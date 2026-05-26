Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Zuzana Stiboříková
  17:17
Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech ovšem letošní úrodu zdrželo chladné jaro. Podívejte se, kdy a kam si můžete vyrazit natrhat čerstvé jahody ve vašem kraji.

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Při samosběru jahod neplatíte ničí práci, jen samotné ovoce. Jahody jsou čerstvé, mnohem šťavnatější i kvalitnější než dovozové a máte jistotu o jejich původu. Takhle chutnaly jahody z babiččina záhonku, když jsme byli malí.

Jak funguje samosběr?

Pozor: počítejte raději s platbou v hotovosti!

Vždy záleží na pravidlech a otevíracích hodinách, které si určí majitel nebo provozovatel. U vstupu pracovníci převáží nádoby, které jste si přinesli, aby na konci věděli, kolik mají z výsledné váhy odpočítat. Dále kontrolují dodržování pravidel, případně určují místa, kde sbírat, aby se na všechny dostalo spravedlivě. Na konci zaplatíte za čistou váhu ovoce, které si odnesete.

Musíme mít vlastní nádobu?

Vlastní je vlastní, ale není nezbytná. Pokud nádobu nemáte, můžete si koupit košíček nebo papírovou vaničku za symbolickou cenu.

Je třeba u samosběru rezervace?

Většinou nikoli, obecně platí, že kdo dřív přijde, ten dřív trhá. Některé farmy to ale vyžadují, ať už po telefonu, nebo přes rezervační systém na webových stránkách.

Samosběr by měl trvat zhruba do konce června. Během prvních deseti až čtrnácti dní mají zájemci jistotu krásně velkých a červených jahod. Ke konci měsíce už budou spíše drobnější.

Kam letos vyrazit na samosběr jahod?

Jahody ve fóliovnících již dozrávají, největší úroda na jahodových polích se však očekává od začátku června. Níže najdete seznam nejoblíbenějších míst v celém Česku. Po začátku sezony si u vybrané farmy raději ověřte, zda již byl samosběr zahájen.

Praha a Středočeský kraj

  • Jahody Kunratice: 4 pole na samosběr: za rybníkem Olšaňák, u Vojnů, u Vídeňské, v Čápovkách. Začátek samosběrů očekávají v půlce června.
  • Jahody Schwenk: Plantáž Uhříněves a plantáž Hájek. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Ovocné sady Bříství: nedaleko Břežan I
  • Sedlčanské jahody Albaflor: Ke Křížku 1, Čelákovice - Sedlčánky
  • Jahodárna Kouřim: na poli u Lechova kamene, nebo na polích za Kouřimí směr Votelež. Začátek samosběrů očekávají před polovinou června.
  • Jahody Oskořínek: dvě jahodová pole směrem na Nový Dvůr. Začátek samosběrů očekávají v prvním červnovém týdnu
  • Starokolínské jahody: U čerpačky. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Jahodárna Lysá nad Labem: podél silnice mezi Stratovem a Lysou nad Labem. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Berry Servis: Břežany II, Český Brod, z Břežan II po silnici 24512 směrem na Černíky a Vykáň. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Farma Hanč Vraňany: z Prahy D8 na Mělník, sjezd na exitu 18 Nová Ves a dále po silnici 16
Mapa samosběrů jahod ve Středočeském kraji

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ústecký kraj

  • Sady Louny: samosběr Droužkovice u Chomutova. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Jahodárna Brozany: mezi obcí Doksany a dálnicí D8 (EXIT 35 směr Terezín, 300 m k Jahodárně). Zahájení samosběrů pravděpodobně v prvním červnovém týdnu.
Mapa samosběrů jahod v Ústeckém kraji

Karlovarský kraj

  • Jahodárna Šabina: 9 km u Sokolova. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Karlovarském kraji

Jihočeský kraj

  • Jahodová plantáž Dolní Pěna: 6 km od Jindřichova Hradce, 2 km od Horní Pěny. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Farma U Miklasů: Radomyšl. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Jahody Vodňany Manho CZ: Ulice Staropoštovská na konci města Vodňany. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Jahody Bavorov: Za městem směrem na Vodňany. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Jihočeském kraji

Plzeňský kraj

  • Jahodárna Vránov u Staňkova: u řeky naproti benzínové pumpě. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Jahodárna Bonk Klatovy: u kruhového objezdu na ulici Koldinova. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Plzeňském kraji

Královéhradecký kraj

  • Samosběr Černožice: Černožice u Jaroměře. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Královéhradeckém kraji

Pardubický kraj

  • Jahody Staré Ždánice a Podůlšany: u hlavní silnice za kostelem směrem na Nové Ždánice. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Farma Drahoš: Dolní Újezd 7 km od Litomyšle. Při příznivém počasí začnou samosběry kolem 5. června 2026.
  • Statek Malejov: mezi Janovičkami a Vraclaví. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Jahody Choltice: 16 km od Pardubic, 3 km od Svinčan. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Pardubickém kraji

Liberecký kraj

  • Sempra Turnov: Vrchhůra 213, na konci ulice U Hvězdárny. Začátek sklizně očekáván kolem 5. června.
Mapa samosběrů jahod v Libereckém kraji

Vysočina

  • Jahody Šantrůček Havlíčkův Brod: na konci České Bělé ve směru na Jilemník. Začátek sklizně očekáván v první polovině června.
  • Jahody Třebíč: Nová Ves u autobusové zastávky Petrovice. Začátek sklizně očekáván v první polovině června.
  • Farma Simandl: Jiratice 19, nedaleko města Jemnice. Ke spuštění objednávek na sezónu 2026 by mělo dojít začátekm června.
  • Ovocná školka Malochýn: Sobíňov 54, na konci obce směrem na Chotěboř. Předpokládaný začátek samosběru v druhém červnovém týdnu.
  • Farma Josef Čapek: Kejžlice, mezi Humpolcem a Světlou nad Sázavou. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Kraji Vysočina

Jihomoravský kraj

Mapa samosběrů jahod v Jihomoravském kraji

Olomoucký kraj

Mapa samosběrů jahod v Olomouckém kraji

Zlínský kraj

  • Jahodárna Huštěnovice: U fotbalového hřiště, 6 km od Uherského Hradiště. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod ve Zlínském kraji

Moravskoslezský kraj

  • Farma Lička: na poli mezi obcí Sedlnice a kruhovým objezdem u Mošnova, kousek od železniční zastávky Sedlnice. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
  • Zahradní centrum Komárov, Opava: u železniční trati, naproti firmy RKL. Přesný termín samosběrů zatím neoznámen.
Mapa samosběrů jahod v Moravskoslezském kraji

vydáno 24. května 2026

