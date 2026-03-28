Sedlecká pouť v Kutné Hoře se blíží a na místo už dorazily první atrakce. „Máme tu labutě, klasické kolotoče, staročeskou lochnesku, výsuvný kolotoč,“ vyjmenoval některé z lákadel organizátor Josef Tříska. Letos podle něj návštěvníci budou moci vyzkoušet tři novinky, zatím ale nechtěl prozradit, jaké to budou. Naznačil, že těšit se lidé mohou na extrémní adrenalinovou zábavu.
Ceny na sedlecké pouti
Oficiální termín sedlecké pouti je podle Třísky pátek 3. dubna, atrakce ale budou fungovat od čtvrtka 2. dubna a některé dokonce od středy. Pouť končí 6. dubna. A ceny? „Nakonec jsme je nechali stejné jako loni,“ uvedl Tříska. V Kutné Hoře–Sedlci se neplatí vstup do pouťového areálu, ale jen jednotlivé atrakce podle výběru. Ceny se podle Třísky pohybují v hladinách 50, 80 a 120 korun, extrémní atrakce jsou dražší.
Loňská pouť nabídla například atrakce elektro nebo katapult:
Parkování je zdarma
Parkování je možné na parkovišti směrem na Přelouč nebo poblíž benzinové pumpy a je zdarma.
Tradiční sedlecká pouť bývá hojně navštěvovanou událostí, kterou si nenechají ujít místní ani lidé z různých koutů ČR. „I když je chladno a sníh, lidé chodí,“ popisuje pořadatel zkušenosti z minulých let a přiznává, že letos mu předpověď počasí dělá přece jen starosti – intenzivní déšť by se podle něj mohl na návštěvnosti podepsat víc než nízké teploty nebo sněžení, na které jsou v Kutné Hoře na své pouti zvyklí.
Historie pouti
Pouť se koná u katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a její kořeny vedou hluboko do minulosti. Původně měla zejména duchovní rozměr, kdy poutníci na Velikonoce mířili k Božímu hrobu. Už tehdy na ně ale u cest čekali obchodníci, kteří nabízeli své zboží, a od první poloviny 17. století se tu objevovaly první kolotoče.
Jde o jednu z největších akcí svého druhu v Česku, každoročně ji navštíví až 20 000 lidí. Pouť se odehrává v malebných kulisách Kutné Hory. V místní části Sedlec leží proslulá kostnice, častý cíl zahraničních návštěvníků. Za vidění v Kutné Hoře stojí rozhodně i katedrála svaté Barbory, impozantní pozdně gotická stavba zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO – stejně jako katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historické centrum města.
Podívejte se, jak vypadá Kutná Hora z hitu Kingdom Come: Deliverance 2