Obsah
Jak vybrat šampon z drogerie
Při výběru vlasové kosmetiky z řad privátních značek je nezbytné sledovat mezinárodní označení složek (INCI) na zadní straně obalu. Nízká pořizovací cena základních řad je často vykoupena použitím levných chemických látek, které sice krátkodobě uleví problémům, ale dlouhodobě mohou pokožku hlavy vysušovat. Při nákupu je nutné sledovat zejména tři rizikové složky:
- Sodium Lauryl/Laureth Sulfate (SLS/SLES): Agresivní, levná pěnidla. Dokážou sice dokonale odmastit, ale narušují kožní bariéru, způsobují svědění a vedou k paradoxnímu přemnožení mazových žláz.
- Dimethicone (a další nerozpustné silikony): Levné polymery, které vlas obalí pro okamžitý lesk. Vytvářejí však neprodyšný film, pod kterým vlas slábne, pokožka nemůže dýchat a dochází k ucpávání vlasových folikulů.
- Methylparaben / Propylparaben: Syntetické konzervanty, které zajišťují dlouhou trvanlivost levných produktů v regálech, avšak patří mezi potenciální alergeny a mohou dráždit citlivou kůži.
Nejlepší šampony na lupy
Boj s lupy vyžaduje buď antiseptické složky u mastných lupů, nebo zvýšenou hydrataci u suchých šupinek. Levná řešení z drogerií často lupy pouze maskují nebo pokožku ještě více vysuší. Následující srovnání ukazuje možnosti privátních značek v této kategorii.
|Název šamponu a prodejna
|Účel a hlavní složky
|Orientační cena
|Výhody
|Nevýhody
|Balea Anti-Schuppen
(Drogerie DM)
|Boj proti kvasinkám, účinná látka piroctone olamin.
|27,90 Kč / 300 ml
|Extrémně nízká cena, rychlá úleva od nepříjemného svědění.
|Obsah sulfátů (SLES) může citlivou kůži dál vysušovat.
|Isana Anti-Schuppen Mint
(Drogerie Rossmann)
|Odstranění mastných lupů; obsahuje SLES, zinek a mátový extrakt.
|29,90 Kč / 300 ml
|Obsahuje látku piroctone olamine, která bojuje proti kvasinkám.
|Silně odmašťuje, je zcela nevhodný pro suchý typ lupů.
|4ward Seborea šampon s climbazolem
(Drogerie Teta)
|Péče pro muže proti lupům. Účinná látka climbazol.
|132,90 Kč / 300 ml
|Obsahuje jemné mycí tenzidy a účinné látky pro hojení a hydrataci pokožky.
|Vyšší cena v porovnání s běžným základním šamponem, specifičtější vůně.
Šampony z drogerie na mastné vlasy
Častou chybou výběru šamponu na mastné vlasy je nákup příliš agresivních variant, které pokožku odmastí natolik, že se začne bránit ještě masivnější produkcí mazu. Cílem je najít produkt, který reguluje maz, ale vlasovou pokožku nevysušuje.
|Název šamponu a prodejna
|Účel a hlavní složky
|Orientační cena
|Výhody
|Nevýhody
|Balea Ultra Sensitive Totes Meer
(Drogerie DM)
|Regulace mazu; obsahuje minerály z Mrtvého moře a panthenol (vitamin B5).
|59,50 Kč / 250 ml
|Skvěle reguluje tvorbu mazu, zklidňuje pokožku, neobsahuje silikony.
|Vlasy mohou být po umytí drsnější, je nutné použít kondicionér.
|Isana Herbal Kräuter
(Drogerie Rossmann)
|Zklidnění mazových žláz, obsah bylinných extraktů.
|29,90 Kč / 300 ml
|Dobrý poměr ceny a kvality, prodlužuje interval mytí.
|Obsahuje silnější čistící látku SLES, která může způsobit svědivost či suchost vlasové pokožky.
|Tip Line kopřivový šampon
(Drogerie Teta)
|Vysoká mycí síla, levná pořizovací cena, dvě varianty balení.
|34,90 Kč / 500 ml nebo 44,90 / 1000 ml
|Velké ekonomické balení, velmi nízká cena v přepočtu na objem.
|Základ tvoří silný sulfát, dlouhodobě hrozí přesušení pokožky.
Mytí pro suché a lámavé vlasy
Suché vlasy nejčastěji postrádají lipidovou vrstvu a elasticitu. Při výběru šamponů je potřeba pohlídat obsah silikonů, které sice opticky zacelí trhliny, ale vlas uvnitř zůstává dehydrovaný. Vhodnější varianty obsahují pečující oleje nebo keratin.
|Název šamponu a prodejna
|Účel a hlavní složky
|Orientační cena
|Výhody
|Nevýhody
|Balea hydratační šampon Feuchtigkeit
(Drogerie DM)
|Hydratace bez zatížení; s vůní kokosu a vitamínovým komplexem.
|27,90 Kč / 300 ml
|Složení zcela bez silikonů, nezanechává nánosy, nízká cena.
|Obsahuje klasické sulfáty, na extrémně zničené vlasy nestačí.
|Isana Professional Repair & Keratin
(Drogerie Rossmann)
|Obnova struktury vlasů, obsahuje tekutý keratin a panthenol.
|49,90 Kč / 250 ml
|Viditelně snižuje lámavost a mechanické oslabení vlasového vlákna.
|Obsahuje SLES, které může při dlouhodobém používání vysušovat.
|Ameté šampon pro poškozené a suché vlasy
(Drogerie Teta)
|Okamžitá hebkost a lesk, změkčení a snadnější rozčesávání.
|49,90 Kč / 400 ml
|Obsahuje mléčné proteiny a aloe vera, které zjemňují vlasy.
|Obsahuje silikony, které vlasy obalí pouze na povrchu.
Přírodní alternativa za dostupné ceny
Přírodní kosmetika je vhodná pro ty, kteří hledají jemnější alternativu nebo šetrnější péči. Drogistické řetězce nabízejí vlastní certifikované přírodní řady, které jsou často také vhodné pro vegany, neobsahují sulfáty, silikony, parabeny i syntetickou parfemaci a nahrazují je jemnými tenzidy (např. Coco-Glucoside).
|Název šamponu a prodejna
|Účel a hlavní složky
|Orientační cena
|Výhody
|Nevýhody
|Alverde Naturkosmetik
(Drogerie DM)
|Netoxická péče, veganské složení s certifikací NaTrue a bio oleji.
|49,90 – 59,90 Kč / 200 ml
|Jistota čistého složení, šetrnost k pokožce, ekologické obaly.
|Vyšší cena oproti nepřírodním variantám.
|Alterra Naturkosmetik
(Drogerie Rossmann)
|Hydratační přírodní péče, rostlinné tenzidy s bio aloe vera či kofeinem.
|59,90 – 99,90 Kč / 200 ml
|Velmi dobrá schopnost hydratace, nízká cena za bio kvalitu.
|Menší výběr specifických řad oproti chemickým produktům.