktovky, penálu nebo sešitů, ještě samo o sobě nevytváří nárok na daňové osvobození,“ říká Jáčová.
Na co může zaměstnavatel přispívat?
Řada firem se mylně domnívá, že jakékoli plnění určené pro dítě zaměstnance lze automaticky zařadit mezi daňově osvobozené zaměstnanecké benefity. Zákon o daních z příjmů však přesně vymezuje formy a účely, na které lze toto osvobození uplatnit, a běžné školní pomůcky mezi ně nespadají. „Nákup aktovky, penálu, sešitů, psacích potřeb, přezůvek nebo oblečení je pořízením běžného zboží. Pokud je zaměstnavatel koupí a předá zaměstnanci nebo jeho dítěti, vzniká zaměstnanci zdanintelný nepeněžní příjem odpovídající hodnotě věcí. Ani v tomto případě nelze osvobození založit pouze na tom, že byly pomůcky pořízeny pro školáka,“ uvádí Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
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- Osvobození od daně se vztahuje pouze na vybrané položky, které přímo odpovídají zákonem podporovaným kategoriím.
- Do této kategorie spadají například tištěné knihy (včetně dětských obrázkových publikací), pokud splňují stanovené podmínky.
- Nelze spojit různé věci (např. knihy, sešity, pastelky a aktovku) do jednoho balíčku a celou částku vykázat jako osvobozený příspěvek na knihy.
- Každá položka nákupu se musí z hlediska daňového režimu posuzovat samostatně.
Příspěvky na zájmové kroužky
Výrazně větší prostor získávají zaměstnavatelé v oblasti dětských zájmových kroužků a volnočasových aktivit. Daňově zvýhodněným nepeněžním plněním totiž může být úhrada za použití vzdělávacích, tělovýchovných či sportovních zařízení, případně příspěvek na konkrétní kulturní či sportovní akci. Zásadním předpokladem je však nepeněžní forma.
- Zaměstnavatel musí kroužek uhradit přímo jeho provozovateli, objednat přes benefitní systém nebo poskytnout zaměstnanci účelovou kartu či poukaz.
- Do této kategorie se vejde sportovní oddíl, plavání, taneční kurz i výtvarný kroužek. Je však nutné posoudit poskytovatele i předmět úhrady.
- Pokud by zaměstnanec kroužek nejprve zaplatil ze svého a firma mu následně zaslala danou sumu na účet, jedná se o peněžní plnění, které daňové osvobození nesplní.
Roční limit na benefity
Při využívání volnočasových benefitů je třeba myslet na celkový zákonný strop.
- V roce 2026 jsou nepeněžní volnočasové benefity osvobozeny do souhrnné výše 24 483,50 koruny za jednoho zaměstnance za celý kalendářní rok.
- Nejde o samostatný limit určený výhradně pro děti nebo kroužky, ale o souhrnný limit pro všechna čerpaná plnění, kam patří také vlastní sport, kultura, dovolená či knihy.
Kolik stojí školák?
Podle výzkumu agentury NMS utratí Češi za školní pomůcky svých ratolestí v průměru 2 569 korun, tedy zhruba o 120 korun víc než loni. S výdajem více než tři tisíce korun počítá každý pátý rodič.
„Pokud tedy rodič během roku využil významnou část benefitů na vlastní sport, dovolenou či vstupenky, může mu na dětské kroužky zbývat už jen část limitu. Hodnota nad stanovenou hranici se stává zdanitelným příjmem a podléhá také pojistnému. Firma proto musí jednotlivá čerpání průběžně evidovat. Nestačí pouze zkontrolovat, že konkrétní příspěvek činí několik tisíc korun. Rozhodující je součet všech volnočasových benefitů poskytnutých zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům v daném roce,“ připomíná Jáčová.
Sociální fondy nejsou univerzální řešení
Příspěvky pro zaměstnance bývají často hrazeny ze sociálního fondu, z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) nebo ze zisku po zdanění. Ani existence těchto fondů však automaticky nezaručuje, že bude poskytnuté plnění osvobozeno od daní a odvodů. Vždy se posuzuje konkrétní forma, účel i celková výše plnění. „Zaměstnavatel by měl mít pravidla podpory popsána ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě nebo benefitním programu,“ upozorňuje Kevorkyan.
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Zároveň je nutné mít k dispozici dokumenty, které jasně doloží příjemce výhody, přesný typ uhrazené služby a to, zda platba proběhla v hotovosti/na účet, nebo nepeněžní formou. „Příspěvek rodičům školáků může být pro zaměstnance velmi užitečný, firma si ale musí předem ujasnit, čeho chce dosáhnout. Chce-li rodičům poskytnout volné peníze na aktovku a sešity, musí počítat se zdaněním jako u mzdy. Pokud chce využít daňově zvýhodněný benefit, je bezpečnější hradit přímo konkrétní vzdělávací, sportovní nebo kulturní aktivitu a hlídat celoroční limit,“ dodává Kevorkyan.