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Se psem do vlaku? Pozor, do některých vás s velkým mazlíčkem vůbec nepustí

Autor:
  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Cestujete s mazlíčkem vlakem? České dráhy, Leo Express i RegioJet mají různá pravidla pro malé i velké psy, kočky či asistenční psy na vodítku. Zjistěte ceny jízdenek i podmínky přepravy zvířat v přehledném průvodci.

Pokud potřebujete zvíře převést z jednoho konce republiky na druhý a nemůžete jet autem, může být pro vás vlak pohodlnou alternativou. Ne do každého vlaku vás ale pustí s velkým psem na vodítku. Napříč dopravci se navíc setkáte s různými poplatky a odlišnými pravidly.

Před cestou byste si proto vždy měli ověřit cenu jízdenky pro zvíře a včas se seznámit s pravidly konkrétního dopravce. S jakými podmínkami přepravy zvířat se setkáte u vlaků ČD, Leo Express a RegioJet?

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Obsah

Podmínky přepravy zvířat ve vlaku

Podmínky přepravy zvířat ve vlaku
DopravceMalá zvířataVětší psiVodicí a asistenční psi
České dráhyZdarma v uzavřené schráně do 90 × 60 × 40 cmNa vodítku a s náhubkem za 30–50 KčZdarma
Leo ExpressZdarma v uzavřené schráně nebo tašce do 40 × 50 × 50 cmNelzeZdarma
RegioJetZdarma ve schráně velikosti příručního zavazadlaPouze ve vlacích kategorie R za 30 KčZdarma

České dráhy – ve schráně i na vodítku

České dráhy jsou v tomto ohledu nejvíce tolerantní. Dopravce umožňuje přepravu zvířat, včetně větších psů, téměř ve všech svých vlacích.

Kam pes nesmí?

Pes mimo přepravní schránu nesmí cestovat:

  • ve vozech 1. třídy
  • v restauračních a bistro vozech
  • ve vozech a oddílech určených pro cestující s dětmi do 10 let
  • v rodinných oddílech
  • v označených tichých oddílech

Malí psi a další drobná zvířata mohou cestovat zdarma, pokud je převážíte ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem. Schrána musí mít do 90 × 60 × 40 centimetrů.

Psi většího vzrůstu mohou cestovat ve vozech 2. třídy, musí mít ale po celou dobu cesty nasazený náhubek a být na krátkém vodítku. Za přepravu psa platíte poplatek podle počtu ujetých kilometrů.

Důležité informace:

  • psi mohou cestovat téměř ve všech vlacích ČD ve 2. třídě
  • větší pes musí mít nasazený náhubek a být na krátkém vodítku
  • vodicí a asistenční psi cestují zdarma
  • malý pes v přepravní schráně cestuje zdarma
  • místenka za psa v povinně místenkových vlacích se neplatí
Cena přepravy psa u ČD
Malý pes ve schráněVelký pes na vodítkuVodicí/asistenční pes
1–150 kmzdarma30 Kčzdarma
151 km a vícezdarma50 Kčzdarma

Psi musí mít po celou dobu jízdy nasazený náhubek. Rovněž nesmí cestovat v rodinných vozech určených pro rodiny s dětmi do 10 let.

Leo Express – jen ve schráně nebo tašce

Leo Express má pravidla pro přepravu zvířat daleko přísnější. Domácí mazlíčci menšího vzrůstu mohou cestovat pouze ve schráně nebo tašce s nepropustným dnem o maximálním rozměru 40 × 50 × 50 centimetrů.

Dopravce přepraví pouze zvířata, která se do schrány vejdou. Všechna tato zvířata cestují zdarma a nemusíte pro ně rezervovat speciální místo. S retrívrem ani ovčákem si ale na výlet nevyjedete. Výjimku tvoří pouze vodicí a asistenční psi, kteří mohou cestovat zdarma bez omezení.

Důležité informace:

  • zvíře musí být po celou dobu cesty ve schráně nebo tašce
  • maximální doporučený rozměr schrány je 40 × 50 × 50 cm
  • schránka by se měla vejít pod sedadlo
  • rezervace místa pro mazlíčka není nutná
  • přeprava zvířete ve schráně je zdarma
  • asistenční psi mohou cestovat bez omezení

Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte

Vodicí a asistenční psi cestují ve všech vlacích zdarma a bez omezení.

RegioJet – odlišná pravidla pro vlaky RJ a R

U RegioJetu si musíte dát pozor především na to, jakým vlakem cestujete. Zatímco ve vlacích kategorie R můžete přepravovat i psy na vodítku, do vlaků RJ vás pustí pouze s mazlíčky v uzavřené schráně.

RJ (na trase Bohumín–Ostrava–Olomouc–Pardubice–Praha):

  • můžete přepravovat pouze menší psy a drobná zvířata v uzavřené přepravní schráně, kleci nebo tašce s nepropustným dnem
  • zvíře musí během celé cesty zůstat uvnitř přepravky
  • malá zvířata v přepravce cestují zdarma
  • přeprava zvířat není možná ve spacích vozech

R (na trase Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín a Ústí nad Labem–Kolín):

  • můžete cestovat i s většími psy bez uzavíratelné přepravky
  • zvíře musí být po celou dobu na vodítku a mít nasazený náhubek
  • psa musí doprovázet osoba starší 15 let
  • přeprava psa je zpoplatněna poplatkem ve výši 30 korun

Vodicí a asistenční psi s odpovídajícím označením a průkazem, kteří doprovázejí osobu s průkazem ZTP, ZTP/P nebo cvičitele, cestují ve všech spojích zdarma a bez omezení.

Vlakem s kolem či elektrokolem: Kde zaplatíte 40 korun a kam vás nepustí?

TIP Co udělat, než nasednete do vlaku

Pokud potřebujete zvíře převést z jednoho konce republiky na druhý a nemůžete jet autem, může být pro vás vlak pohodlnou alternativou. Ne do každého vlaku vás ale pustí s velkým psem na vodítku. Napříč dopravci se navíc setkáte s různými poplatky a odlišnými pravidly.

Před cestou byste si proto vždy měli ověřit cenu jízdenky pro zvíře a včas se seznámit s pravidly konkrétního dopravce. S jakými podmínkami přepravy zvířat se setkáte u vlaků ČD, Leo Express a RegioJet?

Plánujete dovolenou se psem? Po Evropě mazlíčky vítají v muzeích i na plážích

Obsah

Podmínky přepravy zvířat ve vlaku

Podmínky přepravy zvířat ve vlaku
DopravceMalá zvířataVětší psiVodicí a asistenční psi
České dráhyZdarma v uzavřené schráně do 90 × 60 × 40 cmNa vodítku a s náhubkem za 30–50 KčZdarma
Leo ExpressZdarma v uzavřené schráně nebo tašce do 40 × 50 × 50 cmNelzeZdarma
RegioJetZdarma ve schráně velikosti příručního zavazadlaPouze ve vlacích kategorie R za 30 KčZdarma

České dráhy – ve schráně i na vodítku

České dráhy jsou v tomto ohledu nejvíce tolerantní. Dopravce umožňuje přepravu zvířat, včetně větších psů, téměř ve všech svých vlacích.

Kam pes nesmí?

Pes mimo přepravní schránu nesmí cestovat:

  • ve vozech 1. třídy
  • v restauračních a bistro vozech
  • ve vozech a oddílech určených pro cestující s dětmi do 10 let
  • v rodinných oddílech
  • v označených tichých oddílech

Malí psi a další drobná zvířata mohou cestovat zdarma, pokud je převážíte ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem. Schrána musí mít do 90 × 60 × 40 centimetrů.

Psi většího vzrůstu mohou cestovat ve vozech 2. třídy, musí mít ale po celou dobu cesty nasazený náhubek a být na krátkém vodítku. Za přepravu psa platíte poplatek podle počtu ujetých kilometrů.

Důležité informace:

  • psi mohou cestovat téměř ve všech vlacích ČD ve 2. třídě
  • větší pes musí mít nasazený náhubek a být na krátkém vodítku
  • vodicí a asistenční psi cestují zdarma
  • malý pes v přepravní schráně cestuje zdarma
  • místenka za psa v povinně místenkových vlacích se neplatí
Cena přepravy psa u ČD
Malý pes ve schráněVelký pes na vodítkuVodící/asistenční pes
1–150 kmzdarma30 Kčzdarma
151 km a vícezdarma50 Kčzdarma

Psi musí mít po celou dobu jízdy nasazený náhubek. Rovněž nesmí cestovat v rodinných vozech určených pro rodiny s dětmi do 10 let.

Leo Express – jen ve schráně nebo tašce

Leo Express má pravidla pro přepravu zvířat daleko přísnější. Domácí mazlíčci menšího vzrůstu mohou cestovat pouze ve schráně nebo tašce s nepropustným dnem o maximálním rozměru 40 × 50 × 50 centimetrů.

Dopravce přepraví pouze zvířata, která se do schrány vejdou. Všechna tato zvířata cestují zdarma a nemusíte pro ně rezervovat speciální místo. S retrívrem ani ovčákem si ale na výlet nevyjedete. Výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi, kteří mohou cestovat zdarma bez omezení.

Důležité informace:

  • zvíře musí být po celou dobu cesty ve schráně nebo tašce
  • maximální doporučený rozměr schrány je 40 × 50 × 50 cm
  • schránka by se měla vejít pod sedadlo
  • rezervace místa pro mazlíčka není nutná
  • přeprava zvířete ve schráně je zdarma
  • asistenční psi mohou cestovat bez omezení

Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte

Vodící a asistenční psi cestují ve všech vlacích zdarma a bez omezení.

RegioJet – odlišná pravidla pro vlaky RJ a R

U RegioJetu si musíte dát pozor především na to, jakým vlakem cestujete. Zatímco ve vlacích kategorie R můžete přepravovat i psy na vodítku, do vlaků RJ vás pustí pouze s mazlíčky v uzavřené schráně.

RJ (na trase Bohumín–Ostrava–Olomouc–Pardubice–Praha):

  • můžete přepravovat pouze menší psy a drobná zvířata v uzavřené přepravní schráně, kleci nebo tašce s nepropustným dnem
  • zvíře musí během celé cesty zůstat uvnitř přepravky
  • malá zvířata v přepravce cestují zdarma
  • přeprava zvířat není možná ve spacích vozech

R (na trase Brno–Přerov–Ostrava–Bohumín a Ústí nad Labem–Kolín):

  • můžete cestovat i s většími psy bez uzavíratelné přepravky
  • zvíře musí být po celou dobu na vodítku a mít nasazený náhubek
  • psa musí doprovázet osoba starší 15 let
  • přeprava psa je zpoplatněna poplatkem ve výši 30 korun

Vodicí a asistenční psi s odpovídajícím označením a průkazem, kteří doprovázejí osobu s průkazem ZTP, ZTP/P nebo cvičitele, cestují ve všech spojích zdarma a bez omezení.

Vlakem s kolem či elektrokolem: Kde zaplatíte 40 korun a kam vás nepustí?

TIP Co udělat, než nasednete do vlaku

  1. Ověřte si pravidla konkrétního spoje
  2. Zvykněte psa nebo kočku na přepravní box ještě před cestou
  3. Vezměte s sebou vodu, misku a podložku do přepravky
  4. U větších psů mějte vždy připravený náhubek a vodítko
  5. Vyhněte se cestování v největší špičce, pokud je zvíře nervózní
  6. Před delší cestou zjistěte, zda vlak umožňuje přestupy bez nutnosti změny podmínek přepravy
  7. U zahraničních cest ověřte pravidla cílové země
  1. Ověřte si pravidla konkrétního spoje
  2. Zvykněte psa nebo kočku na přepravní box ještě před cestou
  3. Vezměte s sebou vodu, misku a podložku do přepravky
  4. U větších psů mějte vždy připravený náhubek a vodítko
  5. Vyhněte se cestování v největší špičce, pokud je zvíře nervózní
  6. Před delší cestou zjistěte, zda vlak umožňuje přestupy bez nutnosti změny podmínek přepravy
  7. U zahraničních cest ověřte pravidla cílové země
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