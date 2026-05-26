Při samosběru jahod neplatíte ničí práci, jen samotné ovoce. Jahody jsou čerstvé, mnohem šťavnatější i kvalitnější než dovozové a máte jistotu o jejich původu. Takhle chutnaly jahody z babiččina záhonku, když jsme byli malí.
Jak funguje samosběr?
Pozor: počítejte raději s platbou v hotovosti!
Vždy záleží na pravidlech a otevíracích hodinách, které si určí majitel nebo provozovatel. U vstupu pracovníci převáží nádoby, které jste si přinesli, aby na konci věděli, kolik mají z výsledné váhy odpočítat. Dále kontrolují dodržování pravidel, případně určují místa, kde sbírat, aby se na všechny dostalo spravedlivě. Na konci zaplatíte za čistou váhu ovoce, které si odnesete.
Musíme mít vlastní nádobu?
Vlastní je vlastní, ale není nezbytná. Pokud nádobu nemáte, můžete si koupit košíček nebo papírovou vaničku za symbolickou cenu.
Je třeba u samosběru rezervace?
Většinou nikoli, obecně platí, že kdo dřív přijde, ten dřív trhá. Některé farmy to ale vyžadují, ať už po telefonu, nebo přes rezervační systém na webových stránkách.
Kam letos vyrazit na samosběr jahod?
Jahody ve fóliovnících již dozrávají, největší úroda na jahodových polích se však očekává od začátku června. Níže najdete seznam nejoblíbenějších míst v celém Česku. Po začátku sezony si u vybrané farmy raději ověřte, zda již byl samosběr zahájen.
Praha a Středočeský kraj
Mapa samosběrů jahod ve Středočeském kraji
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Ústecký kraj
Mapa samosběrů jahod v Ústeckém kraji
Karlovarský kraj
Mapa samosběrů jahod v Karlovarském kraji
Jihočeský kraj
Mapa samosběrů jahod v Jihočeském kraji
Plzeňský kraj
Mapa samosběrů jahod v Plzeňském kraji
Královéhradecký kraj
Mapa samosběrů jahod v Královéhradeckém kraji
Pardubický kraj
Mapa samosběrů jahod v Pardubickém kraji
Liberecký kraj
Mapa samosběrů jahod v Libereckém kraji
Vysočina
Mapa samosběrů jahod v Kraji Vysočina
Jihomoravský kraj
Mapa samosběrů jahod v Jihomoravském kraji
Olomoucký kraj
Mapa samosběrů jahod v Olomouckém kraji
Zlínský kraj
Mapa samosběrů jahod ve Zlínském kraji
Moravskoslezský kraj
Mapa samosběrů jahod v Moravskoslezském kraji
