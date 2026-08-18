Pokud potřebujete zvíře převést z jednoho konce republiky na druhý a nemůžete jet autem, může být pro vás vlak pohodlnou alternativou. Ne do každého vlaku vás ale pustí s velkým psem na vodítku. Napříč dopravci se navíc setkáte s různými poplatky a odlišnými pravidly.
Před cestou byste si proto vždy měli ověřit cenu jízdenky pro zvíře a včas se seznámit s pravidly konkrétního dopravce. S jakými podmínkami přepravy zvířat se setkáte u vlaků ČD, Leo Express a RegioJet?
|
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Podmínky přepravy zvířat ve vlaku
|Dopravce
|Malá zvířata
|Větší psi
|Vodicí a asistenční psi
|České dráhy
|Zdarma v uzavřené schráně do 90 × 60 × 40 cm
|Na vodítku a s náhubkem za 30–50 Kč
|Zdarma
|Leo Express
|Zdarma v uzavřené schráně nebo tašce do 40 × 50 × 50 cm
|Nelze
|Zdarma
|RegioJet
|Zdarma ve schráně velikosti příručního zavazadla
|Pouze ve vlacích kategorie R za 30 Kč
|Zdarma
České dráhy – ve schráně i na vodítku
České dráhy jsou v tomto ohledu nejvíce tolerantní. Dopravce umožňuje přepravu zvířat, včetně větších psů, téměř ve všech svých vlacích.
Kam pes nesmí?
Pes mimo přepravní schránu nesmí cestovat:
Malí psi a další drobná zvířata mohou cestovat zdarma, pokud je převážíte ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem. Schrána musí mít do 90 × 60 × 40 centimetrů.
Psi většího vzrůstu mohou cestovat ve vozech 2. třídy, musí mít ale po celou dobu cesty nasazený náhubek a být na krátkém vodítku. Za přepravu psa platíte poplatek podle počtu ujetých kilometrů.
Důležité informace:
- psi mohou cestovat téměř ve všech vlacích ČD ve 2. třídě
- větší pes musí mít nasazený náhubek a být na krátkém vodítku
- vodicí a asistenční psi cestují zdarma
- malý pes v přepravní schráně cestuje zdarma
- místenka za psa v povinně místenkových vlacích se neplatí
|Malý pes ve schráně
|Velký pes na vodítku
|Vodicí/asistenční pes
|1–150 km
|zdarma
|30 Kč
|zdarma
|151 km a více
|zdarma
|50 Kč
|zdarma
Leo Express – jen ve schráně nebo tašce
Leo Express má pravidla pro přepravu zvířat daleko přísnější. Domácí mazlíčci menšího vzrůstu mohou cestovat pouze ve schráně nebo tašce s nepropustným dnem o maximálním rozměru 40 × 50 × 50 centimetrů.
Dopravce přepraví pouze zvířata, která se do schrány vejdou. Všechna tato zvířata cestují zdarma a nemusíte pro ně rezervovat speciální místo. S retrívrem ani ovčákem si ale na výlet nevyjedete. Výjimku tvoří pouze vodicí a asistenční psi, kteří mohou cestovat zdarma bez omezení.
Důležité informace:
- zvíře musí být po celou dobu cesty ve schráně nebo tašce
- maximální doporučený rozměr schrány je 40 × 50 × 50 cm
- schránka by se měla vejít pod sedadlo
- rezervace místa pro mazlíčka není nutná
- přeprava zvířete ve schráně je zdarma
- asistenční psi mohou cestovat bez omezení
|
Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte
RegioJet – odlišná pravidla pro vlaky RJ a R
U RegioJetu si musíte dát pozor především na to, jakým vlakem cestujete. Zatímco ve vlacích kategorie R můžete přepravovat i psy na vodítku, do vlaků RJ vás pustí pouze s mazlíčky v uzavřené schráně.
RJ (na trase Bohumín–Ostrava–Olomouc–Pardubice–Praha):
- můžete přepravovat pouze menší psy a drobná zvířata v uzavřené přepravní schráně, kleci nebo tašce s nepropustným dnem
- zvíře musí během celé cesty zůstat uvnitř přepravky
- malá zvířata v přepravce cestují zdarma
- přeprava zvířat není možná ve spacích vozech
R (na trase Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín a Ústí nad Labem–Kolín):
- můžete cestovat i s většími psy bez uzavíratelné přepravky
- zvíře musí být po celou dobu na vodítku a mít nasazený náhubek
- psa musí doprovázet osoba starší 15 let
- přeprava psa je zpoplatněna poplatkem ve výši 30 korun
Vodicí a asistenční psi s odpovídajícím označením a průkazem, kteří doprovázejí osobu s průkazem ZTP, ZTP/P nebo cvičitele, cestují ve všech spojích zdarma a bez omezení.
|
Vlakem s kolem či elektrokolem: Kde zaplatíte 40 korun a kam vás nepustí?
TIP Co udělat, než nasednete do vlaku
Pokud potřebujete zvíře převést z jednoho konce republiky na druhý a nemůžete jet autem, může být pro vás vlak pohodlnou alternativou. Ne do každého vlaku vás ale pustí s velkým psem na vodítku. Napříč dopravci se navíc setkáte s různými poplatky a odlišnými pravidly.
Před cestou byste si proto vždy měli ověřit cenu jízdenky pro zvíře a včas se seznámit s pravidly konkrétního dopravce. S jakými podmínkami přepravy zvířat se setkáte u vlaků ČD, Leo Express a RegioJet?
|
Plánujete dovolenou se psem? Po Evropě mazlíčky vítají v muzeích i na plážích
Podmínky přepravy zvířat ve vlaku
|Dopravce
|Malá zvířata
|Větší psi
|Vodicí a asistenční psi
|České dráhy
|Zdarma v uzavřené schráně do 90 × 60 × 40 cm
|Na vodítku a s náhubkem za 30–50 Kč
|Zdarma
|Leo Express
|Zdarma v uzavřené schráně nebo tašce do 40 × 50 × 50 cm
|Nelze
|Zdarma
|RegioJet
|Zdarma ve schráně velikosti příručního zavazadla
|Pouze ve vlacích kategorie R za 30 Kč
|Zdarma
České dráhy – ve schráně i na vodítku
České dráhy jsou v tomto ohledu nejvíce tolerantní. Dopravce umožňuje přepravu zvířat, včetně větších psů, téměř ve všech svých vlacích.
Kam pes nesmí?
Pes mimo přepravní schránu nesmí cestovat:
Malí psi a další drobná zvířata mohou cestovat zdarma, pokud je převážíte ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem. Schrána musí mít do 90 × 60 × 40 centimetrů.
Psi většího vzrůstu mohou cestovat ve vozech 2. třídy, musí mít ale po celou dobu cesty nasazený náhubek a být na krátkém vodítku. Za přepravu psa platíte poplatek podle počtu ujetých kilometrů.
Důležité informace:
- psi mohou cestovat téměř ve všech vlacích ČD ve 2. třídě
- větší pes musí mít nasazený náhubek a být na krátkém vodítku
- vodicí a asistenční psi cestují zdarma
- malý pes v přepravní schráně cestuje zdarma
- místenka za psa v povinně místenkových vlacích se neplatí
|Malý pes ve schráně
|Velký pes na vodítku
|Vodící/asistenční pes
|1–150 km
|zdarma
|30 Kč
|zdarma
|151 km a více
|zdarma
|50 Kč
|zdarma
Leo Express – jen ve schráně nebo tašce
Leo Express má pravidla pro přepravu zvířat daleko přísnější. Domácí mazlíčci menšího vzrůstu mohou cestovat pouze ve schráně nebo tašce s nepropustným dnem o maximálním rozměru 40 × 50 × 50 centimetrů.
Dopravce přepraví pouze zvířata, která se do schrány vejdou. Všechna tato zvířata cestují zdarma a nemusíte pro ně rezervovat speciální místo. S retrívrem ani ovčákem si ale na výlet nevyjedete. Výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi, kteří mohou cestovat zdarma bez omezení.
Důležité informace:
- zvíře musí být po celou dobu cesty ve schráně nebo tašce
- maximální doporučený rozměr schrány je 40 × 50 × 50 cm
- schránka by se měla vejít pod sedadlo
- rezervace místa pro mazlíčka není nutná
- přeprava zvířete ve schráně je zdarma
- asistenční psi mohou cestovat bez omezení
|
Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte
RegioJet – odlišná pravidla pro vlaky RJ a R
U RegioJetu si musíte dát pozor především na to, jakým vlakem cestujete. Zatímco ve vlacích kategorie R můžete přepravovat i psy na vodítku, do vlaků RJ vás pustí pouze s mazlíčky v uzavřené schráně.
RJ (na trase Bohumín–Ostrava–Olomouc–Pardubice–Praha):
- můžete přepravovat pouze menší psy a drobná zvířata v uzavřené přepravní schráně, kleci nebo tašce s nepropustným dnem
- zvíře musí během celé cesty zůstat uvnitř přepravky
- malá zvířata v přepravce cestují zdarma
- přeprava zvířat není možná ve spacích vozech
R (na trase Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín a Ústí nad Labem–Kolín):
- můžete cestovat i s většími psy bez uzavíratelné přepravky
- zvíře musí být po celou dobu na vodítku a mít nasazený náhubek
- psa musí doprovázet osoba starší 15 let
- přeprava psa je zpoplatněna poplatkem ve výši 30 korun
Vodicí a asistenční psi s odpovídajícím označením a průkazem, kteří doprovázejí osobu s průkazem ZTP, ZTP/P nebo cvičitele, cestují ve všech spojích zdarma a bez omezení.
|
Vlakem s kolem či elektrokolem: Kde zaplatíte 40 korun a kam vás nepustí?
TIP Co udělat, než nasednete do vlaku
- Ověřte si pravidla konkrétního spoje
- Zvykněte psa nebo kočku na přepravní box ještě před cestou
- Vezměte s sebou vodu, misku a podložku do přepravky
- U větších psů mějte vždy připravený náhubek a vodítko
- Vyhněte se cestování v největší špičce, pokud je zvíře nervózní
- Před delší cestou zjistěte, zda vlak umožňuje přestupy bez nutnosti změny podmínek přepravy
- U zahraničních cest ověřte pravidla cílové země
- Ověřte si pravidla konkrétního spoje
- Zvykněte psa nebo kočku na přepravní box ještě před cestou
- Vezměte s sebou vodu, misku a podložku do přepravky
- U větších psů mějte vždy připravený náhubek a vodítko
- Vyhněte se cestování v největší špičce, pokud je zvíře nervózní
- Před delší cestou zjistěte, zda vlak umožňuje přestupy bez nutnosti změny podmínek přepravy
- U zahraničních cest ověřte pravidla cílové země