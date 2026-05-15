Zemní plyn byl pro české domácnosti dlouhá léta synonymem komfortního a relativně levného zdroje tepla. Dnes se však dostává spíše do pozadí. Podíl na tom nese politická nestabilita i nové ekologické normy. Lidé se právem obávají nejen samotné ceny plynu, ale i nových daní, které mají spalování fosilních paliv znevýhodnit.
Od roku 2027 se systém emisních povolenek rozšíří i na vytápění domácností. Každý kubík plynu nebo metrák uhlí bude zatížen poplatkem za emise CO2, citelný nárůst cen se očekává zejména u plynu a uhlí. Stále je tu však palivo, na které spousta z nás zapomíná, ačkoliv jde o jednu z nejvýhodnějších možností dnešní doby. Ano, jsou to pelety.
Pelety jsou považovány za obnovitelný zdroj energie s neutrální uhlíkovou stopou. Pokud tedy využíváte kotel na pelety, pak se těmto budoucím poplatkům zcela vyhnete, aniž byste si museli kupovat tepelné čerpadlo.
SROVNÁNÍ Pelety vs. tepelné čerpadlo
Tepelná čerpadla jsou sice skvělou technologií, která dokáže v mnohém pomoci, na druhou stranu však mají jeden háček. Nehodí se úplně do každého domu.
Nejlépe fungují v moderních, nízkoenergetických stavbách, kde se počítá s podlahovým vytápěním. Pokud tedy máte starší dům s klasickými radiátory a původní izolací, ve většině případů se vám vůbec nevyplatí pořizovat.
Mimo to, když přijdou mrazy, musí čerpadlo běžet na velmi vysoký výkon a může dojít k jeho rychlejšímu opotřebení. Nemluvě o tom, že takový výkon se vám může extrémně prodražit.
Kotel na pelety tyto problémy nezná. Dokáže do systému dodat vodu o vysoké teplotě, stejně jako starý kotel na plyn nebo uhlí, takže můžete mít jistotu, že vaše radiátory budou skutečně hřát, i když venku mrzne.
Náklady na palivo přitom vychází výrazně levněji než u elektřiny spotřebované tepelným čerpadlem v neizolovaném domě. Je tak víc než nad slunce jasné, že tím nejlevnějším plynem jsou pelety.
Revoluce v komfortu
Mnoho lidí nad padesát let věku má zcela přirozeně z tuhých paliv obavy, a to především kvůli fyzické námaze. Moderní kotle na pelety lze však sehnat i v menším rozměru. Kotle jsou navíc v podstatě bezúdržbové.
Co jsou to pelety?
Pelety jsou lisované piliny. Vyrábějí se bez chemických přísad, mají vysokou výhřevnost a slouží jako ekologické palivo pro vytápění. Výhodou je, že se z nich nepráší, ani nezapáchají.
Kotel si palivo bere automaticky ze zásobníku, takže jej nemusíte zapalovat. Teplotu si snadno nastavíte buďto na termostatu, nebo v mobilním telefonu, přesně tak, jak jste byli zvyklí u plynového kotle.
Pokud hledáte kompaktní řešení, existují dokonce i kotle na pelety v nástěnném provedení, která nezaberou víc místa než starý plynový kotel.
Strach nemusíte mít ani z nedostatku místa. Pokud máte malou kotelnu nebo jen výklenek po plynovém kotli, můžete si vybrat nejmenší kotel na pelety na světě. Svými rozměry je tak kompaktní, že se vejde téměř kamkoliv, aniž byste museli bourat stěny nebo zvětšovat prostory.
Ať už vytápíte malý domek nebo obrovský objekt, o výběr opravdu není nouze. Sortiment pokrývá kotle i kamna s výkonem od 8 kW až do 300 kW, vybrat si navíc můžete z různých typů od nástěnných verzí přes nízké kotle až po ultramoderní bezúdržbové jednotky nebo stylová kamna na pelety přímo do obýváku.
Článek vznikl ve spolupráci s www.kotelzakotel.cz.