Samosběry meruněk letos budou jen někde. Na mnoha místech Česka poškodily ovocné stromy jarní mrazy, které zasáhly hlavně kvetoucí rané odrůdy. Větší šanci na úrodu mají sadaři, kteří pěstují pozdnější druhy meruněk.
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„Máme několik odrůd, té hodně rané bude asi málo a samosběr pořádat nebudeme. U pozdnějších odrůd čekáme větší úrodu, samosběr by mohl být v 2. polovině července, ale vidím to tak na jeden nebo dva dny,“ řekla redakci Anička Karlíková z Ovocnářství Polívkovi u Slaného. Loni nabízeli opravdu velké množství meruněk, což ale bylo díky tomu, že měli pronajatý další sad od ovocnářského podniku Ekofrukt. Letos budou mít meruňky jen ve vlastním, proto jich bude míň.
Meruňky pomrzly
Ovocnářství Vítov, které má sady u Blahotic, letos nemá meruňky žádné. „Máme tři hektary meruněk a letos všechno pomrzlo, bohužel,“ řekla spolumajitelka Iva Ebrová.
Domácí dvůr Krumvíř na jihu Moravy letos kvůli počasí žádné samosběry dělat nebude. „Třešně, meruňky, všechno v březnu v dubnu zmrzlo. I vlašské ořechy. Jediné, co nezmrzlo, jsou lískové ořechy, těch snad pár bude,“ povzdechl si majitel Jakub Šebesta. A farma Meruňky Modřice na svých stránkách uvedla: „Sezóna 2026 se bohužel nezdařila, meruňky letos nejsou z důvodu mrazů při kvetení.“
Další zemědělci z Jihomoravského kraje také bojovali s mrazíky, například Agrogen přišel kvůli chladným ránům o třešně. „Meruňky snad nějaké budou,“ řekla redakci Zdenka Fridrichová z Agrogenu.
Ceny meruněk ze samosběru
Mnohde ještě nemají rozmyšleno, za kolik budou letos prodávat meruňky při samosběru. Z rozhovorů se sadaři vyplynulo, že zvažují zvýšení cen. S cenami kolem 50 až 60 korun moc nepočítejte, průměr se posune blíž ke stovce.
Milí čtenáři,
článek o samosběru meruněk se snažíme pro vás připravit co nejpoctivěji. Pokud přesto víte o sadech, kde samosběry jsou nebo budou, dejte nám vědět, rádi je do přehledu doplníme. Informace v článku budeme průběžně aktualizovat a doplňovat data samosběrů.
Středočeský kraj
Mapa samosběrů meruňek ve Středočeském kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Farma Vraňany
Na farmě Vraňany pěstují meruňky i broskve, které nabízejí natrhané nebo k samosběru. Zatím nevypsali termín. K prodejně se dostanete z D8 exitem 18 Nová Ves, dále po silnici 16 do Vraňan.
- Kdy: Se sklizní meruněk začali v pátek 19. června. V sobotu 20. budou k dispozici na prodejně. Termín samosběru zatím nevypsali, ale dá se čekat velmi brzo.
- Informace: Mají přehledné stránky a aktuality dávají na FB.
- Cena: V minulých letech měli samosběr za 70 Kč na kilogram, trhané jsou dražší, podle kvality až do 149.
Ovocnářství Polívkovi
Sady Polívkových jsou mezi Slaným a Drnovem, v lokalitě, kde je více sadů a samosběrů. Ty patřící Polívkovým jsou víc u Drnova.
- Kdy: Meruněk bude letos méně, jak řekla redakci Anička Karlíková, spolumajitelka sadů. Raných odrůd mají málo, pozdní by snad mohly být k samosběru. Pokud to vyjde, mohl by být samosběr kolem poloviny července.
- Cena:
- Informace: Sledujte jejich FB, dávají tam i videa a fotky, jak plodiny rostou.
Ústecký kraj
Mapa samosběrů meruněk v Ústeckém kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Ovocnářství Slavíková
Sady Libčeves leží na Lounsku, z Libčevsi směrem na Židovice a pak doleva.
Kdy: Termín ještě není vyhlášen, loni byl až v polovině července.
Cena: loni byla 50 Kč/kg
Informace: Dávají na Instagram nebo Facebook.
Jihomoravský kraj
Mapa samosběrů meruněk v Jihomoravském kraji 2026
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Agrogen
Sady v Želešicích patří pod Agrogen Troubsko. Podle Zdenky Fridrichové jsou plody meruněk zatím menší, ale vypadá to nadějně. „V samosběr zatím doufáme. Tak snad,“ napsala nám.
Kdy: Termín není vyhlášen.
Cena:
Informace: Mají velmi obsáhlý web, ale informaci o samosběrech jsem tam zatím nenašli.
Meruňky z Kobylí
Pod tímto názvem se skrývají sady společnosti Patria Kobylí. Na facebooku v půlce června uvedli: „Důležité sdělení: samosběr meruněk bude. Předpokládám, že počátkem července.“ Pěstují odrůdy Bergeval a Koolgat.
Kdy: Zřejmě počátkem července, ještě není stanoveno.
Cena: Loni měli meruňky za 50 Kč.
Informace: Facebook