Sedlecká pouť v Kutné Hoře 2026 nezdraží. Začne 2. dubna, některé atrakce i dřív

Pavla Žáková
  18:35
Tradiční sedlecká pouť v Kutné Hoře začíná 2. dubna 2026, už od středy ale budou v provozu některé atrakce. Ceny oproti loňsku zůstávají nezměněné a návštěvníci se mohou těšit na několik nových atrakcí.

Sedlecká pouť v Kutné Hoře. | foto: ASPENMetro.cz

Sedlecká pouť v Kutné Hoře se blíží a na místo už dorazily první atrakce. „Máme tu labutě, klasické kolotoče, staročeskou lochnesku, výsuvný kolotoč,“ vyjmenoval některé z lákadel organizátor Josef Tříska. Letos podle něj návštěvníci budou moci vyzkoušet tři novinky, zatím ale nechtěl prozradit, jaké to budou. Naznačil, že těšit se lidé mohou na extrémní adrenalinovou zábavu.

Ceny na sedlecké pouti

Oficiální termín sedlecké pouti je podle Třísky pátek 3. dubna, atrakce ale budou fungovat od čtvrtka 2. dubna a některé dokonce od středy. Pouť končí 6. dubna. A ceny? „Nakonec jsme je nechali stejné jako loni,“ uvedl Tříska. V Kutné Hoře–Sedlci se neplatí vstup do pouťového areálu, ale jen jednotlivé atrakce podle výběru. Ceny se podle Třísky pohybují v hladinách 50, 80 a 120 korun, extrémní atrakce jsou dražší.

Loňská pouť nabídla například atrakce elektro nebo katapult:

Parkování je zdarma

Parkování je možné na parkovišti směrem na Přelouč nebo poblíž benzinové pumpy a je zdarma.

Tradiční sedlecká pouť bývá hojně navštěvovanou událostí, kterou si nenechají ujít místní ani lidé z různých koutů ČR. „I když je chladno a sníh, lidé chodí,“ popisuje pořadatel zkušenosti z minulých let a přiznává, že letos mu předpověď počasí dělá přece jen starosti – intenzivní déšť by se podle něj mohl na návštěvnosti podepsat víc než nízké teploty nebo sněžení, na které jsou v Kutné Hoře na své pouti zvyklí.

Objevujte Kutnou Horu všemi smysly. Víme, kam na dobrý oběd, kávu i drink

Historie pouti

Pouť se koná u katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a její kořeny vedou hluboko do minulosti. Původně měla zejména duchovní rozměr, kdy poutníci na Velikonoce mířili k Božímu hrobu. Už tehdy na ně ale u cest čekali obchodníci, kteří nabízeli své zboží, a od první poloviny 17. století se tu objevovaly první kolotoče.

Kostnice v Sedlci je jednou z nejnavštěvovanějších mimopražských památek v ČR.

Jde o jednu z největších akcí svého druhu v Česku, každoročně ji navštíví až 20 000 lidí. Pouť se odehrává v malebných kulisách Kutné Hory. V místní části Sedlec leží proslulá kostnice, častý cíl zahraničních návštěvníků. Za vidění v Kutné Hoře stojí rozhodně i katedrála svaté Barbory, impozantní pozdně gotická stavba zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO – stejně jako katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historické centrum města.

Podívejte se, jak vypadá Kutná Hora z hitu Kingdom Come: Deliverance 2
Nejčtenější

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

Velikonoční trhy 2026: Velký přehled akcí po celém Česku

Velikonoční trhy v Olomouci (7. dubna 2023)

Kraslice, pomlázky, medovina i jarní dekorace. Velikonoční trhy se během několika týdnů vrátí na náměstí většiny českých měst a nabídnou desítky stánků i doprovodný program. Největší jarmarky se...

Sedlecká pouť v Kutné Hoře 2026 nezdraží. Začne 2. dubna, některé atrakce i dřív

Sedlecká pouť v Kutné Hoře.

Tradiční sedlecká pouť v Kutné Hoře začíná 2. dubna 2026, už od středy ale budou v provozu některé atrakce. Ceny oproti loňsku zůstávají nezměněné a návštěvníci se mohou těšit na několik nových...

28. března 2026  18:35

Levné potraviny na posílení imunity: Co opravdu funguje a stojí pár korun

ilustrační snímek

Silná imunita nezačíná v lékárně, ale na talíři. Pokud ve stravě chybí základní živiny, žádné doplňky vás dlouhodobě neochrání. Ignorování běžných a levných potravin může vést k častějším nemocem,...

28. března 2026  11:45

Špatná spánková poloha škodí páteři i srdci. Zkuste spát na tomto boku

Víte, jaké potraviny zajistí, že se vám bude dobře spát a budete se ráno budit...

Většina lidí řeší délku spánku nebo kvalitu matrace, ale zásadní detail často přehlíží - polohu těla během noci. Přitom právě to, na kterém boku spíte, může ovlivnit trávení, dýchání, páteř i srdce....

28. března 2026

Jak přežít změnu času bez únavy? Dejte si kefír a 20 minut se ráno procházejte

Spánek je důležitý. Dosáhnout kvalitního odpočinku lze poměrně snadno,...

Poslední březnový víkend nás čeká přechod na letní čas. Hodiny se v noci ze soboty na neděli posunou vpřed a noc se o hodinu zkrátí. Řada lidí po změně pociťuje zvýšenou únavu a hůře usíná. Tělo...

28. března 2026

Grilovací sezona klepe na dveře. Víte, jaký typ grilu se hodí právě pro vás?

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Výběr nesprávného grilu je jednou z nejčastějších chyb zahrádkářské sezony. Tisíce lidí každé jaro podlehne slevovým akcím v hobbymarketech, aby po dvou měsících zjistili, že jejich zařízení nestíhá...

27. března 2026  18:30

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

27. března 2026  11:07

Svátky 2026 přehledně: Kdy si užijete prodloužené víkendy a kdy si v obchodech nenakoupíte

Metro.cz
Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

27. března 2026  10:21

Selvedge, dry denim nebo 12 oz. Pojmy, podle kterých poznáte kvalitní džíny

Kvalitní džíny: Selvedge, dry denim a správná gramáž rozhodují o životnosti...

Kupujete nové džíny a řešíte jen velikost, střih a cenu? Možná přehlížíte informace, které napoví mnohem víc o jejich kvalitě. Pojmy jako selvedge, dry denim nebo gramáž látky mohou rozhodnout o tom,...

27. března 2026  8:30

Levná konzerva sardinek skrývá překvapení. Předčí lososa i doplňky stravy

Víte, jak dlouho vydrží otevřená konzerva a jak skladovat její obsah po...

Většina Čechů vnímá sardinky v konzervě jako nouzové jídlo na chaty nebo rychlou pomazánku, když v lednici nic jiného nezbylo. Tím se však dobrovolně připravujeme o jeden z nejkoncentrovanějších...

27. března 2026

Kartáč rozhoduje o zdraví stejně jako šampon. Poradíme, jak ho vybrat

Časté česání vlasů, stejně jako nadměrné mytí a jejich úprava, mohou vést k...

Většina lidí investuje stovky korun do kvalitních šamponů, masek a olejů, ale pak výsledek sabotuje nástrojem za pár desítek korun z drogerie. Nevhodně zvolený hřeben nebo kartáč dokáže mechanicky...

26. března 2026  11:45

Znáte cibulový princip? Naučte se správně vrstvit oblečení na túry i do práce

Móda oblečení

Jaro postupně přebírá nadvládu nad chladem a tmou, ptáci zpívají a sluníčko nás láká ven. Ale nenechte se zmást prvními hřejivými paprsky, které vybízejí k uložení teplého oblečení na spodek skříně....

26. března 2026  8:30

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

26. března 2026  8:29

