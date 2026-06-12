Třešně pomrzly, bude jich málo
Počasí letos peckovinám nepřálo a na úrodě je to znát. Například v Bohouňovicích na Kolínsku začal samosběr už 6. června, jak ale přiznávají sadaři, žádná sláva to letos není. „Letos bude více třešní v sadě Za kovárnou, na Hranicích nám pomrzly spodky stromů, třešně jsou tedy jen výše v korunách,“ uvedla firma na webu.
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Samosběr jahod začíná, kvůli mrazům a suchu je ale letos ovoce méně a podražilo
Zato u Slaného je to mnohem lepší. „Letos máme třešní dost, topili jsme,“ pochlubilo se redakci Ovocnářství Polívkovi. Třešním přitápěli jednu dubnovou noc a jednou v květnu. Samosběr třešní zde začne 20. června a podle spolumajitelky Aničky Karlíkové budou ceny stejné jako loni, tedy 75 Kč za kilogram při samosběru a 95 korun pro natrhané třešně. Loni tu měli samosběr od pátku do neděle a v úterky a středy, letos to podle Karlíkové udělají asi stejně. „Loni jsme trhali až do konce července,“ dodala.
S úrodou jsou spokojení také na farmě Jelen z Misek u Kutné Hory. „Třešně máme, máme jich dost a už jsme začali trhat a prodávat,“ řekla redakci Linka Kotrbová.
Redakce obvolala také velké množství ovocnářských firem z Moravy, a právě na Moravě sadaři nejčastěji hlásili, že kvůli mrazíkům v březnu a dubnu stromy pomrzly. I proto je náš seznam pro východní část Česka značně strohý.
„Třešně, meruňky, všechno v březnu v dubnu zmrzlo. I vlašské ořechy. Jediné, co nezmrzlo, jsou lískové ořechy, těch snad pár bude,“ posteskl si například Jan Šebesta z Domácího dvora Krumvíř v Jihomoravském kraji. Sady Vilémov úrodu mají, chladné jarní noci a rána se na nich ale také podepsaly. „Třešní máme asi o 30 % méně,“ odhadl Jaroslav Mačkal. Sady ale samosběry nepořádají, v našem přehledu níže je proto nenajdete. Ani v Želešicích u Brna, kde se loni trhaly třešně ve velkém, se letos neradují. Podle Zdenky Fridrichové pomrzly a samosběr nebude.
Seznam jsme sestavovali na základě dostupných informací na internetu a sociálních sítích. Většinu informací jsme se pokoušeli ověřit telefonicky přímo u ovocnářů, ne vždy jsme se ale dovolali. Pokud najdete v seznamu chybu, nebo víte o další firmě či sadech, které v něm chybí, můžete nás kontaktovat, rádi je doplníme.
Kolik letos stojí třešně při samosběru?
Ceny u samosběru třešní se pohybují nejčastěji mezi 60 a 80 korunami na kilogram. Nejnižší cena, kterou redakce zaznamenala, je 50 Kč/kg. K nákladům je ale potřeba započítat i například půjčení vybavení. Třeba v pražském sadu Třešňovka vám žebřík půjčí za 50 korun, zato ale třešně už tam neplatíte. Jinde se většinou platí jen za třešně a žebřík vám půjčí zdarma.
Kam na samosběr třešní?
1 Praha a Středočeský kraj
Vrch Třešňovka
Hrdlořezy, Praha 9, blízko konečné zastávky tramvají a autobusů Spojovací
Stav: Třešně se urodily a tradiční Třešňobraní na vrchu Třešňovka se koná od 17. do 21. června. Na 20. června je naplánován zábavný program.
Cena: Půjčení vybavení (žebřík, košík, hák na zavěšení) stojí 50 Kč. Za natrhané třešně neplatíte.
Informace: Třešňobraní
Bohouňovice na Kolínsku
Sad Za kovárnou, u úvozové cesty 500 metrů za stavením č.p. 6
Stav: Samosběr už začal. Žebříky jsou na místě, platí se na účet převodem. zájemci mají před příjezdem poslat SMS zprávu na číslo 737 826 047 nebo na Whatsapp, a to ve tvaru SAMOSBER VASEPRIJMENI. Možný je též samosběr v druhém sadu Hranice, kde je ale třešní méně. I tam je připraveno vybavení, platba je stejná.
Cena: 50 Kč/kg
Informace: na Facebooku
Jelen z Misek
Miskovice 38 (poblíž Kutné Hory)
Stav: Třešňový sad je zařazen od agrolesnického systému, což v praxi znamená, že přímo u stromů se pohybují jeleni. Klasický samosběr to poněkud komplikuje, podle spolumajitelky Lindy Kotrbové si ale lidé mohou přijet po domluvě pro natrhané třešně. Zájemci se mohou přijít podívat, jak takový sad mezi jeleny funguje.
Cena: 170 Kč/kg (ale za natrhané)
Informace: na Facebooku nebo na webových stránkách
Sady Vítov, Šrámkovi
Vítov 11 (u Slaného), cesta do sadu je označena
Stav: samosběr proběhl 7. a 8. června, pro další termíny sledujte web
Cena: 50 Kč/kg
Informace: web sadů
Ovocnářství Polívkovi
Pchery (u Slaného), sady jsou mezi Slaným a Drnovem
Stav: Hojnost třešní, samosběr začne 20. 6., bude od pátku do neděle a dále zřejmě v úterky a středy. U silnice mezi Slaným a Drnovem najdete několik sadů různých majitelů za sebou, Polívkovi mají ty nejblíž Drnovu.
Cena: 75 Kč samosběr, 95 prodej natrhaných plodů
Informace: samosběry (i hrášku nebo česneku) avizují na FB
Farma Dryák
Vítov a Osluchov u Slaného, sady jsou u silnice mezi Slaným a Drnovem
Stav: Pěstují třešně i višně, termín samosběru ještě není vyhlášen.
Cena:
Informace: Stránky farmy
Třešně Nedrahovice, Vyskočil
Nedrahovice na Příbramsku
Stav: Třešně se letos neurodily, takže do Nedrahovic lze přijet jen pro višně. Samosběr višní je v plánu od 11.07.2026 do 19.07.2026, v sobotu 19. července pak následuje prodej setřesených višní.
Cena:
Informace: pouze kontakt na Ing. Vyskočila
Třešně Kozolupy
Kozolupy poblíž CHKO Český kras
Stav: Letošní termín samosběru ještě není vypsán. Samosběr třešní organizuje pan Vobořil, parkování na místě, platba jen hotově.
Cena:
Informace: Samosběr bývá vyhlášen na webu
Sadařská firma Bromil
Svrkyně 105 (Praha-západ), sad Holubice. Po vjezdu do ulice Na Návsi jeďte až k poslední bytovce a za ní se dejte doleva a vjeďte do sadu. Poté se dejte doleva podél plotu až ke konci sadu.
Stav: Podle majitele Tomáše Brožka první odrůdy třešní Burlat a Kordia zmrzly, proto nebude samosběr v červnu jako loni. Odrůda Regina vydržela víc, třešně k samosběru budou až první červencový týden.
Cena: loni 100 Kč/kg
Informace na Facebooku
Odbytové družstvo ovoce Český ráj
Sad v Choťovicích (okr. Kolín) Žernově (okr. Semily), Podkosti (okr. Jičín)
Stav: Možnost samosběru do vlastních nádob, samosběr zatím nebyl zahájen, v minulých letech začínali až kolem poloviny července.
Cena:
Informace: nejlíp na Facebooku, mají i web
Mapa samosběrů třešní ve Středočeském kraji a Praze 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
2 Jižní Čechy a Plzeňský kraj
Sady sv. Prokopa
Temelín, sady se nacházejí směrem na Týn nad Vltavou
Stav: Jde o bio farmu a zároveň sociální podnik. Třešně se letos urodily, zatím není vyhlášen samosběr. Je ale možný nákup třešní v bio kvalitě v obchodě v Temelíně za 250 Kč/kg
Cena: 250 (ale za natrhané)
Informace: Facebook
Ekofarma Šumava
Stará Lhota u Nýrska, ale sady jsou i na Bystřici či jinde
Stav: Třešně tu mají, ale v malém množství. Podle majitele Dušana Lehockého by se trhat mohly 3. týden v červnu. Větší úrodu čekají během léta a v září u jablek a hrušek.
Cena:
Informace: zájemci mohou napsat na e-mail panu Lehockému: ekofarmasumava@seznam.cz
Mapa samosběrů třešní v Jihočeském a Plzeňském kraji
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
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4 Královéhradecký kraj
Ekofarma Bílý Mrak
Šachov 13, Týniště nad Orlicí (2,5 km od Borohrádku)
Stav: Ve smíšeném ovocném sadu pod statkem začne sklizeň třešní 20.6., kdy bude zároveň prodej natrhaných plodů
Cena: samosběr ? Kč/kg, natrhané 110 Kč/kg
Informace: web rodinné farmy
Dále se v tomto kraji nachází některé sady Odbytového družstva ovoce Český ráj, viz výše.
Mapa samosběrů třešní v Královéhradeckém kraji
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
5 Zlínský kraj
Sad Buchlovice
Společnost Lukrom, Trnávky
Stav: Loni zahájili prodej třešní a samosběr 24. června, letos ještě vyhlášen není. Pracovnice sadů redakci ujistila, že třešní se letos urodilo dost a samosběr jistě bude.
Cena: loni byly třešně při samosběru za 60, višně za 45, ceny natrhaných plodů byly vyšší, 65 až 75 korun
Informace: Facebook Sadu Buchlovice
Mapa samosběrů třešní ve Zlínském kraji
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz